SEĆANJE NA POGROM 2004. GODINE! Bilbija: DRŽAVNI VRH JE TADA BIO PARALISAN - Strašno je to što se slične stvari i danas dešavaju

Martovski pogrom počeo je počeo 17. marta 2004. godine i trajao je dva dana. Tada su albanski ekstremisti i pripadnici tzv. OVK sa Kosova i i Metohije proterali više od 4.000 srpskog stanovništva.

Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vesti o davljenju trojice albanskih dečaka u reci Ibar, u selu Čabra, u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svetski mediji najpre okrivili Srbe.

Prema procenama UNMIK-a, na 33 lokacije u pogromu, koji je trajao dva dana učestvovalo je oko 60.000 Albanaca. Uništeno je 800 kuća, a 35 srpskih crkava i manastira je oskrnavljeno, spaljeno, porušeno.

Urednik političke rubrike u "Politici" Bojan Bilbija kaže da je predsednik koordinacionog tima za KiM Nebojša Čović sa svojim ljudima tada prekršio pravila koja su bila uspostavljena, i otišao je na KiM kako bi zaštitio manastir Gračanicu.

- Oni su stigli u poslednji čas, oni su ulaz počeli da pale i da ruše... Vratili su ga, kada su ga mol8ili da u centrslnoj Srbiji smiri potresne scene. Tu vidimo uticaj stranog faktora, kao i podsticaje da se u Srbiji krene u ovo u šta se krenulo - objašnjava Bilbija.

Činjenica je da je državni vrh bio paralisan - priča Bilbija.

- I tada smo pred pogrom imali pojedinačne incidente, kakve i danas imamo, nažalost - rekao je Bilbija.

To je užasna tragedija, nešto manja od ''Oluje'', a brine ono što taj model može da se prepozna i danas, naveo je Bilbija.

Dvojica dečaka su upucana na Božić, imamo premlaćivanje Srba, pljačke, druge napade i slično, dodao je Bilbija, praveći analogiju sa dešavanjima pred 17. mart 2004. godine.

Državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nemanja Starović kaže da je u pitanju jedno veliko stradanje našeg naroda, i to najveće posle 1999. godine.

Kako je dodao, strašno je to, što u društvu postoji potencijal da se mobiliše toliki broj Albanaca na takvoj ekstremističkoj agendi i sistemskom nasilju.

- Izgubljeni su životi, uništena su groblja, manastiri... Kada pokušamo da podvučemo crtu, posledica toga se ogleda u tome, što su skromni pokušaji povratka srskog naroda na tu teritoriju. I onda dolazimo na koncu, do nečega što je predstavljalo izraz naivnosti, gde Međunarodna zajednica nakon toga, jeste promenila pristup koji je do tada bio prema standardima... To je promenjeno, oni su uz taj naivni obrazac da su kosovski Albanci frustrirani reagovali, i vodili se time da je potrebno rešiti pitanje njihovog standrada - naveo je on.

