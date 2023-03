Vučić: Ako dolazite zbog priznanja, džaba ste krečili

Lider naprednjaka i predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da mu nije jasno o čemu će dalje razgovorati u vezi sa pitanjem Kosova i Metohije, kad je Priština rekla da neće da ispuni ono što joj je međunarodna obaveza.

- Sad se spremamo za te razgovore u ponedeljak ili utorak, posle toga idem u Ohrid - verujte mi da mi nije jasno o čemu da razgovaramo uopšte. Oni kažu da su razgovori bili konstruktivni, toliko su bili konstrukvini da jedino o čemu je trebalo da razgovaraju oni su rekli da to neće da ispune - rekao je Vučić na sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke.

Upitao je zbog čega onda dolaze u Beograd.

- Da priznamo Kosovo? Džaba ste krečili, nađite nešto pametnije sa čime ćete da dođete - da su krenuli da ispunjavaju svoje međuanrodne obaveza na koje ste i vi stavili svoj potpis - poručio je Vučić.

On je ocenio da će Srbija u narednom periodu biti izložena dodatnim pritiscima, navodeći da se svakog dana hapse i maltretiraju Srbi zato što prištinsko rukovodstvo želi sukobe.

- Oni žele da Srbiju uvuku u sukob, da uđe u sukob sa NATO-om, da on (Aljbin Kurti) glumi nekakvog Zelenskog, gde bih ja bio ovakav ili onakav Putin i to je ono što rade sve ovo vreme - primetio je Vučić.

Kako kaže, nažalost, u tome očigledno imaju zaštitu i podršku značajnog dela međunarodne zajednice i to se neće promeniti, jer to je "njihovo čedo".

- Sada su imali priliku da kroz tzv. viznu liberalizaciju pritisnu albanske vlasti da urade ono što im je obaveza, da ispune svoju decenijsku obavezu i, kao što vidite, to im ne pada na pamet - istakao je Vučić.

On je napomenuo da je to znao od početka i da je zato govorio "samo polako" znajući da to ide u tom smeru jer, kako kaže, Priština ne želi da se stvari normalizuju već "svi oni žele poniženje Srbije".

- Ono što ja mogu da vam kažem, ma koliko se sa domaćim faktorima trudili da se to dogodi i ma koliko zajednički navijali da se to dogodi, ja vam obećavam da se to neće dogoditi. Ni poniženje Srbije, ni kapitulacija - naglasio je Vučić posle čega je usledio aplauz članova Glavnog odbora.

Vučić je naveo da će se nastaviti i druga vrsta političkih pritisaka oko pozicioniranja Srbije po različiitm političkim pitanjima.

- I tu smo se već suočavali sa brojnim licemernim zamerkama u domaćoj javnosti, toliko licemernim da je to postalo besmisleno slušati. Tako nam neki organizuju proteste na dan pogroma nad srpskim narodom na KIM, baš kad su oni bili na vlasti i ćutali na taj pogrom, kad su žmurili nad nesrećom srpskog naroda - rekao je Vučić.