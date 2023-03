Vučić pred više od 10.000 građana u Sremskoj Mitrovici: Moj posao je da sačuvam našu decu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Sremski okrug. Svoj obilazak predsednik je završio obraćanjem građanima u Sremskoj Mitrovici, gde ga je dočekalo oko 10.000 građana.

18:23 Vučić se obraća građanima u Sremskoj Mitorvici

- Sve ono što bi trebalo da uradimo i sve ono što sam mislio da treba da vas obradujem o tome ću da govorim kraće, jer se nadvila opasnost u svetu- rekao je Vučić.

On se zahvalio građanima što su došli u ovolikom broju.

- I danas kada sam obilazio vrtić u rumi dobio sam vest o izdatom nalogu ruskog predsednika Putina. Šta je to što nam nesumnjivo donosi - rekao je Vučić dodajući da svet klizi u eskalaciju sukoba.

- Zapad je ovim pokazao da će ići do kraja i da se ne sekira zbog moguće eskalacije sukoba. Ovo govori da će i jedni i drugi ići na sve i ili ništa i da ćete posledice biti mnogo teže za sve. To govori da će zapad da izvrši još veći pritisak na one koje nisu okrenule leđa Rusiji- rekao je Vučić.

On je naveo da zapad svima šalje signal ako misli da na bilo koji način flertuje sa Putinom da će snositi teške posledice.

On je izjavio da je njegov posao da sačuva mir i stabilnost i da će tog posla da se drži.

- Šta god vam govorili, mi ovu malu zemlju najlepšu na svetu mormao da sačuvamo, rekao je Vučić dodajući da imamo samo jednu zemlju Srbiju koju moramo da sačuvamo.

I kada neko govori pobediće ovaj ili onaj, za nas nema pobede, za nas je spas samo da u tome ne učestvujemo, rekao je on.

- Mali smo mi da bi nečemu doprineli ali i suviše mali da dozvolimo sebi da gubimo decu i budućnost naše zemlje - rekao je Vučić.

On je rekao da smo mi jedna od retkih zemalja koja ima nezavisnu politiku i pored velikih pritisaka.

- Reći ću vam ovde da ćemo da uradimo opštu bolnicu u Mitrovici, verujem da ćemo biti u stanju da ovde dovdemo još investitora, a što da ne i u druge opštine. Ali da bi sve to uradili potrebno je da sačuvamo mir - naveo je Vučić.

Srbija nema cenu i Srbiju volimo više od svega - poručio je Vučić i dodao da na sastanku u Ohridu neće da potpiše ništa, ali da hoće da razgovara o normalizaciji odnosa.

- Ostaje nam još mnogo toga da uradimo ovde u Sremu, i od puteva, kanalizacije, prečistača otpadnih voda do toga da i prugu moramo da gradimo, sve to možemo da napravimo samo uspemo da sačuvamo mir - naveo je Vučić.

On je rekao da u trenutku kada su mu pokazali danas vest samo što se nije srušio jer zna šta to znači za našu zemlju.

- Izvinite što danas govorim drugačijim tonom od onoga što sam planirao, to je verovatno što sam pomalo uplašen onim što se dešava u svetu. Ovom ludilu kraja nema. Tako je bilo pred prvi tako je bilo pred drugi svetski rat. Plašim se da ne bude tako i sad. Zato vas molim da spustimo emocije, da se čuvamo. Tako ćemo moći da sačuvamo jedinstvo našeg naroda gde god živi - rekao je Vučić.

- Teško vreme je pred nama, a ja ću dati sve od sebe da na najodgovorniji način čuvam svaku vašu kuću, svaki naš dom, kolevku i svaki pedalj naše zemlje Srbije. Mnogo vam hvala za podršku i ovaj veličanstveni doček. Nadam se da ćemo imati priliku da otovorimo još neku fabriku,bolnicu... Mnogo vam hvala. Neka živi Srem, neka živi Mitorovica. Živela Srbija - poručio je Vučić u Sremskoj Mitorovici.

18.08 - Veliki broj građana očekuje predsednika u Sremskoj Mitrovici

Više od 10.000 građana očekuje dolazak predsednika Vučića u Sremsku Mitrovicu.

Predsednik Vučić će se nakon obilaska Sremskog okruga vratiti u Sremsku Mitrovicu gde će se obratiti građanima.

