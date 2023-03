DANAS MALO TOPLIJE NEGO JUČE! Ujutru mraz, popodne više sunčevih intervala - DONOSIMO PROGNOZU I ZA VIKEND: Ovo će vas obradovati!

U petak ujutru slab mraz, a tokom dana sunčano na zapadu i severu Srbije, a u centralnim, južnim i istočnim predelima promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab istočni i severni.

Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -5°C do 2°C, a maksimalna od 8°C na jugu do 12°C na severu Srbije. Uveče suvo i hladno. Temperatura u 22h od -1°C do 5°C.

Beograd: U petak ujutru slab mraz na obodu grada, a tokom dana sunčano i malo toplije nego u četvrtak. Vetar slab istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura oko 0 ili 1°C u centru, na obodu grada -2°C, a maksimalna do 12°C. Uveče vedro. Temperatura u 22h 5°C.

U subotu ujutru slab mraz, a tokom dana pretežno sunčano sa malooblaka na jugu Srbije i toplije nego u petak. Vetar slab istočni i jugoistočni, u južnom Banatuumeren do pojačan. Pritisak iznad normale. Jutarnja temperatura od -4°C do 3°C, a maksimalnaod 14°C na jugu do 17°C na zapadu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22h od 0°C do 6°C.U nedelju pretežno sunčano uz dalji porast temperature koja će dostizati 20°C u mnogimpredelima. Tokom popodneva biće malo oblaka na severu. U ponedeljak prolazno naoblačenjesa šansom za malo kratkotrajne kiše. U utorak suvo. Iduće sedmice toplije od proseka.

