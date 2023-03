Anđelković o pogromu Srba: KFOR nije ispunio tada svoju obavezu, a Beograd nije reagovao na pravi način

Danas se navršava 19 godina od nereda na Kosovu i Metohiji nazvanim „martovski pogrom“, tokom kog su Albanci, najpre u Kosovskoj Mitrovici a zatim i u drugim delovima Kosova i Metohije, organizovali proterivanje Srba, uništavanje njihove imovine i verskih objekata.

TV Pink emitovala je specijalnu emisiju o martovskom pogromu Srba na Kosmetu.

gosti u studiju bili su Zoran Anđelković, predsednik Izvršnog veća za KiM, Saša Milovanović iz Srpskog telegrafa, Dragoslav Bokan, reditelj i Zoran Bilbija urednik političke rubrike u dnevnom listu Politika.

Saša Milovanović je izjavio za Tv Pink da se tada faktički znalo šta se sprema na KiM i da niko nije reagovao tada. On je naveo da je tadašnji državni vrh pustio na slobodu teroriste koji su kasnije učestvovali u tom porgomu.

On je naveo da je tadašnji režim dozvolio da se ubije toliki broj ljudi i da se bude spaljen veliki broj manastira.

Dragoslav Bokan je izjavio da su albanski terosristi tada pokazali šta je njihova meta. Zamislite oni pokušavaju da uđu u UNESKO i dakao zaštite naše manastire na KiM a setimo se šta su sve radili sa njima, naveo je on.

- Oni su udarili tamo a to je istina o trajanju srpskog naroda n aKiM a to su naše svetinje. Vi imate totalno uništavanje, spaljivanje crkava, skidanje krstova - naveo je Bokan.

Tada smo videli kakva je reakcija međunarodne zajednice, i daje njihove ćutanje na neki način podrška Albancima, zaključio je Bokan.

Bojan Biblija izjavio je za TV Pink da pogrom nije bio običan zločin, to je bilo strateško etičko čišćenje pokrajne koje je planirano na mnogo višim nivoima.

Zoran Anđelković je izjavio za TV Pink da je KFOR bio zadužen tada za bezbednost i da je njihov komanadant tada morao da upotrebi silu da spreči uništavanje na Kosmetu.

- Šta se desilo najveći zločini su se dogodili u zoni Francuza i Engleza, mi kad pričamo o Velikim Dečanima mi pričamo o velikoj zahvalnosti Italijana koji su uspeli da sačuvaju Dečane - rekao je Anđelković.

Bilbija je naveo da je to bio zločin bez kazne i dodao da su mnogi zločini protiv Srba ostali bez kazne. On dodao da smo mi svojim nečinjenjim i pogrešnim odlukama prizivali te horde tada da se osokole i da urade taj zločin.

On je dodao da mi sada imamo drugu strategiju a da oni pokušavaju da nas provociraju i da nastane krvoproliće i da uvedu Srbiju proglase krivcima. Oni znaju da ako direktno izvrše ovakav "genocid" da će imati posledice i da Srbija danas ima svoj ugled, naveo je Bojan.

U toku emisije emitovan je i dokumentarni film TV pink "Martovksa golgota".

Posle filma u studio su došli i Miloš Garić urednik portala Kosovo online i Nebojša Krstić, marketinsški stručnjak.

Miloš Garić je u emisiji podsetio na dešavanja u vreme pogroma. On je naveo da je tada govoreno da Srbi sa time nemaju nikakve veze.

- Već tada je bilo jasno da je cilj da se Srbi proteraju, a da je to nastavljeno do današnjih dana. Imali smo nedavno stotine slučajeva napada na Srbe - naveo je Garić i dodaje da ovo što se dogodilo na kiM je velika sramota - naveo je on.

Nebojša Krstić izjavio je za Pink da mu je teško da govori iz ove perspektive zašto nije sprečen pogrom.

Kako je naveo u tom trenutku Srbija praktično da i nije imala vojsku, a to što srpska vlada nije reagovala i da su neki ostali gluvi i slepi to su pitanja koja će ostati otvorena.

Zoran Anđelković je dodao da smo imali tada jednu kampanju da će sve sve samo rešiti dolaskom demokratije.

- U međuvremenu ne ojačavamo vojsku već potpisujemo da uništavamo oružje, topimo tenkove i dovodimo sebe da nemamo skoro ništa, ukida se vojni rok, smanjuje se broj pripadnika vojske.. Kada imamo takvu situaciju i pre toga puštanje 1900 teroriste vidimo da je sve to bilo pogrešno - naveo je Anđelković.

Oni su očekivali da će nešto da preduzme međunarodna zajednica zato nisu odreagovali, dodao je on.

KFOR ono što mu je bila obaveza nije ništa uradio, Beograd takođe nije reagovao, naveo je Anđelković.

Dragoslav Bokan je dodao da reč koji se ovih godina i meseci je IZDAJA.

