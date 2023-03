VUČIĆ O 5 VAŽNIH TAČAKA ZA GRAĐANE SRBIJE: Neće biti kapitulacije, sledi dvocifren rast penzija!

Ne pada mi na pamet da potpisujum kapitulaciju Srbije, ali moramo da znamo kakve su okolnosti, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić za TV Hepi.

- Lajčak je danas bio u Prištini. Tamo teško da je neki napredak napravljen. Gotov sam siguran da je Kurti odlučan da ne formira ZSO, a da mu je to lako pokazuje o odluka ukidanju voiznog režima za Kosovo. Trenutak u kome se to dešava pokazuje da je to ohrabrivanje Kurtija da nastavi sa neispunjavanjem obaveza - rekao je Vučić.

Nemamo ni 10 metara prolaza, kako kaže, a da NATO nije oko nas.

- Ne pada mi na pamet da potpisujum kapitulaciju Srbije, ali moramo da znamo kakve su okolnosti. Neće biti kapitulacije i predaje. Nedvosmisleno sam im stavio do znanja da se Srbija neće saglasiti oko ulaska Kosova u UN i neće ga ni na koji način priznati - naglasio je Vučić.

Predsednik je dodao da ne brine za sebe već da brine za budućnost.

- Zapamtite moje reči. Neodgovorni tipovi koji gledaju kako da sruše svoju državu u teškom trenutku radovali bi se da potpišem nešto, a ne pobedi Srbije. Građani ne moraju da brinu, neće se desiti nikakve epohalne stvari, ali moramo da pristupimo pomirenju sa Albancima, međutim, nisam optimista kad vidim ko je sa druge strane. Kurti svoj spas i izlaz vidi samo u napadima na Srbe. To vam garantujem - rekao je Vučić i podsetio da je 27 zemalja povuklo priznanje Kosova od 2012. godine.

Vučić se osvrnuo na izostanak podrške od strane pojedinih opozicionih partija u vezi KiM.

- Podsećam ljude da su "stručnjaci" iz patriotskih stranaka pričali kad je bio referendum o nezavisnosti pravosuđa da se ustvari briše preambula o Kosovu iz Ustava. Lagali su i obmanjivali državu. Isto kao i sa litijumom. Umesto da bude projekat kojim ćemo svi da se ponosimo mi smo to upropastili obmanjujući sebe. To je bilo potpomognuto stranim službama da Srbija ne bi rasla najbrže u regionu - rekao je Vučić i dodao da bez obzira na to finansijki odlično stojimo i da imamo pet milijardi na računu.

Vučić je najavio dvocifreno povećanje penzija do kraja godine.

- Sagledaćemo situaciju u junu, a onda ćemo ići na veliko povećanje penzija, možda već od septembra. Biće veće od 10 odsto. Ljudi će biti vrlo zadovoljni. Značajno će da rastu i plate. Vidimo kako ide godina - rekao je Vučić.

Imamo samo dva politička problema, kako kaže, a to su KiM i neuvođenje sankcija Rusiji.

- Uspeli smo uprkos svim lažima da sačuvamo naš stav o neuvođenju sankcija Rusiji duže od godinu dana. Zbog čvrstine našeg stava do sada nismo to uradili. Što se KiM tiče čekaju nas teški razgovori. Znam da od formiranja ZSO nema ništa. Sve je stvar trikova - rekao je Vučić.

VUČIĆ O ORBANU Vučić je rekao da je mađarski premijer Viktor Orban veliki prijatelj Srbije: - Orban je idol mnogih u Srbiji. Govore "što nismo kao Orban" iako je doneo 46 dekleracija o Rusiji. Da sam ja doneo samo jednu dekleraciju bio bih najveći izdajnik.

Ističe da je državno rukovodstvo od najvećeg značaja.

- Ništa važnije nema nego kakav se izbor pravi. Imate veliku arapsku zemlju koja ima 5 puta više nafte nego Emirati, pa sada uporedite tu zemlju sa Dubaijem i Abu Dabijem. Ali je mudro državno rukovodstvo znalo šta radi. Nije priroda to što nam nešto daje, već ozbiljnost, težan i marljiv rat, to je ono što donosi rezultate. I država nije igračka - naveo je Vučić.

