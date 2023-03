NOVI TEROR PRIŠTINE, ADVOKAT DEJANA PANTIĆA: Sa pet dana zakašnjenja uručeno mu rešenje o produženju kućnog pritvora

Dejanu Pantiću uručeno je danas rešenje o produženju kućnog pritvora za dva meseca, potvrdio je Pantićev advokat Ljubomir Pantović za Kosovo onlajn i dodao da njemu kao braniocu rešenje još nije dostavljeno, a da je Pantiću dostavljeno sa pet dana zakašnjenja.

Dejana Pantića Specijalno tužilaštvo Kosova tereti za krivično delo "izvršenje terorističkog akta".

"Pantiću je jutros uručeno rešenje sa pet dana zakašnjenja, a ja kao njegov branilac još nisam dobio to rešenje. Ne znam šta je sadržina i obrazloženje. Sutra ću izjaviti žalbu na to rešenje, a glavna stvar je da je rešenje uručeno sa pet dana zakašnjenja što je kod pritvorskih predmeta apsolutno nedopustivo", rekao je Pantović.

Prema navodima medija na albanskom, posebno odeljenje Osnovnog suda u Prištini je 8.3.2023. godine usvojilo zahtev Specijalnog tužilaštva Kosova za produženje mere kućnog pritvora Pantiću do 9. maja, a Pantović kaže da su verovatno 8. marta "nešto doneli, nešto napisali, ali da dok se ne uruči okrivljenom na kojeg se to rešenje i odnosi, to je praktično kao da ga nema".

Pantić, koji je bivši policajac, uhapšen je 10. decembra na prelazu Jarinje, 12. decembra određen mu je pritvor, a 28. decembra doneta je odluka o kućnom pritvoru.

Autor: