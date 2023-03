U EVROPSKOM PARLAMENTU ODRŽAVA SE KONFERENCIJA POSVEĆENA STEPINCU POD NAZIVOM 'BLAŽENI' Štrbac: Hrvati imaju svoju, a mi našu verziju njegovog delovanja - Dobro je da je papa MUDAR ČOVEK, svaki drugi bi ga do sad proglasio svecem!

U prostorijama Evropskog parlamenta, 21. marta biće održana konferencija posvećena Alojziju Stepincu, pod nazivom „Blaženi Alojzije Stepinac – svjedočanstvo vere, ustrajnosti i nade“.

Događaj, kao domaćin, organizuje evroposlanica Željana Zovko (Hrvatska, HDZ, EPP), a najavljeno je i prisustvo govornika koji će dati osvrt na život i zaostavštinu Stepinca, uključujući i monsinjora Juraja Batelju koji će predstaviti svoju knjigu o Stepincu.

Najavljeni su i monsinjor Hrvoje Škrlec, istoričari Ester Gitman i Robin Harisa, kao i don Ivan Vučko, župnik Krašića.

Direktor dokumentaciono-informacionog centra VERITAS Savo Štrbac istakao je za Pink da neke stvari i dalje nisu jasne. Kako je rekao postoji mešovita komisija koju je Papa Franjo napravio kako bi se proučio lik i delo Stepinca.

-Portparol iz evropskog parlamenta je rekla da to nema veze sa njima, a da sve treba pitati Željanu. Da nije Franje, svaki drugi papa bi ga do sada proglasio svecem. Imali smo 2016. godine izložbu. Znate da je tadašnji ambasador Srbije smenjen, zato su sada iz ministarstva spoljnih poslova reagovali. Nama to smeta, ja sam rekao da treba da se reaguje, i SPC isto - dodao je.

- Hrvati imaju svoju istinu, a mi svoju. Stepinac je proglažen Blaženikom, i kada se očekivalo da će na 20. godinu biti kanonizovan, zahvaljujući posmu koje je patrijarh Irinej poslao papi Franji, čime je doveo u pitanje njegovu ulogu u toku Drugog svetskog rata... On je rekao da mu na Balkanu ne treba veliki problem, rekao je "Dajte da istražimo, i da se složimo šta i kako" - rekao je Štrbac.

Bilo je 6 sastanaka, medijator je bio papin čovek, podsetio je Štrbac, dodajući da je i SPC prisustvovala istim, a da je svaki sastanak završio istim stavom.

- Za većinu Srba i za crkvu je on i dalje ostao zločinac - dodao je Štrbac.

Istoričar Nebojša Damjanović navodi da sve zavisi od toga kako se gleda na stvari.

- Ne negiraju ni Hrvati zločine, ali je teza da oni nađu neke izolovane primere, gde je on štitio neke jevreje - kaže Damjanović.

Naš najbolji argument je da Stepinac nije učinio ništa za vladike, koje je poznavao, bio sa njima, objašnjava Damjanović.

- Srbi moraju da insistiraju na žrtvama - priča Damjanović.

