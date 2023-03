UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić u poseti u Bujanovcu: Moramo da nađemo način da povećamo zarade u Pčinjskom okrugu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Pčinjskom okrugu. Centralni skup održan je u Vranju.

12.00 - Vučić u poseti Bujanovcu

Nakon Vranja predsednik Srbije posetio je Bujanovac, gde obilazi završetak radova prve faze rekonstrukcije objekta OŠ "Branko Radičević".

- Uradićemo brzo puteve, asfaltiraćemo sve što možemo, već za 15 dana videćete mašine ovde. Videćemo kako ćemo i šta sa Bujanovačkom banjom - naveo je Vučić i pitao okupljene meštane šta je njima najveći problem. Oni su rekli da su im najveći problem putevi i kanalizacija.

Vučić je rekao da se radi i na rešavanju problema sa vodom koji postoji.

- Kada rešimo birokratske probleme, jer uvek ima neko ko se žali na proceduru, završićemo i fasadu - rekao je predsednik Srbije.

- Izgradićemo prugu Niš- Preševo. Verujem da to možemo za pet godina. Ne prugu gde će se ići 20, nego 120 kilometara na sat. Moramo da vidimo kako da povećamo zarade u Pčinjskom okrugu - istakao je Vučić>

11.00 - Građani Vranja okupili su se u velikom broju ispred hale u kojoj će biti organizovan skup na kojem će govoriti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Ponosan sam što sam danas započeo turneju razgovora ali i sagledavanja problema sa kojima se suočavamo, baš ovde u Pčinjskom okrugu. Uvek se posebno osećam ovde u Vranju. Dođem među ljude koji imaju veliku energiju, vole svoju Srbiju, na strastveniji način nego bilo ko drugi u Srbiji. Kada moram da govorim o tome šta smo uradili, imao bih dosta toga. Danas mi je važno da kažem i šta je to što ćemo da napravimo u narednom periodu, šta je to što možete da očekujete - rekao je predsednik.

Geopolitička situacija u svetu se promenila ovim sukobom u Ukrajini, samo mi kao i obično ili neki kod nas, prave se da ne razumeju i ne vide koliko je teška pozicija Srbije. Naša prva obaveza je da čuvamo svoju državu, druga da čuvamo nacionalne interese, a ispred svega da čuvamo mir i stabilnost. U Vranju se prošle godine rodilo 620 dece, umrlo više od 1.400 ljudi, za koga pravimo puteve, gradimo rekreativne centre, za koga smo obnovili muzeje? Za koga sve to radimo ako ćemo decu opet da vraćamo u sanducima? Potrebna nam je odgovornost, ozbiljna država, ljudi koji će da čuvaju nacionalne interese i vode mudru politiku, koji će znati kako da sačuvaju Srbiju, a ne oni koji misle da neozbiljnošću i avanturizmom mogu da sačuvaju Srbiju.

Predsednik je potom uporedio UAE i Libiju.

- Emirati imaju pet puta manje nafte od Libije. A pogledajte kako se živi u Libiji, a kako u UAE. Sve je to stvar državnog rukovodstva. Avanturizma u politici ne sme da bude. I da vam kažem, naslušali ste se uvreda na račun onih koji upravljaju Srbijom. Valjda ne mogu da nam kažu ništa za ekonomski napredak. Prosečna plata biće 1000 evra, penzija 450 evra, i to za samo dve godine - kazao je Vučić.

- Naša prva obaveza je da čuvamo državu, a druga da čuvamo svoje nacionalen interese, a ispred svega da čuvamo mir i stabilnost - rekao je Vučić i dodao da avanturizma i neozbiljnosti u politici ne sme da bude.

- Znam na šta sam položio zakletvu, na Ustav Srbije i na Miroslavovo jevanđelje, ja da budem onaj koji će da potpisuje nezavisnost Kosova, neću. Svaki častan čovek zna i veruje, nema predaje, nećemo priznati nezavisnost Kosova, ni faktičku, ni de jure. Da li želimo bolje odnose sa Albancima? Da - istakao je predsednik Srbije i napomenuo:

Znate i vi ovde iz Vranja da nama pridike o srpstvu drže oni koje najviše poslova obavljaju sa albanskim mafijašima. Ja od takvih ne zarađujem, meni treba posao sa srpskim narodom, sa građanima Srbije, da radimo zajednički. Pogledajte ko su ti koji govore o svemu tome. A o čemu drugom da govore? Zamislite te ljude kojima je politika “glavu dajem, pasoš ne dajem”, i to onaj strani.

Predsednik se osvrnuo i na lažna obećanja bivše vlasti.

On kaže da se mnogi vode politikom "glavu dajem, al pasoš ne dajem", i to strani pasoš.

Ko će njima da poveruje da će napraviti prugu. Slušali ste decenijama o auto-putevima, a mi ćemo to uraditi. Ipak, ima puno posla u Vranju. Izgradićemo i Centar izvrsnosti za prirodne nauke u Vranju.

- Mnogo je posla pred nama. Mnogo ćemo više ulagati u lokalne i regionalne puteve i projekte. Vi ste čuvari države - istakao je Vučić i podsetio na najavljeno novo dvocifreno povećanje penzija pre kraja godina.

