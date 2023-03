Predsednik Jedinstvene Srbije i predsednik Parlamentarne grupe srpsko – austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma razgovarao je u Beču sa članom Evropske komisije za regije u Briselu i predsedavajućim Odbora za međunarodne odnose Skupštine grada Beča Petrom Floriabšutcom.

Tema sastanka Markovića i Floriabšutca u Skupštini grada Beča bila je „Srbija ne evropskom putu“.

„Austrija je prijatelj Srbije i podržava Srbiju na evropskom putu, ali ja sam se malo našalio na tu temu i rekao da smo mi kao u nekom automobilu i toliko godina čekamo ulazak u Evropsku uniju i da vozimo taj automobil toliko godina on bi se pokvario do sada. Ali mi smo zahvalni na tome šta radi grad Beč i Skupština grada Beča za naše građane i mi se danas nalazimo u prijateljskoj zemlji. U Austriji 150 000 Srba ima pravo glasa i naši građani su ugledni članovi austrijskog društva. Imajući u vidu da je moj današni domaćin i član Evropske komisije za regije u Briselu, ja sam na sastanku rekao da Srbija samo želi da se poštuje međunarodno pravo, jer kada se krši međunarodno pravo onda se krše i ljudska prava, kao što je slučaj na Kosovu i Metohiji. Srbija se bori istinom za međunarodno pravo, a godinama se prema Srbiji krše prava donošenjem odluka dizanjem ruku, a ne istinom. 18. marta će doći do nastavka dijaloga Beograda i Prištine u Ohridu i ja očekujem da prestane pritisak na Srbiju i da se poštuju ljudska prava“, istakao je Dragan Marković Palma u izjavi srpskim i austrijskim medijima nakon sastaka.

U AUSTRIJI SU NOMINALNO VEĆE PLATE NEGO U SRBIJI ALI JE MANJA KUPOVNA MOĆ

„Ovde u Beču smo se uverili i u odnos plate koje ljudi primaju na mesečnom nivou i u odnosu na Srbiju, jedna četveročlana porodica, ako dvoje rade, njihove su plate nominalno veće nego u Srbiji, ali im je manja kupovna moć. Naš današnji domaćin nikada nije bio u Srbiji i ja ga pozivam i kao člana Evropske komisije za regije da dođe u Srbiju i videće kada dođe u Srbiji i provede tri dana, to je kao kada odete na planinu i dobijete čist vazduh. Takođe sam rekao gospodinu Floriabšutcu da dođe i da se uveri da je Srbija danas, imajući u vidu da smo krenuli od nule, najrazvijenija zemlja u Evropi. Treba da se poveća ekonomska saradnja između Srbije i Austrije i da iskoristimo naš geografski položaj i ugled Srbije u međunarodnim odnosima zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Danas Srbija uživa ogromnu popularnost u međunarodnim odnosima, a najbolja potvrda za to je veliki broj stranih investitora koji dolazi u Srbiju i donosi svoj kapital i otvara fabrike i nova radna mesta“, kazao je Marković.

FLORIABŠUTC : ZA AUSTRIJU JE ZAPADNI BALKAN OD NAJVEĆEG ZNAČAJA, A SRBIJA TU IMA NAJVEĆU ULOGU

„Imao sam konstruktivan i prijateljski razgovor sa gospodinom Markovićem. Istakao sam da Austriju i Srbiju povezuje mnogo toga, od zajedničke tradicije, zajedničke kulture do velikog broja Srba koji žive i rade u Beču i mi smo ponosni na vaše ljude jer doprinose razvoju grada Beča i Austrije. Za Austriju je Zapadni Balkan prioritet i od najvećeg značaja, a najveću ulogu na Zapadnom Balkanu ima Srbija i zato Austrija želi da Srbija u što skorije vreme postane član Evropske unije i to je naš cilj. Ja sam i član Evropske komisije za regije u Briselu i taj naš stav ističem i u Briselu“, rekao je član Evropske komisje za regije u Briselu i predsedavajući Odbora grada Beča za međunarodne odnose Peter Floriabšutc.

Marković je svom domaćinu poklonio Plaketu grada Jagodine i medaljon sa grbovima Jagodine i Srbije i rekao „Kada Srbija postane član Evropske unije ja ću reći hvala Austrijo“.

„Ovi pokloni će kod mene imati posebno mesto“, kazao je Floriabšutc. Sastanku u Skupštini grada Beča prisustvovali su i ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić, zamenik šefa poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Života Starčević, gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović i načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević.