Lajčak: Čuli smo komentare obe strane, pripremamo se za razgovore u Ohridu

''Pošto smo dobili povratne informacije od obe strane, završavamo pripreme uoči sastanka u Ohridu u subotu'', napisao je Lajčak na Tviteru.

Specijalni izaslanik EU je boravio u poseti Prištini, nakon čega je došao u Beograd, gde se sastao sa predsednikom Vučićem.

Finished my second meeting with @predsednikrs @avucic to hear his comments on the Implementation Annex and the way forward on the EU Agreement. Having received feedback from both Parties, we will now finalize our preparations ahead of the meeting in Ohrid on Saturday. pic.twitter.com/HMIfZbNdRs