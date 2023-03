Torbica Pokret socijalista: Dok je Vulin na čelu BIA strani špijuni neće vršljati po Srbiji i ugrožavati njene nacionalne interese

Potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica izjavio je danas da su u svojim amandmanima na izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije ka EU, Viola fon Kramon i drugi pojedini poslanici EP napisali svakakve laži o Aleksandru Vulinu sa jednim ciljem- da unište i uklone čoveka koji štiti svoju državu i njene nacionalne interese.

- Evroposlanicima, a posebno evropskim liberalima smeta Aleksandar Vulin na čelu Bezbednosno-informativne agencije zato što nije ni evropski, ni američki, ni ruski čovek, već isključivo srpski čovek. Ne mogu Viola fon Kramon i sedam liberala da oproste Aleksandru Vulinu lojalnost svojoj državi, svom narodu i svom predsedniku. Kažu evroparlamentarci da ih brinu ljudska prava u Srbiji. Slažem se, brinu i mene u okupiranom delu Srbije na Kosovu i Metohiji. Brine me zašto su moji sunarodnici u južnoj srpskoj pokrajini najugroženiji i najobespravljeniji narod u Evropi, a verovatno i na svetu. Brinu me ljudska prava nedužne srpske dece na koju šiptarski teroristi nekažnjeno pucaju. Brinu me ljudska prava nedužnih građana srpske nacionalnosti koje šiptarska policija hapsi, maltretira i progoni, bez ikakvih razloga i zakonskih osnova. Brine me što Evropski parlament, što vi gospodo poslanici, na to ne samo da ćutite, već otvoreno podržavate šiptarsku terorističku kvazi državu, progoneći svakog Srbina koji je lojalan svojoj državi, narodu, svom predsedniku - rekao je Torbica.

Kako kaže, još jednom i ovom prilikom želi da podvuče-dok je Vulin na čelu BIA, stranci neće vršljati po Srbiji i ugrožavati njene interese.

- I zato Aleksandar Vulin i jeste vaša prva meta, a ponosna, uspravna i nezavisna Srbija vaša prava, krajnja meta - poručio je potpredsednik Pokreta socijalista i narodni poslanik Bojan Torbica.

