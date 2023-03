Božić: Narod je jedini koji će birati put kojim Srbija treba da ide

Jedino što bi jeremićevci trebalo da urade jeste da prvo podnesu izveštaj građanima o visokoj korupciji u koju je upleten njihov lider, a potom i svi kolektivno podnesu ostavke, jer taj lopovluk, sramota i mizerija tema su svetskih medija već mesecima i nadam se da će dobiti ubrzo i epilog. izjavila je Sandra Božić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

Što se tiče politike zaštite nacionalnih interesa Republike Srbije, Aleksić nam je vrlo jasno objasnio da se njihova politika svodi na završetak onoga što je njihov vođa Vuk Jeremić, postavio kao osnovne postulate dok se pitao za opstanak našeg suvereniteta i očuvanja teritorija.

Zato je za Aleksića potpuno prirodno da postoji granica između Srba i Srba i samo se pitam da li njihov poslednji predlog vezan za pitanje КiM može i treba da se uporedi sa najglupljim pitanjem koje je postavljeno Međunarodnom sudu pravde, a zbog kojeg se danas nalazimo upravo u ovoj poziciji. Zbog siline pameti i potpunog debakla u diplomatiji Vuka Jeremića, mi danas igramo na petoparcu kada govorimo o našim najbitnijim nacionalnim interesima, kao što je pitanje očuvanja teritorijalne celovitosti i zaštita naših građana na Кosovu i Metohiji.

Vuk Jeremić posle zahvalnosti Šiptara na naslovnim stranicama, svojom antisrpskom politikom danas radi na tome da dobije i bistu, ali svakako je ušao u istorijske anale kao izdajnik i preprodavac interesa građana Srbije.

Da ne brinu ni Aleksić ni Jeremić o pitanjima naše južne pokrajine, jer plaši se srpski narod kad god to oni učine da ne usledi neki pogrom ili progon, jer njihova politika za sobom samo to ostavlja. Životi i interesi građana Srbije su u sigurnim rukama sve dok o njima brine Aleksandar Vučić, koji je za više od deceniju u suženom manevarskom prostoru, koji je nasledio, uspeo da sačuva mir i stabilnost i živote građana na Кosovu i Metohiji.

Aleksić da brine kako će da popravi jedinicu iz matematike, objasni svoj porodični lopovluk u opštini Trstenik i zašto je jedini overeni i osuđen lažov u istoriji srpske politike, umesto što podmeće lažne inicijative i predloge kao kukavičja jaja. Ali na to smo navikli i građani Srbije su na izborima jasno rekli šta misle o međunarodnim kriminalcima kao što je Jeremić, sitnim secikesama kao što je Aleksić, a kome bezuslovno u politici veruju.

Jedino neprikosnoveno u diplomatiji Vuka Jeremića i njegovih saradnika, jeste međunarodna korupcija i lopovluk za koji su najstručniji. Za takve kao što su oni Кosovo i Metohija se mere u procentima teritorije, za nas je to bilo i ostaće suština srpskog nacionalnog bića. Кada su tako veliki, zašto su povijali glavu i bežali u mišje rupe kada su šiptarski separatisti proglašavali “nezavisno Кosovo”?

Кoliko god napadali, trovali i manipulisali Jeremićevi uposlenici, narod je jedini koji će birati put kojim Srbija treba da ide, a tim putem nas sve vodi Aleksandar Vučić. Do dolaska SNS na vlast, naš narod na КiM bio je samo moneta za potkusurivanje ovakvima kao što je Aleksić. S druge strane, danas narod na КiM jasno vidi da predsednik Vučić ulaže nadljudske napore da očuva srpski nacionalni interes na КiM, a očigledno je to ono što mu ljigavci poput Jeremića i Aleksića ne praštaju. Zato je Aleksandar Vučić postavio nikad jasniju crvenu liniju iza koje Srbija nikada neće ići, a to je priznavanje lažne države Кosovo - navodi Božić.