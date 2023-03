VUČIĆ RAZGOVARAO SA VISOKIM AMERIČKIM ZVANIČNIKOM UOČI PUTA U OHRID: SAD pružaju punu podršku dijalogu

Šole je na svom Tviter nalogu objavio kako je prošao sastanak sa srpskim liderom.

- Odličan razgovor sa predsednikom Vučićem. Složili smo se da je važan konstruktivan pristup evropskom predlogu 18. marta. Sjedinjene Američke Države pružaju punu podršku dijalogu koji se odvija pod pokroviteljstvom Evropske unije i od normalizacije odnosa imaće mnogo koristi i Srbija i ceo Zapadni Balkan - napisao je Šole.

Great conversation with Pres Vucic @predsednikrs. We agreed on the importance of constructive engagement on consolidated EU proposal on March 18. Reaffirmed U.S. support for the EU Dialogue and benefits normalization of relations will bring Serbia and the entire WB region.