Vučić u Šidu

17:15 Predsednik Vučić u obilasku poljoprivrednog domaćinstva porodice Kosjer

Predsednik Vučić stigao je u Šid u poljoprivredno gazdinstvo porodice Kosijer. Tom prilikom upoznao se sa porodicim i domaćinstvom. Domaćica ovog gazdinstva je ovom prilikom rekla da se oni bave isključivo poljoprivredom i dodala da od poljoprivrede može lepo da se živi.

Zatim se obratio domaćinima.

- Kada sam ovde prolazio prošli put, video sam više lepo uređenih kuća. Mislim da sam tada i vašu kuću primetio. Isitiče se i po bojama - rekao je predsednik obraćajući se domaćinima, a onda porazgovarao sa decom.

- U Čipuljiću kod oca imali smo šljivik, kada sam sa 15 godina pokosio 20 kvadrata, leđa me zabolela, a sada je čovek svašta smislio da to olakša - rekao je Vučić.

- Čim uđeš, vidiš da je kao u apoteci, i sve ti je jasno - rekao je predsednik kada je ušao u veliku garažu sa mehanizacijom.

- Kada sam ja kao dete odlazio kod babe, uvek sam joj tražio da mi pravi doboš tortu.

- Malo ljudi voli šarana, a ja ga volim - kazao je predsednik videvši ribnjak.

- Pošto moramo da kupimo ureu i MPK izdvojili smo... - rekao je Vučić, pa se obratio saradnicima, a kada su mu rekli šest milijardi dinara, nastavio je:

- Pa to je 50-60 miliona evra. Ali moramo...

Dečak Milan je onda seo za traktor, a predsednik ga pitao da li je ikada udario traktor i dobio odgovor: "Ne".

Predsednik se osvrnuo na informaciju koji je dobio prilikom posete o izdatom nalogu za hapšenje Vladimira Putina i rekao da je bio zatečen i da je morao da sedne na klupicu da razmisli o svemu. On je rekao da moramo da sačuvamo mir i stabilnost, jer se plaši da će doći do veće eskalacije sukoba u svetu.

U toku obilska domaćinstva predsednik je rekao medijima da će morati da urade mnogo na infrastrukturi, on je rekao da su razgovarali i izgradnji pruze Beograd - Zagreb što mi mnogo značilo i za Šid.

- Daćemo veliki novac za obnovu dve škole ovde, ali najviše moramo da uložimo u putnu infrastrukturu. Sada sam u Davosu prvi put sa Plenkovićem razgovarao da pravimo prugu Beograd - Zagreb. Videćemo šta može Evropa da nam da - rekao je Vučić.

16.30 - Predsednik u obilasku vrtića u Rumi.

Prilikom obilaska vrtića Vučić je izjavio da će za tri godine biti završen kompletan Fruškogorski put i to će biti super za Rumu i čitav kraj. On je rekao da rekao da nikad bolji i lepši vrtić nije video čak ni u Beogradu.

Deca iz vrtića predsedniku Srbije pevala pesme.

16.20 Ruma će biti najbolje povezan region

Predsednik je u Rumi prisustvovao otvaranju novog objekta PU „Poletarac“, objekat „Kockica 2”.– Srećan sam što nije pitanje da li su ljudi zaposleni, već kolika su primanja. To govori o napretku, a moraće da budu veća.

Moramo da uradimo prečistač otpadnih voda, prugu iz Pazove prema Mitrovici i Šidu, ali ono što je vama važno jeste da penzionerima moramo da obezbedimo veće penzije i redovne plate. Primnja će morati da budu veća. Ruma će biti najbolje povezani region kada završimo Fruškogorski koridor - rekao je predsednik.

16.23 - Vučić Stigao u Rumu. Obećao razvoj infrastrukture. - Ono što je za vas važno jeste da penzioneriimaju veće penzije, radnici veća primanja. Primanja će morati da budu veća. Ruma će biti najbolje povezamna kada završimo Fruškogorski koridor. Omogućiće trazvoj turizma - rekao je Vučić.

16.00 - Aleksandar Vučić putuje ka Rumi.

Veliki broj građana okupljen i u ovom mestu Sremskog okruga. Građani nose zastave Srbije i uzvikuju ime predsednika Srbije.

