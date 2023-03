ANĐELKOVIĆ: Međunarodna zajednica je pogrom iz 2004. nazvala etničkim čišćenjem, a to je ustvari GENOCID NAD SRPSKIM NARODOM koji traje do dan danas!

Martovski pogrom počeo je počeo 17. marta 2004. godine i trajao je dva dana. Tada su albanski ekstremisti i pripadnici tzv. OVK sa Kosova i i Metohije proterali više od 4.000 srpskog stanovništva.

Martovski pogrom 2004. je bio najmasovniji koji se dogodio od 1999. godine. Njemu su prethodila brojna ubistva, otmice i uništavanja imovine, u prisustvu međunarodnih snaga, koje nisu adekvatno reagovale.

Neposredan povod za realizaciju pogroma je bilo objavljivanje vesti o davljenju trojice albanskih dečaka u reci Ibar, u selu Čabra, u srpskoj opštini Zubin Potok, za čiju su smrt albanski i svetski mediji najpre okrivili Srbe.

Nekadašnji šef Izvršnog veća na KiM Zoran Anđelković kaže da je na Kosovu bilo mnogo pogroma, i da ovaj, o kom se danas govori nije jedini.

- Dan pre 17. marta 1981. je paljena Pećka patrijaršija , preko 40.000 raznih predmeta je zapaljeno - podsetio je Anđelković na neke od događaja.

1998. godine, kada sam pravio analizu, iz 98 sela su potpuno Srbi bili očišćeni, a onda imamo pogrom kada je proterano 250.000 ljudi, gde su takođe paljene kuće, crkve i manastiri. Oni su 2004. nastavili da ruše spomenike po grobljima, a onda su izmislili povod, dodao je Anđelković.

- OVK je pravio miting, i zna se ko je organizovao sve to. I napade na srpske kuće i svetinje. Naravno Međunarodna zajednica je to procenila kao etničko čišćenje, ali to nije to to je genocid u kontinuitetu nad Srpskim narodom - priča Anđelković, pa dodaje:

- Ono što se dogodilo u Štrpcu je isto teroristički akt. Neko je na Prravoslavni praznik pucao na decu, i taj čovek se brani sa slobode... Isto je kao i pogrom 2004. Sve što se dešavalo od 24. februara do današnjeg dana, sa pokušajima incidenata je pokušaj da se izazove pokret ekstremnih snaga da bi se Kosovo potpuno očistilo od Srba. 17. mart je zbor datuma, a zbir je genocid.

Član skupštinskog odbora za KiM Danijela Vujičić kaže da je 17. marta i sama bila u Kosovskoj Mitrovici.

- U roku od pet minuta je natao pakao. Na dva mosta se desio haos. Iz južnog dela grada su Aolbanci krenuli ka severu. Kako je dan odmicao, i kako smo išli ka noći, to je bilo strašno. Tada smo izgubili Janu Tučev i Borivoja Spasojevića - prisetila se Vujičić,

Dani terora imaju svoju klicu, i podsećam na Arhimandrita Visokih Dečana oca Savu koji je u to vreme na Berlinskom kongresu molio da se albano-teror prekine, rekla je ona.

- Majka Milica Milinčić, njoj su dva sina na rukama ubijeni, Vera Racić je sa puškom na ramenu i decom išla na njivu, pa ubijeni policajci, 14 nestalih Kostića, jedan ubijen na pragu, obezglavljen monah, silovanje devojčica i žena... - podsetila je ona na neke slučajeve.

17. mart 2004. godine jeste kulminacija svega što smo trpeli, i trpimo i dalje.

- Mi smo zahvaljujući Briselskom sporazumu 10 godina sačuvali mir - napomenula je ona, govoreći o trenutnim dešavanjima na KiM.

Predsednik Matice Albanaca na KiM Demo Beriša kaže da se na današnji dan dogodilo nešto što je bio nastavak svega iz 1999. godine.

- Mislim da su oni dali odobrenje da se dogodi ovakva akcija. 4.000 ljudi je iseljeno, više od 12 Srba je ubijeno, a više od 25 verskih objekata je uništeno. Kurti je bio aktivan tada, on je bio u OVK. Vi podrivate nekoga da izađe na front, ili nosite pušku, isto je. On i danas primenjuje taj metod i njegove odluke su iste kao i tada. U januaru, pokušaj ubistva označen je kao ugrožavanje bezbednosti. To je sramotno i za svaku osudu - priča Beriša.

Beriša je podsetio da advokat Kurtaja koji je pucao na srpsku decu koja su nosila badnjake, preti svima koji govore o tome u negativnom smislu, preti, što je skandalozno.

- Namere Kurtija su vidljivi, i njegovi krajnji ciljevi su svima jasni, i to Vučić zna - naveo je Beriša.

