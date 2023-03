Specijalni predstavnik Evropske unije za Zapadni Balkan Miroslav Lajčak danas počinje posetu Beogradu, u sklopu priprema za predstojeći sastanak srpskog i kosovskog lidera u Ohridu.

Lajčak će se danas u 14.30 sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, nakon prošlonedeljnog dvodnevnog boravka u Prištini, gde je razgovarao sa premijerom tzv. Kosova Aljbinom Kurtijem i drugim političkim akterima.

U fokusu razgovora biće mapa puta za primenu Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, o kojem su se Vučić i Kurti, prema rečima šefa evropske diplomatije Žozepa Borelja, saglasili 27. februara u Briselu.

Glavni odgovorni urednik portala Kosovo-online Miloš Garić kaže da je stvar vrlo prosta, međutim, ono što stiže iz Brisela, a što govori Lajčak, stvari dodatno komplikuje.

- ZSO je dogovorena pre 10 godina Briselskim sporazumom, i tu više nema šta da se razgovara, čekamo samo primenu. Iz Brisela još nema jasnog stava, i ono što se dešavalo, dalo je malo optimizma, međutim, Lajčakova poseta Kurtiju i Prištini ponovo dovodi do konfuzije - rekao je Garić.

Jasno je da je model napravljen, i da je jasno šta podrazumeva ZSO, rekao je Garić.

- Taj sporazum jeste doneo neki značajan period mira sa Prištinom, i bilo bi dobro da se tome vratimo. Mi nemamo naše ljude u instoitucijama, a to govori da je Briselski sporazum u stanju kliničke smrti. Jer to je onaj ključni uslov života Srba tamo, i dok god je ovako kako je, i dok je ta njihova mržnja tako velika, ništa nećemo uspeti da uradimo - objasnio je on.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost kaže da je lajčakova poseta Srbiji vid novog pritiska na Srbiju od strane Zapada.

- Problem je i to, što je dozvoljeno da se razgovori presele na teren EU, iz Njujorka. A to je greška prethodnika, Vučićevih... Mi dobro znamo ko vodi glavnu reč unutar EU, to su Nemačka, Francuska i Italija, i da očekujemo da budu neutralni, to je nerealno - priča Rajić.

Autor: