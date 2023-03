VUČIĆ PORUČIO: Sve što je potpisano u dijalogu, što su potpisali i predstavnici EU - mora da bude sprovedeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, u intervjuu za Euronews na engleskom jeziku, da sve što je potpisano u dijalogu Beograda i Prištine i što su potpisali i predstavnici Evropske unije mora da bude sprovedeno.

On je rekao da su, kada je reč o Zajednici srpskih opština, pod pokroviteljstvom EU, potpisana četiri sporazuma - implementacioni plan, principi, menadžment i Prvi sporazum.

- To su četiri sporazuma. Sve već imamo potpisano i naravno to su potpisali predstavnici Evropske unije i to mora da bude sprovedeno. I to nije krajnji cilj. Krajnji cilj je da Srbi i Albanci žive zajedno, da žive mnogo bolje i da se poštuju, bez neprijateljstva. Ne planiram da govorim o bilo čijoj krivici, nije bitno da li će se to ostvariti za tri meseca ili tri godine, ali ako uspemo, to će biti istorijski uspeh - rekao je Vučić.

Na pitanje da li se priprema za novu rundu razgovora sa predstavnicima Kosova i šta su "crvene linije", predsednik Srbije je rekao da ne govori često o crvenim linijama, jer ako se o tome govori dosta onda ne postoje pravi pregovori i "druga strana će insistirati samo na tim crvenim linijama".

Važnije je, dodao je, razgovarati prikladno, a to "znači pokušavati da se nađu kompromisna rešenja".

- Mi smo spremni da to uradimo. Naravno obe strane imaju svoje crvene linije i to ne mogu da poreknem ali moramo, verujem obe strane, dosta da uradimo kako bismo normalizovali situaciju između naših nacija, naših naroda i imajući to u vidu, verujem da je u interesu obe strane da obezbedimo slobodan protok roba, ljudi, kapitala. Na tome moramo veoma marljivo da radimo, kao i na tome da se implementiraju svi prethodni sporazumi - podvukao je Vučić.

Na pitanje da li je Srbija spremna na neke ustupke kosovskoj strani kada je u pitanju članstvo u Savetu Evrope ili bar da se pokrene ta procedura, Vučić je rekao da su oni "već pokrenuli tu proceduru u Savetu Evrope, bez da su pitali Srbiju i da im nije potrebna Srbija za to". Ipak, podvukao je, da postoje propisi i plan koji su predložili Nemci i Francuzi u vezi s međunarodnim organizacijama:

- Dobili su moj odgovor na to, rekao sam direktno i (Emanuelu) Markonu i (Olafu) Šolcu šta mislim o prijemu Kosova u Ujedinjene naciije i neke druge stvari. Ali, mi smo spremni da razgovaramo o drugim pitanjima, uvek smo spremni na razgovor. Isto tako, moramo da razgovaramo i o nekim zakonima koji moraju da budu usvojeni i o tome ću razgovarati u Ohridu sa mojim sagovornicima i nekim drugim ljudima. Ali spremni smo da razgovaramo o mnogim pitanjima i oni znaju moje crvene linije - rekao je Vučić i ponovio da o tome ne želi javno da govori jer želi da ostavi dosta prostora za moguća kompromisna rešenja.

Odgovarajući na pitanje da li to znači da postoji otvorenost, odnosno da se ne zatvaraju vrata za mogućnost da Srbija kaže "da" članstvu (tzv.) Kosova, on je rekao: "U nekim organizacijama da. Ne govorim o Savetu Evrope, to su već pokrenuli bez nas".

Vučić je, na pitanje, da li je za Srbiju evropska perspektiva dovoljna budući da se samo "čeka", odgovorio da je pravi problem u tome što su ljudi "siti svih vrsta pritisaka sa kojima se suočavamo po pitanju Kosova, sankcija, i svega drugog". Kako je istakao, zato je popularnost Evropske unije skoro najniža, a bilo je još gore pre mesec dana.

- Ali takođe, ljudi cene poštuju podršku Evropske unije koju smo dobili, posebno u poslednje vreme. Dobili smo najveći grant do sada, 610 miliona evra za tu brzu prugu između Beograda i Niša,165 miliona, kao i sve druge zemlje Zapadnog Balkana, za energetski sektor u gotovini za naš budžet. Takođe, ima mnogo investitora, najviše investitora dolazi iz Evropske unije. Recimo, nemačka investicija iz Continentala, koja je bila jedna od najvećih i u ovoj zemlji - rekao je on i dodao da moramo ostati na putu ka EU.

- Ali da li smo uvek veoma zadovoljni svim izjavama, svim planovima, svim predlozima? Ne, ali da, znamo da je to naš put, da na Balkanu prednjačimo. Mi smo mala zemlja, ali smo najveća na Zapadnom Balkanu, najveća ekonomija. I ovde moramo da uradimo mnogo reformi. Štaviše, verujem da smo uradili mnogo po pitanju pravosuđa, koje je priznala i Evropska unija. Ako se tako nastavi, verujem da ćemo jednog dana postati punopravna država članica Evropske unije - rekao je Vučić.

