ČETIRI VISOKA FUNKCIONERA POKS-a PREŠLA U SNS! Glišić: To su ljudi koji će zajedno sa nama deliti iste vrednosti jake Srbije!

Predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić saopštio je danas da je četiri člana POKS-a pristupilo naprednjacima.

- To su ljudi koji će zajedno sa nama deliti iste vrednosti, stabilne, jake, ekonomski prosperitetne Srbije u kojoj želimo mir i u kojoj želimo da što više napredujemo - rekao je Glišić na konferenciji za novinare.

On je istakao da su u SNS prešli potrpedsednik POKS-a i predsednik Opštinskog odbora Zubin Potok Mirko Glibo, član GO POKS-a i poverenik za Palilu Dragoslav Anastasijević, poverenik za Vračar Vladimir Golubović, član GO i poverenik za Zemun Predrag Milošević.

