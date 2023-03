ŠAPIĆ: Neću da zatvaram oči pred problemima koje svi vide ali niko ne sme da ih kaže

Spreman sam da učinim sve da pomognemo pripadnicima romske zajednice koji žive u nehigijenskim naseljima, ali i da zaštitim one koji su pored njih direktno ili indirektno ugroženi, a to su njihove komšije.

Neću da zatvaram oči pred problemom jer sam gradonačelnik svih Beograđana i braniću njihov interes dokle god sam na ovom mestu, rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić u razgovoru sa novinarkom Ljiljanom Smajlović u emisiji „Relativizacija” na televiziji RT Balkan.

Prema njegovim rečima izneo je nešto što svi znaju, ali iz nekog razloga preskaču tu temu, a povod je bila smrt deteta na koju nije reagovala ni jedna nevladina organizacija.

–Dokle ćemo da žmurimo na ovakve stvari. Trenutno u Beogradu ima 165 naselja u kojima ljudi žive na način potpuno suprotan svim civilizacijskim vrednostima i koji pre svega njima samima nanosi štetu, a onda i ljudima koji žive u njihovom okruženju, kao i svim Beograđanima – rekao je gradonačelnik i ponovio da ukoliko pripadnici romske zajednice, koji tako žive, ne žele da menjaju svoj način života, teško da bilo ko može da im pomogne, ali to ne znači da treba da im bude tolerisano da njime druge ugrožavaju.

Šapić je rekao da je Grad javno ponudio da će svako ko se prijavi iz romske nacionalne manjine dobiti posao u određenim gradskim službama.

–Beograd je multinacionalna sredina gde ljude ne delimo po ni po naciji ni po veri, ali isto tako niko ne može da bude, ni iznad zakona. Ako je integracija Roma bila moguća u najvećem broju razvijenih evropskih zemalja, onda je moguća i kod nas. Trebalo bi pronaći rešenja koja bi i njima pomogla da shvate da je recimo obavezno školovanje dece, jedan od načina da se toj deci da šansa u životu. Ja imam planove iz svojih nadležnosti, nameravamo da uređujemo prostor oko njihovih naselja. Videćemo da li će to dati očekivane rezultate ili će ostati sve po starom. Taj posao bi obavljale naše službe u kojima bi pripadnici romske populacije eventualno i mogle da pronađu posao – rekao je prvi čovek srpske prestonice i dodao da je vaspitavan tako da ne mrzi nikoga ko je druge vere ili nacije.

Šapić je naglasio da Grad uveliko radi na ovom problemu, a ovaj poslednji nemio događaj ga je podstakao da izađe sa planom ranije, kako se to ne bi ponovilo.

Govoreći o uređenju proiobalja, Šapić je ukazao na potrebu uvođenja reda u ovu oblast.

– Najavili smo akciju pre godinu i po dana, rekli smo da neće moći da budu postavljani ako pre toga ne budu bili licitirani za predviđeni broj mesta, a sada počinju da ih brane isti oni koji su zahtevali da se to pitanje konačno jednom reši. Mi ih nećemo rušiti, već samo ukloniti, ukoliko to sami ne urade, a i onima koji tu žive, ako baš bude neophodno i nemaju gde da premoste period kad se splav uklonidž spremni smo i da obezbedimo neki privremeni smeštaj jer ne želimo da ikoga ostavimo bez krova nad glavom – kazao je Šapić.

Kada je reč o uklanjanju Starog savskog mosta Šapić je kazao da je oko tog pitanja bilo mnogo lažnih vesti i nepoznavanja činjenica.

– Taj most je napravljen kao privremen, da bi Nemci mogli da prevoze teško naoružanje i u tom momentu bilo je 60 takvih mostova širom Evrope. U roku od par godina posle rata svih 60 je uklonjeno, a kod nas je preživeo 80 ili 90 godina. Tokom 50-tih godina prošlog veka počelo je i kopanje tunela kod Ekonomskog fakulteta i mi smo taj projekat sada revitalizovali. Cilj je da se u tunel uđe kod Bulevara despota Stefana, a izađe iz njega kod ekonomskog fakulteta, u ukupnoj dužini od dva kilometra. Onda se nastavi dalje preko novog Savskog mosta sa dve trake do Novog Beograda, gde vas čeka potpuno očišćen prostor i nova saobraćajnica koja skuplja i distribuiše saobraćaj po Novom Beogradu i Zemunu. To je sve deo jednog od najvećih saobraćajnih projekata u Beogradu u poslednjih nekoliko decenija koji će pored smanjenja saobraćajnih gužvi, će i posebno smanjiti zagađenje u centru grada – rekao je gradonačelnik.

Šapić je naglasio da kreću radovi na spajanju Bulevara Zorana Đinđića pored hotela Kraun plaza do Ulice Vladimira Popovića, kojom će se rasteretiti saobraćaj u tom delu grada.

Izgradnja Novog savskog mosta i tunela, kao što je već napomenuo, predstavlja najveći saobraćajni projekat u poslednjih 70-80 godina u Beogradu, istakao je prvi čovek Beograda.

– Moje predlog je da se sačuva jedan simboličan deo Starog savskog mosta, kao eksponat sa spomen-obeležjem na kojoj će biti naglašen herojski čin profesora Miladina Zarića. Ali nemojmo da mešamo herosjki čin jednog čoveka sa neuslovnim mostom – ukazao je gradonačelnik i dodao da se već 14 godina bavi rešavanjem problema u lokalnoj samoupravi što mu daje sve reference za uspešno vođenje glavnog grada.

Autor: