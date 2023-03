Ministar odbrane i potpredsednik Vlade Miloš Vučević govoreći o poseti predsednika Aleksandra Vučića jugu Srbije ali i najavi fomiranja Narodnog pokreta za budućnost, rekao je će se 27. maja ogranizovati Skupština SNS i odlučiti između ostalog i o tom predlogu.

Svi koji vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu

On je gostujući na Javnom servisu Srbije rekao da predlog da SNS pozove sve one koji vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu, vodeći računa o svojim nacionalnim interesima i ne slušajući diktate sa jedne ili sa druge ili neke treće strane.

Da okupi organizacije, udruženja, intelektualce, zanatlije…

- Srbija treba da sedi na svojoj stolici i da misli svojom glavom. Da se uvede jedan nadstranački pokret, front za odbranu Srbije za put koji je pred nama, a imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu. Imajući u vidu pritiske kojima je Srbija izložena. Pokret jeste u svojoj formi i suštini nadstranački. On je konceptulano i osmišljen kao pokret koji bi trebalo da ujedini i različite političke stranke ali ii one koji nisu članovi stranaka, ogranizacije, udruženja, pojedince, intelektulace, zanatlije, privrednike, radnike… sve one koji žele da budu deo tog državnog u jednom širokom političkom pokretu - pojašnjava.

Ne dovodi do gašenja političkih stranaka

Vučević je obrazlažući razloge formiranja naglasio da treba da objedini sve koji vide Srbiju kao stabilnu slobodnu državu, koja treba da odoli svim izazovima. Da sačuvamo mir i stabilnost. Da to bude pokret za budućnost Srbije, za budućnost naše dece.

- Jeste nadrstanački , ne dovodi do gašenja političkih partija, ali dozvoljava da se uključe i oni koji nisu članovi stranke. Oni koji to ne žele, ali žele da se bore za takvu Srbiju. To je najlepša crta i rekao bih da će on imati jedan zajednički imenitelj svih činilaca, a to jeste ljubav prema otadžbini.

Ako ne sanjate snove, ne možete ni da ih dosanjate

Na pitanje da želja za ujedinjenjem postoji, ali kako to ostvariti ministar odgovara da je lako to bi bilo odavno ostvareno.

- Ne mislim da je lako i da će biti preko noći sve rešeno. Ali ako ne krenete, ako ne verujete, ako ne želite i ako ne sanjate neke snove, ne možete ni da ih dosanjate. Verujem da će i ovaj narodni pokret za Srbiju videti i da ćemo videti neke nove ljude, neku novu energiju, novu snagu. Prosto novu političku konotaciju koja će pojačati poziciju Srbije - pojašnjava on i dodaje:

Nacionalni i državni konsenzus

- Nama je u ovom trenutku potreban konsenzus državni i nacionalni da bi izdržali sve ovo pred čim smo izloženi. Ako toga nismo svesni nismo dovoljno politički zreli kao narod. Bićemo izloženi još većim političkim poroblemima.

Odgovaraći kako ubediti građanje da je to vanstranački pokret i gde su stranke u svemu tome Vučević kaže:

- Pokret je nadstrnački ali ne gasi stranke. Sigurno se nećemo odreći SNS, kao što pretpostavljam i neke druge isto koje žele da deo. Biće iznad stranaka, one će imati svoju fizionomiju i politiku, a pokret će pokriti širi spektar svih onih koji žele dobro svojoj zemlji, poštujući sve uvažavajući realnost.

Na pitanje koje stranke se očekuju da se priključe pokretu, kaže da ne isključuje nikoga, ali pretpostavlja da postoje granice političke.

- Ne vidim da je baš moguće da se svi ujedine, a ne bi ni bilo dobro. Treba da postoje alternacije. Nama iz SNS da se priključe oni koji nisu videli sebi ni u jednom stranci do sada, ali žele da pomognu Srbiji, žele da budu takvog jednog nadstranačkog projekta ili programa. Da se na taj način otvori prostor koji do sada nisu imali.

Vučević je decidan da formiranje pokreta nije uvod u vanredne parlamentarne izbore, ali to znače da ih neće biti zajedno sa lokalnim i pokrajnskim ili kad god .

- Izbori su stvar političkog dogovora. Uslov svih uslova za SNS je politički legitimitet. Ako neko osporava mi smo uvek spremni da idemo na birališta.

Pojašnjavajući dalje kaže da pokret treba da spreči izazove i na spoljem i na unutrašnjem planu.

- Tu pre svega mislim na pritisak po pitanju KIM, ili ono što se dešava na ukrajinskom ratištu… nedozvoljavanja Srbiji da bude vojno neutralna. Mislim da imamo najprincipijelniju politiku, a to je da poštujemo međunarodnu pravo. Pokret treba da bude nadstrančki pokret za očuvanje Srbije.

Prirodna je stvar da predsednik Republike obilazi sve delove Srbije, ali to ranije nije bio slučaj

Vučević ističe: Prirodna stvar je da predsednik Republike obilazi sve delove Srbije.

- On nije samo predsednik koji živi i radi u Beogradu, a kada pogledate unazad videćete da je on to stalno radio, obilazio sve delove naše zemlje od severa ka jugu. Nažalost, to se ranije nije dešavalo sa drugim predsednicima, ali ipak je to nešto što se od njega očekuje, on odlazi u narod i sa njima razgovara, to nije kampanja, već pokušaj da se ljudi razumeju i da se čuje šta se to njima dešava. Takođe, da ljudi razumeju šta je politika države i šta rade oni koji su birani od strane građana, zbog toga predsednik, kao predstavnik države, želi da čuje koje su želje i očekivanja građana u različitim delovima Srbije. Čuli ste juče iz različitih opština Vranjskog okruga, sa juga Srbije, koja problematika se čuje i koji ih problemi muče. Ono što mene brine, posebno na jugu Srbije, jeste pitanje demografije i to nam predstavlja najveći izazov. To moramo da shvatimo i da se probudimo. Podaci za Vranjski okrug kažu da je duplo.

Da ulažemo u jug Srbije

- Više umrlih nego rođenih, onda nam ne vredi država o kojoj pričamo ako u njoj nema dece i ljudi. Takođe, to je pitanje i bezbednosti u Vranjskom okrugu i koliko nam je bitno da čuvamo jug Srbije i da u njega još više ulažemo, da imamo što više stanovnika tamo.

Teški dani i složeni razgovori

Osvrćućući se na predstojeće razgovore o KIM Vučević kaže da ne sumnja da će Srbija biti dobar domaćin Miroslavu Lajčaku i da nikad nismo bežali od razgovora.

- Naravno postavlja se pitanje gde je zajednica srpskih opština i šta se sa time dešava. Deset godina prolazi, a šta će biti sa time.O mnogim temama se može diskutovati, ali pre svega šta je sa onim što je definisano Briselskim sporazumom. Međutim, predsednik je ipak bio u pravu, Kurtiju ne pada na pamet da formira zajednicu srpskih opština. Biće mnogo teških dana i složenih razgovora i pregovora, diplomatije, kao i odbrane državnih i nacionalnih interesa. Jedina revolucionarna odluka može da bude ukoliko Kurti formira zajednicu srpskih opština, međutim oni koji su potpisivali Briselski sporazum ga ne poštuju, tako da ja sumnjam da će se to dogoditi iako bih voleo. Možda neće biti dana D, ali svakog dana čuvamo Srbiju i radimo za nju.