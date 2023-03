'SVE SMO IZGUBILI ZA JEDAN DAN' Gorica je preživela albanski teror: Nikada neću zaboraviti kada su mi zapalili kuću (VIDEO)

Kuća porodice Mitrović u Lipljanu u pogromu koji je počeo 17. marta 2004. u potpunosti je spaljena sledećeg dana.

Posle preživljenog terora albanskih ekstremista Gorica i njena četiri sina, od kojih su dvojica danas oženjena i imaju decu, živi u selu Skulanevo u opštini Gračanica.

Gorica Mitrović kaže da su 18. marta izgubili sve što su stvarali godinama.

- Sve je bilo loše tog dana, bili smo napadnuti. Zapali su nam kuću, okućnicu, sve smo izgubili za jedan dan. Sve što smo imali, ne samo mi, već i komšije, ali svako žali sebe. Izgubili smo sve, moj svekar koji je tamo živeo 50 godina ostao je bez igde ičega. Bilo je strašno, pucali su na nas. Da bismo se spasili prolazili smo kroz dvorišta komšija, da bi stigli do crkvenog dvorišta, gde su nas sačekali ljudi koji su izbegli, a Kfor nas nije pustio da izađemo iz grada - priseća se Gorica tog kobnog dana.

Gorica ističe da nikada nisu imali loš odnos sa komšijama Albancima, i da nisu očekivali da im zapale kuću i okućnicu, kao i da je nekoliko dana pre 17. marta atmosfera bila drugačija. Tišina, grad je bio miran, ali da nisu slutili šta može da im se desi.

Danas 19 godina od kako su proterani iz Lipljana, kako kaže Gorica, retko prolazi pored imanja gde im je nekada bila kuća, jer je za to mesto, vezuju samo loše uspomene.

- Nikada ta sećanja neće da izblede, to ne može da se zaboravi, to je urezano u sve nas koji smo to doživeli - ističe Gorica.

Ona dodaje da strepi da se 17. mart ne ponovi, ali kako dodaje, ne brine za sebe već za svoju decu i unučiće.

- Ne verujem da više možemo da se vratimo u Lipljan, mi smo tu kuću prodali, jer nismo smeli više tamo da se vratimo, ovde u Skulanevu napravili smo novu kuću, jer nismo hteli da napustimo Kosovu. Samo se povukli. Deca nisu htela da idu nigde, ovde ih vezuje detinjstvo, sećanja, drugari, škola, nisu hteli da idu dalje - kaže Gorica.



Kada su se nakon par dana vratili u Lipljan zatekli su kuću i pomoćne objekte u potpunosti spaljene, a spaljena je bila i stoka koju su imali.

Od 17. do 19. marta 2004. godine proterano je više od 4.000 ljudi, više od 900 ljudi je pretučeno i teško povređeno, uništeno je 19 spomenika kulture prve kategorije i 16 pravoslavnih crkava koje nisu kategorisane. Uništeno je oko 10.000 vrednih fresaka, ikona, putira i mnogih drugih crkvenih relikvija, kao i knjige krštenih, venčanih i umrlih.

Oko 935 srpskih, romskih i aškalijskih kuća je spaljeno i uništeno. Od Srba je etnički očišćeno šest gradova i devet sela.

