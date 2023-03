Spomenik u Tašmajdanskom parku, koji kroz lik Milice Rakić, devojčice stradale od NATO bombi u Batajnici, simbolizuje svu decu ubijenu tokom ove agresije, prema Ferlingeru predstavlja dokaz "evropskog antiamerikanizma".

- Dokle god srpski, pa čak i neki austrijski političari sa ekstremne levice i desnice podržavaju takvo mrsko izvrtanje činjenica, jasno je da Austrija i Srbi ostaju kolevka evropskog antiamerikanizma i antinatovskog raspoloženja. Pozivam da se ovaj spomenik odmah ukloni - napisao je Ferlinger i dobio žestoke reakcije na svoj post.

As long as Serb and sadly even some Austria 🇦🇹 politicians from extrem left and right endorse such hateful distortion of facts it is clear Austria and Serb stay the cradle of EUropean Anti Americanism and Anti Nato sentiment

I call to remove this monument immediately pic.twitter.com/WCgLVvWPFA