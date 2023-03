Vučić: Sutra u Ohridu neću ništa potpisati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra u Ohridu želi da razgovara o normalizaciji odnosa i o tome da Srbi i Albanci mogu normalno da razgovaraju i ponovio da sutra ništa neće potpisati.

Vučić je na skupu u Sremskoj Mitrovici odgovorio na to što, kako je rekao, neki kažu "idemo da ga sprečimo da sutra potpiše".

"Sad vam kažem neću da potpišem ništa i baš ih briga. Mislite da se raduju, ne raduju se jer se raduju samo nesreći Srbije i radovali bi se da sam rekao nesto drugo. Hoću da razgovram o normalizaciji, da možemo da razgovamo jedni sa drugima", naveo je predsednik i građanima koji su skandirali Aco Srbine poručio da zna koliko imaju ljubavi i podrške.

Podsetio je građane da su prethodnih nedelja od onih koji su nam, kako je rekao uništili zemlju, ostavili je bez fabrika, ćutali na pogrom, na paljenje crkava, kada su Albanci proglašavali nezavisnost, slušali i kako govore "ucenili su Vučića".

Oni se raduju svakoj uceni koju dobije Srbija, rekao je predsednik i naglasio da "Vučića ne mogu da ucene".

"Ucene me jednako kao i svakog od vas, kao građanina ove zemlje kao čoveka koji više od svega na svetu voli svoju Srbiju", naveo je predsednik i dodao da ne mogu da ga ucene jer nemaju čime jer nema račune i vile u inostranstvu.

"A oni koji misle, polazeći od sebe, da tako lako možete da ucenjujete srpskog predsednika reći ću, ni vi svojim pretnjama, napadima, uvredama ne mozete da me ucenite. Šta god radili braniću i čuvaću Srbiju od vas i od onih spolja koji hoće da je sruše po svaku cenu jer Srbija nema cenu i Srbiju volimo više od svega", naglasio je predsednik Vučić.

On je pojedinim građanima poručio da ne treba da budu odgovorni.

"I nemojte više sa takvom lakoćom da ulazimo u sukobe ne zato što smo slabiji, mnogo smo jači nego što smo bili, već da znate nikome rat nije bio brat", rekao je Vučić.

"Nemojte da nepodnošljivom lakoćom hrlimo u ludosti. Nemojte to kao Boga vas molim i ovo vam govorim ne kao neko ko traži podršku za izbore već kao predsednik Srbije koji očinski brine o svojoj otadzzbini i zato vas molim da me pažljivo slušate, jer znam šta se danas desilo, znam šta će se zbivati, gde ovo vodi svet, zato vas molim da spustimo loptu i čuvamo svoju zemlju", rekao je on.