- Nije problem što mi svi živimo u prošlosti, jer smo navikli da kukamo, uvek smo sebe obmanjivali i uvek nam je teško. Samo 348 hiljada radnika u Srbiji radi za minimalac. Svi ostali zaposleni primaju sve mnogo veća primanja, ali je kod nas ostala mantra od 250 evra. Sada vidim da se spominje mantra od 500. Ljudi ne vide kako se odvijaju stvari oko njih. Pogledajte kako nam izgleda aerodrom, u tri kategorije proglašen za najbolji u Evropi, pogledajte kakve železnice gradimo. Menja se Srbija, samo mi živimo u prošlosti i ne možemo da se oslobodimo svojih mantri. Samo molim ljude da našu zemlju gradimo i dalje, i da je čuvamo, da ne ludujemo sa svojim odlukama u kojima ćemo da gurnemo zemlju u rat i provaliju. Da ne ludujemo sa odlukama zato što nam se to tako čini, i da pričamo o nekakvoj izdaji. Nemojte da mi držite pridike o izdajama vi koji ste se ispod stola skrivali i 2004. i 2008. i svaki put. Ja ću da primim udarce na sebe, ali neću dozvoliti da država bude uništena - rekao je Vučić.

Kako kaže predsednik poznati su mu i trikovi Borelja da objave dokument, pa onda pojedinih naših medija - "da i mi objavimo". Kaže da je čitao samo loše članove, ne dobre.

- Ja sam čitao sve najteže stvari za Srbiju, tačku 4, sve ono gde su minska polja gde su najteže stvari za Srbiju, jer ja živim život Srbije. Ništa nisam slagao, nemam koga da lažem, zbog čega da lažem, nisam to ja sastavio, to su doneli i rekli "uzmi ili ostavi" a posledice su ovakve i ovakve - rekao je predsednik o francusko-nemačkom planu.

- Da nemamo primer Rusije pa da možete da lažete ljude u Srbiji da se strani investitori i firme ne bi povukle. A imamo primer - istakao je Vučić.

Propast Nemačke prizivaju glupani, jer ne razumeju da bi pola naše industrije otišlo u propast. To je najzdraviji deo naše industrije, orijentisan ka izvozu. Isto vreme moramo da držimo dobre odnose sa našim tradicionalnim partnerima, navodi Vučić.

Vučić kaže da je jasno da se više ne može govoriti o rezultatima, jer svi vide da su naši rezultati dobri, da ljudi bolje žive.

- Nekada su ljudi imali jedan odmor, sada idu po 10 puta na produžene vikende, odmore. Samo to niko neće da prizna. To možeš da zaradiš kada imaš dobru i ozbiljnu državu.

- Nisu svi isti, imaju oni koji imaju neku dozu odgovornosti, ali jedino što ih zanima je kako da se domognu vlasti, jer vide da je državna kasa puna. Ujedinjuju se, nema nikave razlike. Kakva je danas razlika između evropejca Lopandića i muža Stamenkovski.

- Srbija ima dovoljno svojih tenkova i nisu nam potreb ni drugi, jer smo mi vojno neutralni. Ne mislim da se to bilo koje, čak u Rusiji sviđa. To je samo dokaz da što je tikva praznija, to je bezobraznija, i da može da lupeta šta gde stigne. Glavne zvezde N1 su upravo oni - naveo je Vučić komentarišući ideju supruga Milice Đurđević Stamenkovski da navijači na ruskim tenkovima sruše vlast i odu na Kosovo.

Kako ističe među njima nema nikakve razlike - imaju isti cilj koji ima veze sa njihovom ličnom mržnjom prema Vučiću - mrzimo Vučića i hoćemo vlast. Politika i program to ne postoji, naveo je Vučić.

- Jednu tešku odluku donesi, a ne svaki dan kako sam ispao u novinama i slično. Nije isto voditi državu i stranku, naveo je on.

Predsednik kaže da je opozicija naprasno postala hrabra.

- Mučno mi da ih gledam - navodi predsednik.

- Hoću da do maja tu politiku formulišemo, do skupštine stranke. Niko neće da ukine SNS, jer mislim da je to ubedljivo najbolja stranka. Da li tu ima kukolja, naravno da ima, i u tome je snaga SNS da to može da vidi. Želim da idemo u formiranje velikog narodnog pokreta koji bi bio nadstranački. To je neka vrsta narodnog pokreta za državu. Smatram da u ovom teškom periodu, jer je pred nama najteži politički period, te smatram da je tu potrebno postići jedinstvo. Najveći broj intelektualaca podržava Srbiju napretka, a ne da nam intelektualci budu ekstremisti. Nikakve razlike nema u stavovima između Majića i Biljane Stojković i Slobodana Samrcića i Siniše Kovačevića? U čemu je razlika - u volumenu psovki. Jedni su lažno ekstremno levi, jedni lažno ekstremno desni. Mi moramo da pokažemo da je prava elita za uspešnu Srbiju, Srbiju budućnosti, i to će nam biti jedan od ciljeva. I radnici i seljaci koji će da kažu "ne damo vam da uništite SrbijU", ni vama sa leve ni vama sa desne strane. To je moja ideja, da li ćemo uspetu u tome ili ne, videćemo - naveo je Vučić.

