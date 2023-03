Martovski pogrom počeo je počeo 17. marta 2004. godine i trajao je dva dana. Tada su albanski ekstremisti i pripadnici tzv. OVK sa Kosova i i Metohije proterali više od 4.000 srpskog stanovništva.

Martovski pogrom 2004. je bio najmasovniji koji se dogodio od 1999. godine. Njemu su prethodila brojna ubistva, otmice i uništavanja imovine, u prisustvu međunarodnih snaga, koje nisu adekvatno reagovale.

Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vesti o davljenju trojice albanskih dečaka u reci Ibar, u selu Čabra, u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svetski mediji najpre okrivili Srbe.

Prema procenama UNMIK-a, na 33 lokacije u pogromu, koji je trajao dva dana učestvovalo je oko 60.000 Albanaca. Uništeno je 800 kuća, a 35 srpskih crkava i manastira je oskrnavljeno, spaljeno, porušeno.

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović kaže da će danas antidržavna koalicija praviti neku vrstu performansa povodom martovskog porgoma, umesto da su kada se to dešavalo radili nešto da sve spreče.

- Ti isti ljudi i oni koji su samo stajali, krili se po Francuskoj, koji su bili na funkcijama, nisu radili ništa ni na vojnom, diplomatskom, ili bilo kom drugom planu. Tada je poginulo od 19 do 23 čoveka... Neki nisu ni identifikovani - rekao je Milovanović.

Međunarodna zajednica nikad anije pokrenula bilo kakav postupak, niko za to nije odgovarao, niko nije procesuiran, dodao je on.

- Danas kada ovi prave performans vezan za sećanje, pokušavaju nešto da spočitavaju vlasti koja je uspela da posle tog startnog položaja, obezbedi 28 od priznanja, govore o izdaji, a oni su direktno učestvovali i davali pomoć kosovskoj strani - naveo je Milovanović.

Politički analitičar Stevica Deđanski kaže da pogrom nad Srbima već dugo traje, dodajući da su to najpre bili Oluja, Bljesak, bombardovanje, a pogrom, kako kaže i dalje traje, znajući namere Albanaca.

- Ta vlast koja je tada bila, i ti ljudi koji su izvršili pogrom, su ljudi koje su oni pustili iz zatvora. Braća Mazreku, Kurti i drgi. Šta oni su trebali da postanu članovi biblioteke? - pita se Deđanski.

Ako je to obeležavanje pogroma, i podsećanje na to, kada imaš lošu vlast kada dozvoliš da bude pogrom, to je onda okej, i to je pokajanje, a sve suprotno je antidržavna priča, kaže Deđanski.

