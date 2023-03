VUČIĆ PRED SASTANAK U OHRIDU: Znam šta ne smemo da izgubimo i znam šta moramo da SAČUVAMO (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se večeras javnosti povodom aktuelnih tema u Srbiji među kojima su ključne politička situacija i svetska kriza.

Među ključnim temama su bile dnevnopolitička situacija i aktuelna kriza na bankarskom tržištu u svetu i u Evropi, i njen mogući uticaj na Srbiju.

Predsednik Vučić se obraća iz zgrade Generalnog sekretarijata predsednika Republike.

Kako je istakao na samom početku obraćanja, sutra se navršava 19 godina od Pogroma srpskog stanovništva na KiM. Albanci su, kaže, iskoristili stradanje dečaka, i optužili Srbe.

- Porterali su više od 4.000 Srba, ubili osmoro, uništili objekte, preko 40.000 predmeta, ikona, sakralnih i religijskih predmeta... Nestali su. Čitava mesta poput Belog Polja, Svinjara... U potpunosti su očišćeni od srpskog življa. Za ovih 19 godina, reagovali smo tako što bismo prebacivali krivicu među Srbima. Neki su ćutali, umesto d arade. Nikada nismo bili fer da kažemo da je to bila i potreba albanskog rukovodstva. Pred nama, i iza nas nisu laki dani, i dugo sam razmišljao o KiM. Nisam izlazio u javnost sa izjavama - rekao je Vučić.

Želeo sam da napravim dobru analizu svega, kako bih se obratio, rekao je Vučić.

- Kada kažem "normalizacija" to nije eufemizam za priznavanje Kosova. Normalizacija je za mene da imamo bolje odnose sa Albancima, da rešimo probleme, i d aživimo koliko možemo zajedno, jedni pored drugih. Da poštujemo veru, tradiciju, kao neko ko može da razvija posao i biznis. Nemam potrebu da se pravdam, toliko je besmislica u medijima. Čak i danas posle podne je objavljen "tajni plan" - dodao je predsednik.

Kako je Vučić objasnio, nikada nije krio planove, niti jedno jedino slovo, te ponovio da još uvek Srbija nije dobila nacrt od strane EU.

- U Ohridu nije nikakav sudbonosni dan. Nije toliki problem u tome šta se potpisuje, nego se svi nadaju da ću da potpišem. Niko se ne nada, osim dela običnih ljudi da ja nešto neću da potpišem. Nikoga više nije briga za KiM. Jedino o čemu brinu je to da s eizvrši javno streljanje predsednika Srbije. I ovi što će sutra da organizuju protest se nadaju da ću ja nešto da potpišem - navodi Vučić.

Kako je predsednik potom rekao, poenta je da nastavi da se radi na normalizaciji odnosa, da držimo naše crvene linije, da od toga nikada ne odustanemo.

- Kada su opozicioni predstavnici pitali da li sam ja pred Makronom rekao da imamo crvene linije, Lajčak im je rekao da jesam to rekao. Rečeno im je to svima, i niko od njih nije mogao da kaže da nije čuo. Mi razumemo situaciju, razumemo koliko je komplikovano, i pozivam građane Srbije da veruju rukovodstvu. Verujte u rodoljublje, i snagu. Znam šta radim - rekao je Vučić, te još jednom napomenuo da su svi sporazumi dostupni javnosti i da nema nameru da bilo šta krije.

Taktički smo uvek bili superiorni, a strateški smo gubili, naveo je Vučić.

- Znam šta moramo da sačuvamo, šta treba da bude rezultat. Mir nije sve, ali bez mira nemate ništa. Kineski predsednik Si je rekao da vazduh i Sunce ne moramo da vidimo ali bez njih ne možemo. Mi ćemo sve od sebe da ti da sačuvamo mir, da idemo kaputu boljeg razumevanja sa Albancima, čuvajući vitalne, drđavne i nacionalne interese - rekao je Vučić.

Vučić kaže da je Srbija danas više od 50 odsto ekonomije Zapadnog Balkana, što je veliki napredak u odnosu na nekoliko godina ranije.

- Imamo 50 odsto više stranih investicija od Hrvatske, od Bosne 60... Poslednja informacija je da u prvoj dekadi marta imamo najveći skok direktnih javnih investicija - objasnio je predsednik Srbije.

Predsednik je potom govorio o vojsci, i istakao da je broj ljudi koji se prijavljuje u specijalne jedinice raste u danima za nama.

- Deset puta smo jači. Ona služi da odvrati agresora. Šta želite od mene, da uđem u rat sa NATO? To bi nas vodilo u poraz, izgubili bi za 3, 4 dana. Naš otpor bi bio jači, i njihove đrtve bi bile ozbiljne... A šta je kraj? Gubljenje dece... Posle da pričamo puj pike ne važi!? Daću sve od sebe da nikada ne idem po kućama, donoseći kovčege majkama. Radiću na tome da vojska bude jača, i da nikome ne pada na pamet da apada naš narod i zemlju. Mi nikada ne razumemo, kao što nismo razumeli šta se devedesetih promenilo... Danas su okolnosti u svetu teže i promenjene u odnosu na devedesete, samo se mi pravimo da se ništa ne dešava - priča Vučić.

