VUČIĆ GRAĐANIMA SRBIJE POSLAO VAŽNU PORUKU: Moramo da našu malu zemlju, naš mali brod, dovedemo do mirne luke (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, obraćajući se danas naciji iz Predsedništva, između ostalog, pozvao građane Srbije da veruju u posvećenost, rodoljublje, ozbiljnost i snagu svog državnog rukovodstva.

– Daćemo sve od sebe da sačuvamo mir, uz očuvanje državnih i nacionalnih interesa. Zato treba da budemo dovoljno mudri, da se uzdamo u svoj rad, znanje i viziju naše budućnosti, a ja ću da nastavim da se borim za Srbiju i da čvrsto držim naše crvene linije koje su svima dobro poznate – naveo je predsednik Vučić i dodao:

– Rast srpske ekonomije – to je ono čime možemo da sarađujemo sa svima i u čemu možemo da pobedimo. Srbija mora da se razvija, da ide ubrzano napred, da čuva svoje ljude i stabilnost. U ovim teškim uslovima mi moramo našu malu zemlju, naš mali brod, da dovedemo do mirne luke neoštećenog, čuvajući narod i državni interes. I za to ću se boriti svim snagama – rekao je srpski predsednik.

