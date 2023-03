'HOĆE VLAST JER VIDE DA JE KASA PUNA' Predsednik Vučić: Oni nemaju svoju politiku i program, vode se samo jednim - da me mrze

Predsednik Aleksandar Vučić se u gostovanju u emisiji "Ćirilica" osvrnuo na izjave pojedinih opozicionera.

- Nisu svi isti, imaju oni koji imaju neku dozu odgovornosti, ali jedino što ih zanima je kako da se domognu vlasti, jer vide da je državna kasa puna. Ujedinjuju se, nema nikave razlike. Kakva je danas razlika između evropejca Lopandića i muža Stamenkovski.

- Srbija ima dovoljno svojih tenkova i nisu nam potrebni drugi, jer smo mi vojno neutralni. Ne mislim da se to bilo koje, čak u Rusiji sviđa. To je samo dokaz da što je tikva praznija, to je bezobraznija, i da može da lupeta šta gde stigne. Glavne zvezde N1 su upravo oni - naveo je Vučić komentarišući ideju supruga Milice Đurđević Stamenkovski da navijači na ruskim tenkovima sruše vlast i odu na Kosovo.

Kako ističe među njima nema nikakve razlike - imaju isti cilj koji ima veze sa njihovom ličnom mržnjom prema Vučiću - mrzimo Vučića i hoćemo vlast. Politika i program to ne postoji, naveo je on.