- Ne tražim ja podršku naroda za sebe, dobio sam je. Ne tražim bilo šta za sebe, niti oprost niti nagradu, Niti ću ikada da napustim ovu zemlju jer je meni ova zemlja sve. Za ovu zemlju živim i borim se 24 sata. Za ovu zemlju ja sedi sa lakoćom u Skupštini 14 sati, i odgovaram nekima, a nije baš uvek bilo smisleno na šta sam morao da odgobvaram, a niko od njih ne može da sedi duže od tri sada, ni u tome ne mogu da se takmiče, a kamo li u nečemu drugom. Moja borba je u tome da ljudi u Srbiji razumeju šta je to što može i mora da bude jedini put - put normalnosti pristojnosti i uspeha Srbije. Da ne dozvolimo sebi da gubimo decu, i nemojte da se zavaravate da je to daleko i da je to nemoguće, kao što smo se zavarali 27. marta. Ali ne zaboravite, podsećam vas, Milošević nije bio kriv za Rambuje, niko od Srba to ne bi prihvatio, to je bilo gore od ultimatuma posle sarajevskog atentata, ali je Milošević, ako niko drugi, posle nekoliko dana agresije na Srbiju, morao da pokuša da zaustavi kako bilo. Jer je bilo jasno da ne možemo da se suprotstavimo. Imali bismo neko dete sačuvano. I ja ne kažem da je Milošević kriv, bio bih gad kada bih to rekao, krivi su oni koji su pobili decu. Ali je to posao predsednika, da zaštiti zemlju i da mora da zna i da uradi ono što se ljudima ne sviđa - naveo je Vučić.

Kako Vučić navodi, pojavi se stručnjak i kaže ''znate Rusi su vrlo osetljivi na te trikove i prevare'' i sad su Rusi provalili izdajnički režim u Srbiji i biće oštra reakcija.

Dakle američko-luksemburška televizija tajkunska pusti onog kog je sama nazivala fašistom, pusti da nam kće da smo krivoi što naoružavamo Ukrajinu. Šta je u stvari istina? Reč je o partiji municije koja je završila u Turskoj. Kakvu god municiju da izvezete bilo gde pojaviće se u Siriji, Maliju, negde gde se ratuje. Mi smo sve zakone poštovali, ništa nismo pogazili, sve je člisto kao suza, i naravno da nisu bile u pitanju ni Rusija ni ukrajina. Ako izvozite u mnoge zemlje, postoje trgovci, može da završi u Ukrajini ili Rusiji. Mi moramo da prehrtanimo ljude, naša ekonomija mora da napreduje. Mi proizvodimo oružje, ne štikle za cipele, pa šta sada da radimo? Jesmo li pogazili neki zakon, pa ne. Ali oni su setili "sad ćemo mi da prijavimo Rusiji Vučića". Dođe mi da izdam saopštenje, svima koji tako jedva čekaju da prijave Srbiju - aj malo se zaustavite. Ta Srbija je najlepša, ona nam je dala sve u životu. Budite nekada na strani Stbije, a ne protiv nje. A ne, nismo mi pritiv Srbije, mi smo protiv sebe, jer na strani Srbije je samo onaj ko vuše voli Rusiju ili Ameriku i Brisel od Srbije. Dosta više sa tim tupavim pristupom.

- Fridom haus danas, umro sam od smeha, kaže Kosovo najbolje napreduje zbog unapređenja prava Srba, vi se pitate o čemu se ovde radi, koga vi zavitlavate? - pita se predsednik Srbije.

- U Srbiji imate sve, a kod njih nema, zato mi nismo dobri - komentarisao je Vučić ocene o medijskim slobodama u Srbiji - dodaje Vučić.

Za nas je bitno da se uozbiljimo i da radimo naporno i temeljno i da gledamo zemlju. Kako kaže mart je jako važan mesec, sa najviše radnih dana, kaže Vučić.

- Od 9. do 11. je godišnjica Miloševićeve smrti, pa godišnjica ubistva Đinđića, pa 17, godišnjica ćutanja Srbije na pogrom na KiM... Mnogo dana u martu, mnogo važnih i teških datuma - naveo je Vučić.

Istakao je da Čeda Jovanović nije bio taj koji je doneo odluku da se Milošević izruči na Vidovdan, kao i da on nije, za razliku od velikih rodoljuba, izručio nikoga iako je imao obavezujući nalog. Teatar apsurda.

- Zato ja ne želim da se ljudi orjentišu na bilo šta drugo osim na rezultat. Moramo da radimo brže i bolje - navodi Vučić uz komentar da mi trenutno imamo dovoljno novca.

Kako kaže Briselskim sporazumom smo dobili 10 godina mira i najbržeg napretka u istroriji.

