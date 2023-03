'MOJA BORBA JE DA SRBIJA NE GUBI SVOJU DECU' Vučić: Štitim državu i radim svoj posao makar se nekom to ne svidelo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Ćirilica na TV Hepi. Predsednik govori o svim aktuelnim temama, kako o onim sa kojima se naše zemlja već suočila, ali i onim koje su pred nama.

- Ne tražim ja podršku naroda za sebe, dobio sam je. Ne tražim bilo šta za sebe, niti oprost niti nagradu, niti ću ikada da napustim ovu zemlju jer je meni ova zemlja sve. Za ovu zemlju živim i borim se 24 sata. Za ovu zemlju ja sedim sa lakoćom u Skupštini 14 sati, i odgovaram nekima, a nije baš uvek bilo smisleno na šta sam morao da odgobvaram, a niko od njih ne može da sedi duže od tri sada, ni u tome ne mogu da se takmiče, a kamo li u nečemu drugom. Moja borba je u tome da ljudi u Srbiji razumeju šta je to što može i mora da bude jedini put - put normalnosti pristojnosti i uspeha Srbije. Da ne dozvolimo sebi da gubimo decu, i nemojte da se zavaravate da je to daleko i da je to nemoguće, kao što smo se zavarali 27. marta. Ali ne zaboravite, podsećam vas, Milošević nije bio kriv za Rambuje, niko od Srba to ne bi prihvatio, to je bilo gore od ultimatuma posle sarajevskog atentata, ali je Milošević, ako niko drugi, posle nekoliko dana agresije na Srbiju, morao da pokuša da zaustavi kako bilo. Jer je bilo jasno da ne možemo da se suprotstavimo. Imali bismo neko dete sačuvano. I ja ne kažem da je Milošević kriv, bio bih gad kada bih to rekao, krivi su oni koji su pobili decu. Ali je to posao predsednika, da zaštiti zemlju i da mora da zna i da uradi ono što se ljudima ne sviđa - naveo je Vučić.