Vučić ističe da su putevi ključni, i da će biti građena infrastruktura, ali da postoji problem u Bujanovcu.

- Ovi što su u opštini preuzeli vlast Albanci sada Srbima ništa ne ostavljaju. Pomoći će država Srbija i tom istočnom delu, Srbi da ne brinu, vodiće Srbija o njima računa i u Bujanovcu. Mnogo posla je pred nama, ali mnogo ćemo više ulagati u puteve nego do sada. Vi ste čuvari ovde naše teritorije, ovde moramo da ulažemo, i da vi živite bolje, i da osetite brigu države - rekao je on.

Predsednik je rekao da već ove godine penzionere čeka veliko povećanje.

- Nastavićemo da radimo, i nećemo dati da nestanu ni Jumko ni Simpo, da razvijamo dodatno privatni sektor u Vranju. Imaćemo i najmoderniju prugu i do preševa i do Niša. Nedostaje nam još jedan veliki investitor, koji bi zaposlio ljude. Ali zato nam je potrebna bolja škola i univerzitet, i ulagaćemo novac u to - ističe Vučić.

On kaže da će uvek biti uz Vranjance, i da će se boriti i za jug Srbije.

- A hoću da se zahvalim i našem narodu sa Kosova i Metohije koji su sa nama ovde. Hoću da znaju da ćemo da činimo sve što možemo da uvek budemo uz narod svakog srpskog mesta na Kosovu i Metohiji - kazao je predsednik.

Potrebno je da sačuvamo decu, da nastavimo da gradimo budućnost.

- Dosta je bilo tastatura ratnika, koji bi da ratuju ali tuđom decom - poručio je Vučić.

Predsednik Vučić se najpre obratio građanima ispred hale, jer zbog velikog broja ljudi nisu svi mogli da uđu.

- Izdvojićemo tri okruga posebno, sve ćemo da dajemo u većem iznosu, osetiće se to, imaćete veća primanja i plate, penzionerima da kažem da verujem da će biti zadovoljni novim, velikim povećanjem penzija – kazao je predsednik.

On je istakao da moramo da čuvamo mir i stabilnost i pozvao na jedinstvo.

U hali je uz prisustvo velikog broja građana intonirana i himna Srbije "Bože pravde".

10.30 - Vučić u Kunovu

Nakon Mrtvice, predsednik je stigao u Kunovo, gde razgovara sa meštanima, a najpre ih je upitao šta im je potrebno.

- Radimo sa lokalnom samoupravom, imamo odličnu saradnju. Putevi treba da nam se poprave.

Šta je najvažnije da se uradi, upitao je predsednik.

- Infrastruktura, to je ono što treba da nam se popravi, rekli su meštani.

Predsednik je obišao i domaćinstvo Novice Stamenkovića.

- Lepo vam je ovde, veliko imanje imate. Da li smo dovoljno pomogli? Jelena, pojačajte to – obratio se Vučić ministarki poljoprivrede Jeleni Tanasković.

Predsednika Vučića su meštani Kunova pozdravili gromoglasnim aplauzom.

- Ovi ljudi su ne samo čuvari našeg naroda, nego i naše teritorije. Moramo da pomognemo više nego što smo pomagali - istakao je predsednik Srbije kome su građani rekli da bi mogli putevi da se poprave.

Predsednik je u domaćinstvu porodice Stamenković iskoristi priliku i da se poigra sa čuvarem domaćinstva Čupkom.

9.30 – Vučić u Mrtvici

Predsednik je posetu Pčinjskom okrugu započeo razgovorom sa meštanima Mrtvice, a glavna tema je infrastruktura.Vučića je dočekao veliki broj okupljenih.

– Važno je da se uradi ovaj asfalt. Gledajte da se posvetite selu, a ne samo da gledate kako da uradite centar – rekao je predsednik opštinskim zvaničnicima i dodao:

Naše je da ljudima koji hoće da žive na selu, obezbednimo puteve, da mogu da se bave svojim poslovima.

U razgovoru sa građanima osvrnuo se i na cenu malina, navodeći da ona nema nikakve veze sa njim, već sa tržištem.

- Poslednjih godina je cena maline kakvu ni slutili niste - istakao je Vučić.

Meštani su predsedniku uputili molbu da čuva mir i slobodu:

Predsedniče, čuvajte nam mir i slobodu, vi ste prvi koji ste došli u naše selo otkako postoji

Građanima Mrtvice je Vučić obećao da će mašine stići za 10 dana i da će početi gradnja puta.

Predsenik je nakon razgovora sa građanima posetio manastir Presvete Bogorodice u Vladičinom Hanu, gde je zapalio sveću.

Vučić je najavio posebne podsticaje za tri okruga u Srbiji - Pčinjski, Jablanički i Tolički.

- Donećemo posebne propise, moraće više da se ulaže, čak i da vidimo kako da uvećamo republička primanja za one koji tamo žive, kako bi se postarali da nam taj deo zemlje ne opusti - istakao je predsednik Srbije.

Vučić će posetiti Vranje, a potom Bujanovac, Trgovište, i Bosilegrad gde će obići obnovljeni vrtić "Dečija radosta".

Predsednik Srbije završiće posetu Pčinjskom okrugu na Vlasinskom jezeru.

