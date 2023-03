Nova runda dijaloga na najvišem političkom nivou održana je danas u Ohridu, gde je glavna tema bila evropski plan za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. U razgovorima su učestvovali predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer tzv. Kosova Aljbin Kurti, šef evropske diplomatije Žozep Borelj i izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak.

Maratosnki sastank u Ohridu trajo je 12 sati.

23:00 Obraćanje predsednika Vučića nakon sastanka

Predsednik Vučič je rekao da su postigli dogovor i da je on zadovoljan zbog toga, i ovih nekoliko tačaka koje su dogovorili postataće deo pregovaračkog okvira.

Jedna od ključnih tačaka procesa koji je dug i koji će trajati je da će EU procenivaće koliko je ko uradio, naveo je on.

- U implemetacionom planu za nas je od velikog značaja što je kao prioritetna obaveza stavljeno formiranje ZSO, i moram da kažem da sam zbog toga zaista zadovoljan, još se govori i o nestalim osobama, priča se i o donatorskoj konferecnij - dodao je Vučić.

- Ja znam da nisam potpiso ništa, obojica smo rekli, oni šta su njihove, a mi šta su naše crvene linije. Mislim da smo dogovorili nešto i da ćemo nastaviti da radimo na tome.

- Ja ću sutra predstaviti svaku tačku, od ponedeljka biću spreman da primam na konsultacije predstavnike parlamenta, u mesecima pred nama nije lak posao. Ja verujm da će Prištinska strana ispuniti odmah obavezu formiranja ZSO, ako mi budemo želi da istrajemo na EU putu za naš napredak biće cenjen i po tome koliko smo spremni da implementiramo dogovoreno - naveo je Vučić.

- Mislim ako je moguće da kažete da imate zrno zadovoljstva, ja mogu da kažem da imam zrno zadovoljstva, imali smo pristojan i konstruktivna razgovor.

On je naveo da kada budemo se sledeći put sastali razgovaraćemo o našim mi obavezama mi ih za sada nemamo.

- Ko zna šta će biti u budućnosti, to je težak proces ja sam rekao koje su naše crvene linije, rekao je i Kurti, naglasio je Vučić i dodao:

- Reč je o procesu u kojim se svako bori za sebe, da li ćemo uspeti ili nećemo videćemo - naveo je on.

Ako se krene u dobrom smeru onda sledi povratak u institucije, jer ja znam kako smo došli do ovoga, rekao je Vučić.

- Ljudi moraju da žive bolje i mi moramo da pronalazimo rešenja, a to desiće se preko noći, to je bezveze, moraćemo da nastavimo da radimo, i oni će da cene to odvojeno, ako Priština ne ispuni formiranje ZSO nema napretka za Prištinu, rekao je Vučić.

On je naveo da će pritisci biti nastavljeni i na jednu i na drugu stranu.