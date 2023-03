TEROR! ZA GODINU DANA ČAK 137 NAPADA NA SRBE NA KOSOVU I NJIHOVU IMOVINU Srbi poručuju: Prelilo je čašu, ne možemo više da trpimo

Kosovo sve više počinje da liči na geto, oni su tamo bukvalno otpočeli lov na ljude, a međunarodna zajednica konstantno ćuti jer je to jedna od mera pritisaka na Srbiju, ocenjuju sagovornici Kurira.

Čak 137 etnički motivisanih incidenta dogodilo se u poslednjih godinu dana na Kosovu i Metohiji, što napada na Srbe, što na njihovu imovinu, groblja i crkve. Samo od početka ove godine zabeležena su 22.

Poslednji incident u nizu dogodio se pre samo dva dana, 8. marta, kada su pripadnici ROSU brutalno pretukli dva srpska mladića Đorđa M. (24) i Lazara Đ. (23) u Jošanici kod Leposavića.

Tortura

- Ti momci su bez ikakvog povoda i razloga bili izloženi torturi pripadnika specijalne policije ROSU, a najstrašnije je to što prekomerna upotreba sile i primenjivanje policijske torture nisu puki incident, već direktan nalog od vlasti u Prištini da se Srbi na svakom koraku maltretiraju i zastrašuju - kazao je predsednik privremenog organa Zoran Todić.

Snežana Paunović, član skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, ocenjuje da sve ovo odslikava težnju zvaničnika tzv. republike Kosovo da etnički očiste KiM.

- Nema dileme da polako postaju svesni da gube diplomatsku borbu, pa pribegavaju sve žešće ovakvim napadima i pokušavaju da etnički očiste teren jer se vode time da ako nema Srba na Kosovu, nema ni Srbija zašto da razgovara. Ali Srbija nikada neće odustati, a od ovih političkih diletanata ništa više ne iznenađuje - kaže Paunovićeva za Kurir.

Boris Bratina sa Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice ocenjuje da će se ovi učestali napadi na Srbe produžiti do proleća, kada su na Kosovu izbori.

- Niko od prištinskih političara neće da prihvati da formira Zajednicu srpskih opština i niko ne sme to da uradi. Zato je među Albancima velika pometnja. Kosovo tako počinje sve više da liči na geto, oni su tamo bukvalno otpočeli lov na ljude, a međunarodna zajednica konstantno ćuti, jer je to jedna od mera pritisaka na Srbiju. Za naš narod je stanje prilično katastrofalno, postalo je neizdrživo, a Albanci ovim napadima unedogled pokušavaju da navedu Srbe da izgube strpljenje pa da, recimo, napadnu pripadnike ROSU i tako stvore atmosferu u kojoj bi se dijalog stavio na stranu - kaže Bratina.

Obuzdajte teroriste

Inače, Srbi su se juče zbog najnovijih napada okupili u Jošanici na mirnom protestu, s kojeg su poručili da se ne osećaju bezbedno otkako su u njihovom kraju raspoređeni specijalci i traže njihovo povlačenje. Meštanin Goran Vukojević, jedan od 200 protestanata, istakao je da to što se desilo nije samo jedan incident već poslednja kap u čaši.

- Ovo je prelilo, da biju našu decu, mi to više ne možemo da trpimo. Poručujem našim vlastima, predsedniku Vučiću, EU, međunarodnoj zajednici, Kforu, da suzbiju ove teroriste. Oni su teroristi bez obzira na to što su u uniformi, oni su tukli decu bez razloga, ta deca su šetala svojim selom, oni su ih presreli i lažno optužili da su šverceri. Mi nemamo zaštitu, to svi moraju da znaju - kazao je Vukojević.

Srpska lista prelomila: Ne idemo na izbore Srpska lista neće učestvovati na lokalnim izborima jer, kako su saopštili, nisu ispunjeni zahtevi zbog kojih je ta partija napustila kosovske institucije, niti će učestvovati na bilo kojim izborima dok zahtevi ne budu ispunjeni. Kako su naveli, Centralna izborna komisija Kosova obavestila ih je da je od 9. do 18. marta rok za prijavu partija za učešće na vanrednim izborima u opštinama na severu KiM. - Ovim je više nego jasno da Priština i njen CIK nastoje da bez uvažavanja legitimnih interesa srpskog naroda, mimo volje građana, jednostrano organizuju izbore na severu KiM - navedeno je u saopštenju. Izbori za lokalnu vlast u Severnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Leposaviću i Zvečanu zakazani su za 23. april.

Priština nagrađena Zeleno svetlo za ukidanje viza Savet Evropske unije juče je u prvom čitanju usvojio stav o ukidanju viznog režima za građane Kosova najkasnije od 1. januara naredne godine. Vlasnici pasoša Kosova moći će da ulaze u EU bez viza ili od 1. januara 2024. godine ili od početka funkcionisanja sistema EU za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ako se to dogodi ove godine, saopštio je Savet EU.

