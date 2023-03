Ivković: Matrica po kojoj su udarali na Đinđića je ista kao što danas udaraju na Vučića

Večerašnja emisija posvećena je dvadesetogodišnjici ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića i lidera Demokratske stranke (DS).

U sutudiju TV Pink su ministar saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, lider Liberalno demokratske partije Čedomir Jovanović i prof. dr Branislav Ivković.

Goran Vesić kaže da je u momentu ubistva Đinđića on bio na nekoj sednici i kada je čuo vest krenu je ka Urgentnom centru, ali on nije bio živ.

- To je bio šok za Srbiju i jedna prekretnica, i danas 20 godina pošto je zoran ubijen mislim da možemo da govorimo o tragdeiji koja je zadesila njegovu porodicu. On je pokrenuo mnoge procese u ovoj zemlji - navodi Vesić.

Branislav Ivković je bio šef parlamenta i visoki funkcioner SPS-a kada je čuo šta se dogodilo bio je iznenađen.

- Ja imam poseban odnos sa zoranom iako smo bili politički protivnici, ali smo dobro sarađivali , pred kraj njegovog života smo imali veoma dobru saradnju i da se pomogne Slobodanu Miloševiću - navodi Ivković dodajući:

- Našli smo se u Čedinom kabinetu Zoran i ja i on meni kaže Bane reci mu da ode u njegov Požarevac da spusti roletne i da se ni poštaru ne javlja i da meni da šansu da ga spasem - navodi on.

Čedomir jovanović je izjavio za Hit tvit da se svega seća i da još živi u tom danu.

- Naši najveći protivnici u to vreme su bili ambasadori SAD-a, Francuske i Britanije. On se prisetio njegovog sastanaka sa Šrederom bivšim kancelarom Nemačke koji je bio ljut i koji ga je pitao šta ti je sa tim Kosovom - priseća se Jovanović i dodao da je Đinđić beskrajno voleo Srbiju i da veruje da je svakome jasno koliko je zemlja bila ne fer i koliko je grešila prema njemu.

- Kad vidim sve te njuške koje danas komentarišu o njemu, a nekada su ga gurali u blato - rekao je Jovanović.

Na pitanje novinarke koji su to ljudi Jovnaović je vidno uzbuđen odbio da odgovori koji su to ljudi.

Ivković je dodao da razume Čedu jer je jako emotivan. On je rekao da je Zoran mogao da proviri ko mu je sve došao na grob on bi se prevrtao u njemu.

Vesić je izjavio da mi danas nismo naučili lekcije iz tog ubistva, jer i dan danas npostooje stranke koje neće reći da Srbin ne ubije Srbina. I danas imate medijsku satanizaciju Vučića kao što ste imali Đinđića.

- Ono što je činjenica je da je pre ubistva Đinđić bio medijski satanizovan - naveo je Vesić dodajući da se i danas crtaju mete.

Čedomir Jovanović odgovorio je Goranu Vesiću rečima da je uvek bio fatalno posvećen timu u kojem se nalazi i da nema potrebe danas ni vučiću nije potrebna analogija sa Zoranom. On je dodao da se neki danas ponašaju i gore , ali da njegova sudbina je neuporediva sa bilo šta drugim.

- Ono što je važno da taj čovek i kada je nestao on je ovu zemlju menjao - naveo je Jovanović.

Ivković je rekao da hoće da bude objektivan, i danas kad sam gledao ko je sve bio na groblju uhvatila me velika muka, naveo je on.

- Tri velika tega je on imao oko vrata, prvi su njegovi finasijeri stranke, drugi teg su bili ljudi sa kojima je došao na vlast - naveo je Ivković.

On je naveo da je Zoran imao Labusa i Dinkića koji su dozvolii bankama da iznose pare iz zemlje, dodajući da su oni raturili Zoranovu energiju.

Jovanović je rekao da vlada koja je napravljena 2001. godine nije bila vlada već koreografija.

On je naglasio da ne treba praviti paralelu između Zorana Đinđića i Aleksandra Vučića. Kad je Zoran bio na vlasti oni su bili neprijatelji. Kad je Vučić došao na vlast on se promenio.

On je dodao da Zoranova politika nije bila njegov lični hir, on nije bio inferioran čovek.

Jovanović je rekao da je Đinđić voleo ovu zemlju trudio se da je upozna. Nije on otišao u Vašington da primi nagradu za političara godine, otišao je Koštunica, navodi on.

Goran Vesić, koji je bio šef Đinđićevog kabineta izjavio je u emisiji Hit tvit da je Boris Tadić poslednji čovek koji treba da govori o Đinđiću, i da nije hteo ni spomenik da mu podigne. Što se tiče Vučića i Đinđića, oni jesu bili protivnici, ali da su i jedni i drugi u sličnim problemima. On je dodao da i Vučić kao i Đinđić vidi Nemačku kao našeg ključnog partnera, naveo je Vesić. On je dodao da je Vučić predložio da se Đinđiću podigne spomenik, a ne njegovi saradnici.

On je naveo da je to što je Tadić rekao, optuživši zapad za ubistvo, skrivanje pravih ubica. On ništa nije uradio do sada da se ubice otkriju.

Branislav Ivković je izjavio da onog momenta kada je Zoran počeo da daje prioritet interesima Srbije krenula je kampanja protiv njegove porodice i njega.

- Isto se događa i danas. On je dodao da su njega spoticali ljudi koji su mu omogućili da dođe na vlast, Labus I Dinkić... Matrica po kojoj su udarili na Đinđića je ista kao što danas udaraju na Vučića. Zašto? Zato što isto Aleksandar Vučić gleda interese Srbije - navodi Ivković.

Jovanović je dodao da se i jedan i drugi suočavaju sa istim problemom, koje nas opisuje kao društvo koje nema snagu da se menja.

- Tačno je za Zorana su govorili da je izdajnik, sad to govore za Vučića - navodi Jovanović.

On je rekao da je Đinđić ubijen dan pre početka akcije Svedok u kojoj bi svi oni bili pohapšeni.

Vesić je dodao da je svaka Đinđićeva poruka bila menjajmo sebe, radimo na sebi da bi bili bolji, takva je poruka i Aleksandra Vučića sada.

Ivković je rekao da je danas lakše jer je privreda u boljem stanju.

- Ova jaka privreda je omogućila i da vojska i da sistem bude bolji - reako je Ivković dodajući da je mnogo važno sada, da se u Srbiji razvija jedinstvo.

Jovanović je dodao da razume da nije lako voditi ovu zemlju, i da svako ima svoj način i put.

- Kada gledam Vučića, onda je jako teško naći nekoga ko bi bio veštiji od njega u svemu. Ja opet dodaje Zoran i Vučić su potpuno različite političke ličnosti - rekao je on.

Zoran se nije radovao Miloševićevoj sudbini, zato je Karla del Ponte imala problem sa nama nije imala sa Koštunicom. Ono što je Koštunica uradio to je bezobrazno, potureno ... naveo je Jovanović.

Ivković je dodao da postoji velika razlika između ovog i onog vremena.

- U vreme Zorana Đinđića je bio veliki revanšizam. Da li ima revanšizma sada kod Vučića, nema, zaključio je Ivković.

U toku emisije u znak sećanja puštani su inserti sa izjavama pokojnog premijera Đinđića.