MLADIĆ DANAS PUNI 81 GODINU! Ovo šta će mu supruga Bosa kupiti za rođendan

General Ratko Mladić, nekadašnji prvi čovek Vojske Republike Srpske, danas haški osuđenik u zatvoru u Sheveningenu, puni 81 godinu. To mu je 12. rođendan, koji dočekuje zatočen u haškom kazamatu. Ne proslavlja ga sam. U poseti mu je supruga Bosa Mladić, koja dosad nije propustila nijedan njegov rođendan da provedu zajedno, osim onaj 2021, kada se zbog korone nije moglo put Holandije

Kako priča Bosa, Ratku su uvek slavili rođendan. Ranije su išli i sa decom, ovoga puta sama je sa suprugom.

- Donela sam mu ručni sat za poklon. To mu treba, jer mu se stari pokvario - otriva "Novostima" Bosa. - Običan je sat, nije neki skupocen. On i ne voli takve, uvek je bio skroman i stalno priča - dok je tamo ne treba mu nikakav luksuz. Ponela sam mu i neku knjigu, koju je sin Darko spakovao. Uvek mu nosimo knjige da čita. Sada čita jednu o Nevesinjskoj brigadi. Darko je nedavno bio sa decom kod njega i odneo mu stvari koje su mu potrebne. Bosa podseća da Ratku u ličnim dokumentima piše da je rođen 1942. godine, a da on kaže da mu je majka rekla da ga je rodila 1943. Inače, sa njim je sada u zatvoru još jedan Srbin, kojeg su posle 20 godina izdržavanja zatvorske kazne vratili u Sheveningen. On mu, kaže, pomaže oko hrane, kuva mu, piju kafu zajedno, razgovaraju. Za rođendan su pripremili poseban ručak i tortu. Govori Mladićeva supruga i da je Ratku sada zdravstveno stanje stabilno i podseća na septembar prošle godine kade je "bio baš kritično":

- Bili su i naši lekari, pregledali ga i sad je, hvala Bogu, dobro. Promenili su mu terapiju. A tada, on se opraštao od mene. Mladićeva supruga naglašava da je on i fizički i psihički jak čovek i da je zato uspeo da izdrži sve nevolje i nepravde u Hagu:

- Nama je najbitnije da je dobro. On se nikada ne žali. Ima snagu da izdrži sve ovo. Nedavno su sa ocem Darkom i unuci Ratka Mladića išli u Sheveningen da ga posete. Nije ih video nekoliko godina. - Presrećan je što su bili i što je mogao da ih, sve troje, zagrli. Igrali su šah.

VEĆA SAM MU OD HIMALAJA Ratko i Bosa Mladić su skoro punih 57 godina u braku. Godišnjica im je 24. aprila. Kako nam kaže Bosa, i za svaku godišnjicu braka, osim dve koje je sprečila korona, bili su zajedno. - Mi smo se kratko zabavljali i vrlo brzo venčali. Jednom sam mu kazala: "E, jesi me odabrao, svaka ti čast. Baš si imao sreću" - priča nam Bosa Mladić. - I priznaje on to. Jednom mi je u Hagu rekao: "Ti si za mene veća od Himalaja."