- 5. oktobra su demonstranti uspostavili novi tretman kosovskog pitanja, oni su rekli to je sada evropsko pitanje i prepustili sudbinu KiM Evropi. E sad da li su oni izdali tada ili Evropa - naveo je Bokan.

On je naveo da je tu negde prostor te izjave.

Govoreći o protestima u Beogradu koji se organizuju u vezi Kosova i Metohije Krstić je rekao da je odbrana kosova na Terazijama na ovim protestima koji se dešavaju parada.

- Vi u stvari koristite kosovsku nesreću za promociju, što je kosovska nesreća veća to je bolje po vas - naveo je Krstić.

Miloš Garić je u emisiji za TV Pink rekao da sada moramo da pronađemo snage i da ne pravimo više greške i da gradimo novu budućnost koja je za sada veoma neizvesna ali je vidljiva.

Dragoslav Bokan je osvrnuvši se na proteste u Beogradu rekao da oni mešaju pregovore sa početka 2000. koji su bili izdajnički sa pregovorima posle 2014. koji su potpuno drugačiji.

- Treba pružiti ruku pomirenja, a ne po varijanti ja ne želim razgovore i pregovore, jer ko ne želi razgovore on je kapitulirao. Sa te strane ja želim da malo razuma bude prisutno i da ne bude zloupotrebe ideala i ove cele situacije - dodao je on.

Kako je naveo sve to ide protiv koristi naše države i našeg naroda.

- Pogledajte samo koliko se puta pominje Kurti a koliko Vučić i to u negativnom smislu - kaže Bokan i dodaje da se hoda u pogrešnom smeru, i da se čini zlo onome za šta se zalažu.

Bojan Bilbija je izjavio da mu je žao što braća i sestre danas na protestu u Beogradu nisu razumeli šta se danas dogodilo u svetu.

On je dodao da svet ulazi u opasan sukob, i da praktično može da počne treći svetski rat. Ovde neće biti nikakvog povlačenja i da će nam biti sve teže čak i sutra na razgovorima u Ohridu, dodao je on.

Ovo je veliki preokretu ratu i nema više primirja, to nije moguće naveo je Bilbija osvrnuvši se na vest o nalogu za hapšenje Putina.

- Mi sa našim malim interesima i malim pričama prosto ćemo biti kolateralna šteta, niko nas neće pogledati u sukobu takvih "slonova". Moramo da prepustimo sve Aleksandru Vučiću koji može da nas izvede iz svega ovoga sa što manje oštećenja, a ne da mi ovde se junačimo i izgovarmo parole iz 19. veka - naveo je on.

Saša Milovanović je dodao da je danas najpotrebnije jedinstvo našeg naroda.

- Imate one koji su promenili sve strane političke kako bi se ubacili u neku novu nišu. I ovo o sa protestima je u stvari način da se ukrade neki politički poen - rekao je on govoreći o protestima u Beogradu protiv sporazuma.

O pogromu Srba na KiM

Podsećamo, povod za pogrom bila je nesreća tri dečaka albanske nacionalnosti, koji su se utopili u Ibru u selu Čabra u Ibarskom Kolašinu, za šta su Albanci optužili Srbe.

Tog dana, 17. marta 2004. godine etnički je očišćeno šest gradova i devet sela, a svoj dom napustilo je više od 4.000 Srba.

Osmoro Srba i 11 Albanaca je poginulo, povređeno je više od hiljadu ljudi, a među njima i na desetine pripadnika međunarodnih snaga.

Zapaljeno je ili teško oštećeno oko 1.000 srpskih kuća, deset srpskih škola, kao i domovi zdravlja, pošte i druge institucije države Srbije.

Za 48 sati zapaljeni su Bogorodica Ljeviška, Prizrenska Bogoslovija i Hram Svetog Đorđa, crkva Hrista Spasa i konak manastira Svetih Arhangela kod Prizrena, miniran je manastir Svetih Кozme i Damjana u Zočištu, kao i manastir Devič nadomak Srbije.

U južnom delu Kosovske Mitrovice zapaljena je crkva Svetog Save, u Prištini je zapaljena crkva Svetog Nikole, a u Podujevu je polomljen krst sa kupole crkve Svetog Andreja Prozvanog.

U dva dana oskrnavljeno je ili potpuno uništeno 35 crkava i manastira, a nestalo je ili oštećeno više od 10.000 vrednih fresaka, ikona, putira i mnogo drugih crkvenih relikvija.

Srbi su proterani iz Kosova Polja, Obilića, Plemetine, Lipljana, Uroševca, Đakovice, Gnjilana a po drugi put iz svojih domova morali su da beže i Srbi iz Belog Polja kod Peći, gde su ponovo zapaljene sve povratničke kuće.

Neredi su se dogodili pred očima 38.000 vojnika Kfora iz 39 zemalja i 8.000 UNMIК policajaca, koji su bili zaduženi za očuvanje bezbednosti svih koji žive na Кosovu, a uprkos tome organizatori nisu kažnjeni a i oni koji su direktno učestvovali osuđeni su na minimalne zatvorske kazne.