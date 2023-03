GRAD JAGODINA ORGANIZUJE POSETU STUDENATA I PROFESORA IZ SRBIJE PRESTONICI AUSTRIJE! PALMA: Ovo je 12. godina kako vodimo studente u Beč

U Skupštini grada Jagodine danas je održana konferencija za novinare povodom odlaska studentske delegacije u Beč, a koja će u glavnom gradu Austrije boraviti od 14. do 16. marta.

Organizator ovog putovanja je Skupština grada Jagodine, a sav trošak platili su donatori. Na čelu ove delegacije, u kojoj su pored studenata i političari i privrednici je i predsednik Jedinstvene Srbije, predsednik Parlamentarne grupe srpsko-austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

- Ovo je 12. godina kako vodimo studente u Beč, sa dve godine pauze zbog pandemije korona virusa. Ceo trošak ovog putovanja platili su donatori i nijedan dinar u ove svrhe nije otišao ni iz budžeta Republike Srbije ni iz budžeta grada Jagodine i ja želim da se zahvalim donatorima. Najveći broj studenata su Jagodinci koji studiraju u Jagodini ili drugim gradovima Srbije, a u delegaciji su i studenti iz 17 gradova Srbije koji studiraju u Jagodini i ukupno su u delegaciji studenti sa 50 fakulteta iz Srbije. Oni će obići Bečki univerzitet, kao i znamenitosti glavnog grada Austrije, koji je više puta proglašavan za najbolji grad za život, za zeleni grad, kao i za grad sigurnosti u Evropi i svetu - rekao je Marković i dodao:

- Političko-privredni deo delegacije imaće sastanak sa predsedavajućim Odbora za međunarodne odnose Skupštine grada Beča Peterom Floriabšutcom, a tema tog sastanka biće "Srbija na evropskom putu“, odnosno da Austrija, kao i do sada, podržava Srbiju u njenim evrointegracijama. Imaćemo sastanke i sa austrijskim privrednicima. Kao rezultat takvih dosadašnjih sastanaka je dolazak poznate austrijske kompanije PORR u Jagodinu, zahvaljujući čemu je dislocirana deponija iz gotovo samog grada Jagodine na drugu udaljenu lokaciju, a nakon moje posete kompaniji Šibel koja proizvodi velike motore za turbine i druga velika postrojenja, kompanija „Šibel“ će aprila ove godine otvoriti fabriku u Jagodini, koja je završena i samo se čeka da stignu mašine“.

SRBIJA POVOLJNIJA ZA ŽIVOT OD AUSTRIJE

- Kada sam bio u Beču prošle nedelje i kada smo dogovarali pojedinosti oko dolaska srpskih studenata uverio sam se na licu mesta kolike su plate i koliko košta život u Beču. Razgovarao sam sa više ljudi koji rade u prodavnicama i restoranima kao prodavci i konobari i rekli su mi da se njhove plate kreću između 1.100 i 1.500 evra, a cena najma stana, plus infostan je oko 1.000 evra, a uz to je sve skuplje nego u Srbiji. U to će se uveriti i naši studenti narednih dana u Beču. Ja se borim da naši studenti vide Evropu, da vide kako se živi i da se uvek vrate u svoju zemlju Srbiju i u svojoj zemlji se zaposle i osnuju porodice. Srbija je država ekonomski sigurna, politički stabilna, sa najmanjim poreskim stopama i sa kursom evra koji se ne menja. O ovom putovanju sam, kao i uvek do sada, obavestio i predsednika Srbije Aleksandra Vučića i nakon povratka ćemo podneti izveštaj šta smo videli i šta je rezultat tog putovanja - kazao je Marković.

Na današnjoj konferenciji govorili su i studenti i profesori koji su se zahvalili gradu Jagodini na organizaciji ovog putovanja. Studenti su sa 50 fakulteta iz 17 gradova Srbije i to iz: Jagodine, Kragujevca, Kraljeva, Požarevca, Smedereva, Paraćina, Ćuprije, Pirota, Varvarina, Aranđelovca, Zaječara, Lapova, Rekovca, Ražnja, Topole, Vlasotinca i Svilajnca. Konferenciji za novinare prisustvovali su i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.