TO SU BESMISLICE! KAKAV RECIPROCITET? Vučić odgovorio na pitanje o Zajednici albanskih opština

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u Bujanovcu govorio i o nepravednim merama koje su Albanske vlasti preduzele u toj opštini, ali je i rekao da će država pomoći svima.

- Ja nemam problem sa bilo kime, svi ljudi su mi bitni. Ali imam problem sa time što je nekada bilo 60-40, odjednom pređete na 85-15, što se tiče ulaganja. E sada pošto opština toliko ulaže u albanske sredine, mi ćemo više da ulažemo u srpske. Gradićemo fabrike, i u tim fabrikama će raditi svi - i Srbi, i Albanci i Romi. Vreme mržnje je prošlo, vreme je da sarađujemo i radimo zajedno - poručio je Vučić.

On je albanskom novinaru, na pitanje o pregovorima u Briselu, rekao da je ključno da budu ispunjeni prethodni dogovori, i da mora da se ispuni sve potpisano, pre svega ZSO.

VUČIĆ U PAR SEKUNDI UGASIO SNOVE KURTIJA I KURTIJEVACA U SRBIJI!



Albanski novinar: Da li ćete formirati Zajednicu albanskih opština kao reciprocitet za Zajednicu srpskih opština?



Vučić: Reciprocitet? TO SU TAKVE BESMISLICE DA NEMAM REČI! I TO VAM KAŽEM OVDE, PRED ALBANCIMA! pic.twitter.com/6GfLBGl5tx — Detektor laži (@LaziDetektor) 11. март 2023.

- To je jedina preuzeta obaveza. Šta ću ja u budućnosti da radim, to je moj posao. Nemam ništa protiv da me zamenite na mestu predsednika. Ali nije vaša i Kurtijeva stvar da li će da ispuni ono što je potpisano, već je to i pitanje Evropske unije. Potpisao sam 22 principa, i pri svakom tom potpisu stoji potpis EU. To se ispunjava - kazao je Vučić.

On dodaje da je Zajednica albanskih opština u Srbiji besmislica, a ne reciprocitet.

- To su takve besmislice da nemam reči, i to kažem ovde, pred Albancima - kazao je predsednik.

