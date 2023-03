TOMIĆ: Miloša Jovanovića boli što je za građane Srbije Francuz, stranac, jer se hvali svojom drugom državom u koju je bežao kad je Srbiji bilo najteže

Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke istakao je da je narod je taj koji sve vidi i ocenjuje na političkoj sceni.

- Antidržavnu opoziciju ne boli stradanje naroda, ne boli ih to što su građani željni mira i stabilnosti, da rade i žive normalno i pristojno, ne boli ih što su željni pravde za svoje najmilije. Ne, njih boli istina o njima. Boli ih to što su građani Srbije videli ko su oni. Miloša Jovanovića boli što je za građane Srbije Francuz, stranac, jer se hvali svojom drugom državom u koju je bežao kad je Srbiji bilo najteže. Narod boli to što 2004. godine na 17. mart kad se desio pogrom nad Srbima na Kosovu i Metohiji prstom nije mrdnuo ni on, ni Samardžić, a ni Koštunica. Svi su bili neobavešteni šta se dešava i nisu ni pokušali da se umešaju u svoj posao, a to je da štite Srbe na Kosovu i Metohiji. Bilo ih je briga 2008. godine kad su teroristi proglasili lažnu državu. Toliko su se za Srbiju borili da su vlast poverenu od naroda, da se za interese Srbije bore, vratili kao najobičnije kukavice narodu i na izborima im je molitva uslišena, izgubili su ih i misle da su time odgovornost za katastrofu skinuli sa sebe - rekao je on, pa dodao:

Kad je Aleksandar Vučić meta njihove bolesne kampanje mržnje, koja se preliva na društvene mreže gde sve više njihovih pratilaca počinje da piše statuse i preti smrću predsedniku države to ih ne boli. Ne boli ih kad pozivaju na skup protiv predsednika države i Srbije odakle je poslata jasna poruka „ko potpiše, ubiše ga“, poruka koja kaže da je njima jedina smetnja da Srbiju razore Aleksandar Vučić, koga će na ovaj ili onaj način da se reše. To ih nije toliko bolelo, zapravo Boška Obradovića je zabolelo da je u pivu tu tugu morao da utopi. Ne, njih samo istina o njima boli, to su pokazali i u skupštini Srbije, kad je Aleksandar Vučić raskrinkao sve njihove laži. Toliko su pobesneli da su svi oni od Nove DSS, Dveri, POKS-a, Zavetnika pa do Narodne stranke krenuli u juriš na Vučića da ga linčuju i trajno ućutkaju da ne iznosi istinu i njihovom lažnom patriotizmu - objašnjava Tomić.

Neće sprečiti oni nikog da istinu o njima govori, a sami o sebi najbolje govore. Tako i skup koji prave na dan kad je naš narod stradao na Kosovu i Metohiji čiji je glavni cilj da se Vučić skine sa vlasti jasno poručuje Srbima na Kosovu i Metohiji: „Baš nas briga za vas, fotelja je za nas svetinja!“ Narod to nikad neće da im zaboravi, kao što ni pre 3 godine opkoljavanje zgrade predsedništva na taj isti dan pamti i kažnjava na izborima, tako će i ovo novo okupljanje zapamtiti i kazniti. Lažnim patriotama, politikantima, folirantima, lažovima i lopovima mesto nije da vode državu. Ako nas i Aleksandra Vučića žele da ućutkaju, neka znaju da narod nikad neće! - zaključio je Tomić.