15.30 - Vučić u Inđiji

Predsednik Srbije obilazi proizvodni pogona kompanije Plastik Gogić.

Vučić se pozdravio sa radnicima i poželeo im srećan rad.

Dočekali su ga Slobodan Gogić, vlasnik kompanije i predsednik opštine Inđija Vladimir Gak

Fabrika se prostire na 15.000 kvadratnih metara i zauzima površinu od 5,5 hektara. Bavi se brizganjem plastike, a ovde se proizvode stadionske stolice i proizvodi za industrijsku upotrebu i upotrebu u širokoj potrošnji. Svoje proizvode izvoze u 60 zemalja sveta i jedan je od lidera u Evropi u proizvodnji posuda za odlaganje otpada. Ova kompanija u Inđiji postoji od 1974.godine, i u porodičnim vlasništvu je porodice Gogić, druga generacija. U ovoj kompaniji je zaposleno 177 radnika.

- Stolice za Nacionalni stadion moraju da budu još lepše. Baš sam srećan da u onome što gradimo možete da učestvujete, da ne moramop sve od stranaca da kupujemo - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da će danas tokom posete izostati samo Irig, koji će posetiti u nedelju.

- Sremski okrug je jedan od najrazvijenijih, ali plate ne prate još visoku stopu zaposlenosti - istakao je on i dodao nije jednostavno voditi zemlju u ovakvim vremenima.

Kako je dodao, uspeli smo da sačuvamo sve vitalne nacionalne interese.

Ukazao je da ljudi ne vole da se menjaju i vole da žive u prošlosti.

Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da u Ohrid putuje da čuva interese Srbije i da se ne bavi nikakvim trikovima.

- Nadam se pristojnom razgovoru i da stvari pomeramo unapred. Optimista nisam. Srbija je spremna da razgovara o kompromisnim rešenjima - istakao je Vučić.

14.30 - Predsednik Srbije nastavio je posetu Sremskom okrugu obilaskom Stare Pazove.

Predsednik je stigao u Staru Pazovu, gde obilazi proizvodni pogon kompanije „Stamevski – Moj slatkiš“.

- Mnogo ste lepo ovo uredili - rekao je Vučić.

Vučić je najavio završetak puta od Batajnice do Inđije, kao i doma zdravlja.

- Radimo i ono što je najskuplje - kanalizaciju. Ulažemo mnogo para, to je oko 70 miliona - rekao je Vučić.

13.30 - Vučić u poseti Donjem Tovarniku

Vučić je rekao da će put u ovoj opštini do oktobra 2024. godine biti kao pista.

- Do oktobra 2024. put će vam biti kao pista. Radiće se i rekonstrukcije škola i sportskih sala, ali i izgradnja vrtića, kako više ne bi bilo lista čekanja - poručio je predsednik Vučić

Kada vodimo mudru politiku, Srbija pobeđuje, poručio je predsednik.

Predsednik Srbije je ukazao da smo do pre 10 godina imali manje plate od Crne Gore i Bosne, a danas je obrnuto

- Nije lak period pred nama, ali uz ozbiljnu i mudru politiku Srbija uvek izlazi kao pobednik - rekao je predsednik Srbije.

- Bolje smo radili i promenili su se stvari za samo nekoliko godina. Sačuvaćemo našu Srbiju celovitu, kako piše u Ustavu, istovremeno nećemo biti izlovani, čuvaćemo mir jer dece na bacanje nemamo - istakao je Vučić.

Predsednik je podsetio i da je nezaposlenost minimalna.

- Ako mislite da treba i po tom pitanju nešto da uradimo kažite - rekao je Vučić i posebno se zahvalio penzionerima.

Predsednik je potom obižao Lovačko udruženje „Donji Tovarnik“

Predsednik Srbije razgovarao je sa lovcima u ovom mestu, a od jedine žene lovca da je dobio simboličan poklon - vuka.

Vučić je posetio i mini zoo vrt u Donjem Tovarniku.

Nešto kasnije u 16.25 sati u Rumi je predviđeno otvaranje novog objekta PU Poletarac, objekat Kockica 2.".

U 17.15 časova u Šidu predviđen je obilazak poljoprivrednog gazdinstva porodice Kosijer, a u 18.00 časova u Sremskoj Mitrovici

