NOVI SAD JE JEDAN OD VODEĆIH INDUSTRIJSKIH, UNIVERZITETSKIH I KULTURNIH CENTARA Gradonačelnik Đurić: Na Sajmu zapošljavanja ponuđeno 920 radnih mesta

Gradnoačelnik Novog Sada Milan Đurić, govorio je za Javni servis gde je pričao o tako je grad u kojem živi blizu 400.000 ljudi doveo investitore, kako beleži pozitivan trend u zapošljavanju i koliko je titula Evropske prestonice kulture uticala na razvoj grada

Gradonačelnik Novog Sada govorio kako je grad postao jedan od vodećih industrijskih, univetzitetskih i kulturnih centara. Đurić: Na Sajmu zapošljavanja ponuđeno 920 radnih mesta, nezaposlenost u gradu bila je 19 posto, sada je 6,9

Gradonačelnik je istakao značaj otvaranja fabrike Kontinental i naglasio koliko ljudi u ovom trenutku je zaposleno u toj fabrici kao i da li ljudi koji ne žive u Novom Sadu mogu konkurisati kako bi dobili radno mesto

-Za sada je zaposleno oko 1300 ljudi, do 2025. godine očekuje se zaposlenje još 500 ljudi u fabrici Kontinenat. Konkursi su još uvek otvoreni, a 9. marta smo imali Sajam zapošljavanja u Novom Sadu i Kontinental je takođe bio prisutan – rekao je prvi čovek Novofg Sada i dodao da svako može da konkuriše u Kontinentalu, a dalji menadžment kompanije odlučuje.

– Drago mi je da Sajam zapošljavanja raste, na ovogodišnjem Sajmu bilo je 58 poslodavaca, koji su 920 radnih mesta imali da ponede našim sugrađanima, ali i onima koji nisu s teritorije Novog Sada.

Kada je reč o stručnoj spremi, na pitanje da li ima posla i za manje obrazovane kadrove gradonačelnik je rakao:

-Pretežno su kadrovi koji su završili Fakultet tehničkih nauka, međutim razni profili su ima potrebni. U sradnji sa Mesnom zajednicom Kać, Budisava, Kovilj pokušavamo da im nađemo profile ljudi koji su im potrebni, kao što ste rekli i niže struče spreme – rekao je Đurić.

Prosečna plata u Novom sada u ovom trenutke iznosi 887 evra

Da li je to upravo zahvaljujući kompanijama i fabrikama koje su se proteklih godina otvarale u Novom Sadu gradonačelnik je naglasio

– Značajan je dolazak kompanija, nešto što unazad 10. godina nismo imali, došao je Lir, Aptiv, Beri Kalebo, Nidek i sada je Kontinental otvorio drugu fabriku u gradu. Ono što je značajno, u Novom Sadu ima oko 900 IT kompanija, koji zapošljavaju 12.000 ljudi, i to sve utiče na prosečnu zaradu. Zato smo i stigli na 887 evra – rekao je Đurić i dodao da narednih meseci se očekuje da će iznositi 950 evra, a do 2025. godine 1300 evra prosečne plate.



Gradonačelnik Novog Sada jednu od značajnih stvari za razvoj turizma izdvojio otvaranje hotela Hajat.

– Posle 33. godine, Hajat stiže u Novi Sad, velika stvar za dalji razvoj turizma. Rukovodstvo Hajata je odlučilo da i odabralo da to bude Novi Sad. Dobro je da možemo da imamo razvoj kongresnog turizma i da mođemo da povećamo kapacitete za hotelski smeštaj. Novi Sad raste i velika je ekspanzija što se tiče turizma – rekao je Đurić i podsetio da je 2021. godine Novi Sad imao 221 hiljdu noćenja, a prošle godine 2022. godine, bilo je 561 hiljada noćenja u gradu.

Titula Evropska prestonica kulture od velikog značaja za gradsku kasu i decentralizaciju kulture

– Novi Sad je dobio veliki broj turista, to je značajno za Evropsku prestonicu kulture, kuturu smo podigli na lestvicu koja je zasluživala da bude u gradu. Nismo išli da kultura dolazi samo u centar, nego su građene kulturne stanice po naseljenim mestima Grada Novog sada, da kulturu prižimo svim građanima i radili smo decentralizaciju kulture – rekao je Đurić

U Novo Sadu tokom Evropske prestonice kulture u gradu je izveden veliki broj programa, oko 4000, bilo je oko šest hiljada učesnika, autora iz 35 evropskih zemalja, to su brojke od velikog značaja za Novi Sad naglasio je Đurić.

Pozitivan prirodni priraštaj u Novom Sadu

– Popis stanovnika na teritoriji grada brojniji je za 26.000 ljudi, a populacione politike ove godine izdvajamo 122 miliona dinara u Novom Sadu. Porodice za prvo rođeno dete u Novom Sadu dobijaju 50.000 dinara – israkao je prvi čovek Novog Sada.

Od velikog značaja i kljuc pozivivnog priraštaj u Novom Sadu idvaja besplatne vrtiće, subvencije, stimulanse za porodice

-Značaj je da su besplatni vrtići za 17 360 dece, subvencionišu se privatna zabavišta za 3.700 dece. Za 1. februar, sva rođena deca, odnosno porodice dobijaju stimulanse, za prvo dete dobija se 300.000 dinara, a dalje dobijaju za 200.000 dinara. Takođe, za Novu godinu, prva rođena beba dobija sredstava, subvencioniše se i ishrana dece u osnovim školama. To je značajno i te mere utiču i na razvoj grada i na broj stanovnika, što je nesumnjivo za 7-8 posto stanovnika imamo više u Novom sadu u odnosu na poslednji popis – istako je Đurić

Gradonačelnik Milan Đurić je podesetio nekad je nezaposlenost u Novom Sadu bila 19 posto, sada je 6,9 posto.

