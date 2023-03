VUČIĆ: Sledi novo dvocifreno povećanje penzija do kraja godine! STRANE SLUŽBE SPREČILE BRŽI RAST SRBIJE

Ne pada mi na pamet da potpisujum kapitulaciju Srbije, ali moramo da znamo kakve su okolnosti, izjavio je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Lajčak je danas bio u Prištini. Tamo teško da je neki napredak napravljen. Gotov sam siguran da je Kurti odlučan da ne formira ZSO, a da mu je to lako pokazuje o odluka ukidanju voiznog režima za Kosovo. Trenutak u kome se to dešava pokazuje da je to ohrabrivanje Kurtija da nastavi sa neispunjavanjem obaveza - rekao je Vučić.

Nemamo ni 10 metara prolaza, kako kaže, a da NATO nije oko nas.

- Ne pada mi na pamet da potpisujum kapitulaciju Srbije, ali moramo da znamo kakve su okolnosti. Neće biti kapitulacije i predaje. Nedvosmisleno sam im stavio do znanja da se Srbija neće saglasiti oko ulaska Kosova u UN i neće ga ni na koji način priznati - naglasio je Vučić.

Predsednik je dodao da ne brine za sebe već da brine za budućnost.

- Zapamtite moje reči. Neodgovorni tipovi koji gledaju kako da sruše svoju državu u teškom trenutku radovali bi se da potpišem nešto, a ne pobedi Srbije. Građani ne moraju da brinu, neće se desiti nikakve epohalne stvari, ali moramo da pristupimo pomirenju sa Albancima, međutim, nisam optimista kad vidim ko je sa druge strane. Kurti svoj spas i izlaz vidi samo u napadima na Srbe. To vam garantujem - rekao je Vučić i podsetio da je 27 zemalja povuklo priznanje Kosova od 2012. godine.

Vučić se osvrnuo na izostanak podrške od strane pojedinih opozicionih partija u vezi KiM.

- Podsećam ljude da su "stručnjaci" iz patriotskih stranaka pričali kad je bio referendum o nezavisnosti pravosuđa da se ustvari briše preambula o Kosovu iz Ustava. Lagali su i obmanjivali državu. Isto kao i sa litijumom. Umesto da bude projekat kojim ćemo svi da se ponosimo mi smo to upropastili obmanjujući sebe. To je bilo potpomognuto stranim službama da Srbija ne bi rasla najbrže u regionu - rekao je Vučić i dodao da bez obzira na to finansijki odlično stojimo i da imamo pet milijardi na računu.

Vučić je najavio dvocifreno povećanje penzija do kraja godine.

- Sagledaćemo situaciju u junu, a onda ćemo ići na veliko povećanje penzija, možda već od septembra. Biće veće od 10 odsto. Ljudi će biti vrlo zadovoljni. Značajno će da rastu i plate. Vidimo kako ide godina - rekao je Vučić.

Imamo samo dva politička problema, kako kaže, a to su KiM i neuvođenje sankcija Rusiji.

- Uspeli smo uprkos svim lažima da sačuvamo naš stav o neuvođenju sankcija Rusiji duže od godinu dana. Zbog čvrstine našeg stava do sada nismo to uradili. Što se KiM tiče čekaju nas teški razgovori - rekao je Vučić.