Vučić je istakao je da svaki napredak zavisi od nas.

- Zato se ja jedem zbog greške oko litijuma, to je tri godine napretka. Nema nijedne zemlje koja neće da vadi litijum. Šolc najavio da idu da vade litijum u Nemačkoj, a njihov litijum je slabiji nego naš - navodi Vučić dodajući da smo mnogo izgubili zbog sopstvene neodgovornosti.

- Kažite nam da ugasimo Bor, Majdampek... I kad je uspešno, jer smo uspeli da dovedeno strateškog partnera, ma ne valja ništa - eto tako. Da bi nam ludačke teorije dolazile. Ja ne mogu da dopustim da se Srbija raspada zbog ludih teorija zavere - naveo je Vučić.

- Nadam se SNS, nadam se mnogoe druge političke stranke, ali i mnogi drugi ljudi koji ne žele da ulaze u stranke, već žele da razmišljaju o budućnosti Srbije. To je poziv za opšte suprotstavljanje avanturizaciji - naveo je Vučić.

- Još nismo svuda sve uradili što sam obećao. Kada idene na primer u Vladičin Han tamo pomostoji Teklas, koji su i tamo i u Vranju pomogli mnogo. Tamo radi 1300 ljudi iz Hana i Surdulice, a tamo je Obradović insistirao da fabrika treba da se zatvori i da ne treba da se dozvoli tuskom investoru da radi. Ljudi znaju zašto su fabrike bitne. I zato ne smemo da ćutimo jer će Srbijom jako brzo da zavladaju ovi šti kažu da puštam kišu iz HARPA iz Barajeva - naveo je Vučić.

- Moja poruka za ljude je da radimo zajedno, da čuvamo svoju Srbiju, ništa se tragično neće dogoditi, preživeće Srbija svaki mart, al je važno da sačuvamo perspektivu, da odbranimo budućnost, i da nastavimo da napredujemo najbrže. To je naša karta za budućnost, najbolja, sve drugo su karte koje uništavaju našu zemlju, i mi više nemamo pravo da je vratimo u prošlost. Niko u Briselu ne sudi meni, nego Srbiji - naveo je Vučić.

Kako kaže Vučić, mi svakog dana imamo 5,6, junaka.

- Pošalju mi poruke, i to su uvek onako neke loše vesti. Dolaze samo sa lošim. Posebno vole da mi šalju šta moji politički portivnici rade, kada me najgore psuju. I sada sam promenio taktiku - sad im kažem nemojte da šaljete meni, uveren sam da ćete žestoko da im odgovorite i da ćete se izboriti za istinu. Kako im to odgovorim, više mi nikada ne pošalju. Ja uvek znam da je većinska i pristojna Srbija na mojoj strani. Rekao sam jednom da kada dođem do 26% da ću da podnesem ostavku, a moji procenti su znatno iznad toga - naveo je Vučić.

Pokazao je naslovnu stranu Danas-a.

- Nijedan do ovih tekstova nije ni u jedno kako bi rekli provladinom mediju, već samo Šolakovi mediji. Što grade kult ličnosti? Zato što im je to prilika da kažu narodu - pogledajte on slavi rođendan, samo zbog jedne objave na Instagramu. Da ne stave Vučića na naslovnu stranu ne bi prodali ni te 4 hiljade primerka. Samo je njih to interesovalo, ni mene ni nikoga drugog. Sledeći put ću samo zbog njih tortu od 50 cm prečnika - naveo je Vučić.

- Igrala se deca provirile cipelice broja 37, pa će sad da sruše državu - navodi Vučić o izjavi Jovanovića.

- Jel ima tu izjava "život dajem, pasoš ne dajem" - rekao je aludirajući na francuski pasoš Miloša Jovanovića.

- Ragovao sam na laž koju je gospođa Stamenkovski rekla u Skupštini da je Ana hrvatski državljanin, a pored nje sedi francuski državljanin, a Francuska nam dostavila ovaj plan, a on ni za živu glavu neće da se odrekne pasoša. Život dajem, al pasoš ne dajem. Nisam mu ja dao taj pasoš, nego neko drugi ko je napravio ovaj plan, al neće da vrati taj pasoš nikad. Vraćao ne vraćao, trebao je on da čuva nešto u Srbiji, kad je mogao, 2004, 2008, kad je bio zadužen da čuva Srbe na Kosovu zajedno na KiM, a od toga izašle samo pronevere i ništa drugo. Trebalo nešto da ide za Srbe na Kosovu i Metohiji, a završilo kod njih. Pare se izgubile na putu negde u centgralnoj Srbiji - naveo je Vučić.

Vučić je najavio da će putovati po Srbiji, i razgovarati sa narodom.