U tim uslovima naš brod moramo do mirne luke da dovedemo neoštećenog, da sačuvamo posadu, decu i budućnost, rekao je Vučić.

Kako je istakao, sumnja da će Albanci pristati da se formira ZSO, a ako prihvate, opet će doči stvari koje nisu jednostavne, a ni to, rekao je Vučić, neće kriti od građana.

- Zato pozivam građane da budemo dovoljno pametni i dovoljno mudri. Ovi što pričaju da ću da potpišem molim da ne lupetaju i da ne pričaju gluposti. Svakog bogovetnog dana jedno te isto pričaju. Stave moju sliku kako nešto potpisujem... Pa sram vas bilo, toliko o tome koliko me poznajete, i koliko volite svoju zemlju. Svaki dan tako... Pozivam ljude da budemo mudri, pametni, da se uzdamo u svoj rad, znanje, pogled u busućnost, jer ono što mislim da će da se dogodi je proces koji nije jednokratni. Time će i nama i Albancima biti jasno da znamo da je sve degakto deo pregovaračkog okvira ka putu ka EU - objašnjava Vučić.

Za nas je ostanak na evropskom putu od značajnog nacionalnog interesa, ponovio je Vučić, pa nastavio:

- Koliko smo cimermana izbacili iz kancelarije? Koliko sam ja pta reagovao na sličan način, pošto slušam razne neistine po novinama... Šta ima narod od toga? Radićemo pametno, mudro, vodeći računa o vitalnim nacionalnim interesima. Obično mi govore da je moja taktika da to potpišu Ana ili Dačić... Kada čujete da to neko kaže, slobodno mu u lice recite da je lažov... - rekao je predsednik Srbije.

Kad neko bude nešto trebao da potpiše, potpisaću ja, ako narod to tako bude želeo, a opet kažem da neću ništa da potpisujem - rekao je Vučić.

Srbija mora da se razvija. U Ohrodu ćemo imati sastanak, pa nakon toga još sastanaka. Rat nam je doneo mnogo problema, ali mi čuvamo ljude, živote, i Srbija ubrzano napreduje... Kada pogledate ostale zemlje regiona, osim Hrvatske su svi značajno iza nas. Moramo da radimo još, to nije dovoljno. Mi ćemo da otvorimo nekoliko važnih putnih komunikacija. I to u narednim danima i nedeljama. Svima će biti lako. Otvorićemo auto-put do Kruševca, za tri meseca obilaznicu oko Beograda. Nastavljamo da gradimo przge, pa ćemo prvi stadion u Leskovcu Loznici, Zaječaru - priča predsednik.

Vučić je potom rekao građanima da ne treba da se brinu, i da je kod nas Narodna banka u dobrom stanju, i da su sve ostale banke u sigurnom stanju.

- Možemo da radimo... Vidite koliko je dobra finansijska situacija u Srbiji. Imamo pet milijardi evra na računu. Tokom ove godine ne moramo ništa da uzimamo, imamo dovoljno para, koje sada psokupljuju. Nabavićemo 5 miliona kilogra,a soli, jer je to ono što ne nabavljamo. I đubrivo planiramo da uzmemo, kao i ureu, da bismo mogli na tršištu da prodajemo. Svega imamo dovoljno, i ljudi treba to da znaju, Ljudi slobodno trošite novac, stabilnost je puna - objasnio je Vučić.

Vučić je dodao da će penzije da prate plate, i zbog toga je stopa rasta od izuzetne važnosti.

- Nama je ovaj sukob u Ukrajini doneo samo probleme i glavobolju. Mnogo je mrtvih, nema veće tragedije i nesreće. Nama je to donelo političke i brojne druge probleme. Srbija je tri dana kasnije, izašla sa svojim stavom u kom je rekla da osušuje narušavanje narušavanje teritorijalnog integriteta. Što su rekle i neke druge zemlje, samo se SRbija konstatuje. Mi moramo da se držimo povelje, principa i slično... Mi smo tada rekli da zbog svega, tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom, pa smo 2015. godine tražili pomoć...Od tada nije bilo teme, uz Kosovo, da nije spomenuto... Pošto za finansije ne mogu ništa d anam kažu. Ta količina laži koju su koristile, prevazišla je Kosovo, samo po pitanju nevođenja sakcija Rusiji. Prvo je je bio april, pa maj... - priča VUčić, pa nastavlja:

Njima je kao neko javio... Kada o tome govorimo, Srbija ima svoju politiku, a kada je budemo menjali, bićete obavešteni. Brnabić, Dačić i ja znamo kada mora da se menja politika, kada smo u bezizlaznoj situaciju - dodao je Vučić.

- Ja probne balone ne puštam, to su radili oni. Moje "zaklinjem se" traje od svih njihovih zaklinjanja. Kad kažu da je Rade Basta moj čovek, a sa čovekom sam možda jednom pričao u životu. Postavili su ga ovi iz Socijalističke i Jedinstvene Srbije... Dakle, kada se bude menjala politika, bićete obavešteni. Da li će da bude za mesec, za pet meseci, ne znam. Do sad je bilo da je naša politika odmerena, da je izdržala protek vremena više od godinu dana... Sad će politiku sigurno da i menja Rade Basta. Ne igrajte se ljudi sa državom - rekao je potom Vučić.

