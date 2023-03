Tomić: Vučić je DRŽAVNIK KOJI RADI ZA NAROD I UZ NAROD

Krenula je opšta ofanziva antidržavne opozicije, od ekstremno desnog, preko centralnog pa do levog spektra. Nema nikakve razlike između njih, jer svima je ista meta i isto odstojanje, samo da mrze i ruše Vučića pa po cenu da Srbiju unište, kaže Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Danima vode kampanju protiv Aleksandra Vučića optužujući ga da je izdajica, da je amputirao našu južnu pokrajnu i pogazio Ustav Srbije. Džabe se priča i na posebnim sednicama skupštine Republike Srbija i u javnosti da ništa od tih sumanutih i zlih želja nije tačno, oni nastavljaju svoju kampanju. Sad su optužili Vučića i da je pokrenuo kampanju obračuna sa opozicijom, a po rečima NATO generala Ponoša da je u pitanju nečije tuđe odobrenje, kako kaže po evropskim vrednostima - naveo je Tomić i dodao:

Zdravko Ponoš po NATO standardima amputirao vojsku njene sposobnosti da brani građane Srbije, kasapio naše tenkove i topio ih, a njegovi politički mentori i saveznici Boris Tadić, Vuk Jeremić su svojim kukavičlukom i glupim pitanjima pomagali separatiste da amputiraju Srbiji južnu pokrajnu i da za to dobiju aplauz čitavog sveta. Miloš Jovanović Francuz je tada bio neobavešten kao i njegov Samardžić i Koštunica o pogromu našeg naroda na Kosovu i Metohiji 17. marta 2004. godine i prstom nisu mrdnuli da mu pomognu. Ovakve ljude danas veličaju i o njima govore da su patriote i podvode pod nakaradni „patriotski“ blok Boško Obradović i Milica Đurđević Stamenkovski koji ništa nisu za narod na Kosovu i Metohiji uradili ni danas, a ni kad im je bilo najpotrebnije. Zato su eksperti da temu Kosova i Metohije koriste u svoje propagandne srvhe, da kamenje za kupus prekrštavaju da je sa svete srpske zemlje, da našim simbolima skrnave i razbijaju institucije, a zbog čega? Samo zarad malo vlasti, jer nisu sposobni da se političkim i poštenim putem izbore da na vlast dođu.

- Gospodo antidržavnici, secikese i bagro opoziciona, Aleksandar Vučić za razliku od vas, ne dobija ni instrukcije niti naredbe od stranih ambasada. On je državnik i patriotima koji se bori za Srbiju, za njene građane pa i za vas gospodo, ma koliko vam ta istina bila bolna. On se bori da sačuva naše Kosovo i Metohiju i za razliku od vas kojima Ustav ove zemlje je samo ispisan papir, njemu je svetinja i osnov za njegov državnički rad. Nikada Aleksandar Vučić Ustav Srbije neće pogaziti, niti će lažnu državu priznati. Nikada Aleksandar Vučić neće potpisati kapitulaciju Srbije koju vi toliko priželjkujete i zapamtite, nikada neće uraditi ništa mimo volje naroda. Aleksandar Vučić je državnik i političar koji radi za narod i uz narod i jedini koji su ovlašćeni da njemu daju instrukcije za rad i njegovu borbu jesu građani Srbije! Zato gospodo vaše laži i autoprojekcije džabe lepite Vučiću, jer narod nije blesav i odlično zna ko je on, a ko ste vi! Zato je na izborima dobio preko 2,2 miliona glasova, a vi svi ukupno zajedno tu brojku ne možete ni da sanjate - naveo je Tomić.

