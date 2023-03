NE ZAVISIMO OD PRIŠTINE! Vučić: Nisam potpisao ni sporazum ni aneks jer Kosovo nije država, a Srbija je međunarodno i pravno priznata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon jučerešnjeg dijaloga u Ohridu kako bi građanima pokazao i objasnio plan implementacije koji je dogovoren.

- Juče smo imali jednu ozbiljnu rundu razgovora u Ohridu,ono što je važno za ljude ja ću danas pročitati ceo Aneks i pokušati da objansim ljudima gde se to nalazimo i šta je ono što činimo- rekao je Vučić.

On je rekao da će kada pročita ceo Aneks govoriti o tome šta je to dogovoreno.

- Strane primaju k znanju a će sprazum i Aneks postati sastavni deo procesa pristupanja EU Kosova i procesa pristupanja Srbije. Strane primaju k znanju da će odmah posle usvajanja sporazuma i Aneksa da će EU posrednik započeti izmene i dopune odredbe 35 za Srbiju koje će oslikavati obaveze Srbije koje proističu iz sporazuma ovog Aneksa. Agenda specijalne grupe Kosova će isto tako oslikavati obaveze Kosova kooje prositiču iz Aneksa. Strane su saglasne da potvrde Deklaraciju o nestalim licima i da postupe onako kako je dogovoreno u dijalogu i to po hitnom postupku. Da bi primenili član 7 Kosovo odmah pokreće pregovore kako bi se obezbedio adekvatan nivo samoupravljanja zajednice Srba na Kosovu u skladu sa sporazumima iz dijaloga. Strane su saglasne da osnuju zajedniči odbor za praćenje kojim predsedava Eu u roku od 30 dana. Da bi se primenio član 9 EU će organizovati donatorsku konferenciju u roku od 150 dana kako bi se uspostavio paket finansijske pomoći, na Kosovo i Srbiju se neće raspodeliti nikakva sredstva pre nego što EU utvrdi da su odredbe sporazuma u potpunosti ispunjene - naveo je Vučić i nastavi sa čitanjem:

- Kosovo i Srbija su saglasni da će svi članovi biti primenjeni nezavisno jedan od drugog. Redosled stavova ovog aneksa ne dovodi u pitanje redosled njegovog sporvođenja. Svi razgovori odvijaće se u okviru dijaloga uz posredovanje EU. Kosovo i Srbija priznaju da svaki neuspeh da ispoštuju svoje obaveze iz sporazuma ovog Aneksa može imati direktne negativne posledice po njihove procese pristupanja EU i po finasijsku pomoć koju primaju od EU- naveo je Vučić.

Kako je rekao ovde su jasno napravljene i posledice sa kojima možemo da se suočimo.

On je rekao da ćemo u budućnosti imati imnogo težih stvari u budućnosti, za šest meseci, godinu dana videćemo kada do toga dođe.

Vučić je reako da ono što je bitno za nas da mi više ne zavisimo samo od prištinske dobre volje i što je pozitivna stvar u pregovaračkom dijalogu za koji znate da moramo da se završimo pravno obavezujućim sporazumom dveju strana.

Vučić je rekao da je važno da objasni ljudima zašto nije ništa potpisao što kako kaže nije krio ni pred Aljbinom Kurtijem ni pred drugima.

- Nisam potpisao zbog nekoliko stvari, pre svega zato što Republika Srbija je međunarodno pravno priznata država, ono kako oni nazivaju republika Kosovo za mene nije priznata država, i ne želim da pravim međunarodno pravne sporazume sa Republikom Kosovo. Kao predsednik republike čak i moje izjave su obavezujuće za državu i zato pažlji vodim računa o svakoj reči koju izgovaram, naravno teško ćete pokazati da sporazum postoji bez potisa, ali ja na svakom suretu nedvosmisleno govorim o crvenim linijama Republike Srbije koje se pre svega tiču suprotstavljanja priznanju Kosova kao nezavisne države i prijemu Kosova u UN- reako je Vučić.

On je rekao da niko nikada ne bi mogao da pomisli da nametne obavezu Republici Srbiji onu koju Srbija nije prihvatila.

- Upravo zbog toga nismo potpisali ni nono što je EU nazvala sporazumom, kao ni Aneks. Ali je Republika Srbija spremna da radi na implemetaciji do svojih crvenih linija iz mnogih razloga - navodi Vučić.

On je rekao da je uvek govorio da prihvatamo koncept radićemo na implementaciji i mnogo smo više spremni da uradimo nego neko u Prištini koji je spreman da potpiše zato što bi odatle proistekla formalno pravna obaveza Republici Srbiji da se sagčlasi sa kosovskom nezavisnošću.

- Samo hoću da ljudi u Srbiji zanju da o tome vodimo računa, i kada slušaju mene da ponavljam određene stvari kao papagaj onda to znaju da ne radim zato što sam glup ili zato što ne znam šta radim, već upravo zato što dobro znam šta radim - naglasio je Vučić.

Važan član za sve su nestale osobe, rekao je Vučić. Kako je reako Priština je do sada to koristila kao instrument za pokušaj pritiska na Republiku Srbiju iz koje bi se proizvele materijalne i formalno pravne posledice za ratnu odštetu koju bi Republika Srbija trebala da plati Republici Kosovo.

- Ovo je deklaracija koja je bila predlagana između mene i Kurtija koju sam ja bio spreman da potpišem koja nikada nije potpisana, evo i zbog čega. Sver ovo crveno što se vidi na papiru su naknadni zahtevi prištinske strane i mi mso ih sve prihvatili samo jednu nismo prihvatili. Bukvalno su se iživljavali sa zahtevima dodajući sve. Problme je nastao oko toga što smo mi mogli a prihvatimo jedan termin oko toga kako su prisilno nestali ali ne možete da prihvatite termin prisilni nestanak zato što je prisilni nestanak deo posebne međunarodne konvencije o zaštiti svih lica i onda bi od tada posebno za nas proizlazile obaveze i o plaćanju ratne odštete i svođenje Srbije na direktnu odgovornost za sukobe na KiM - naglasio je Vučić.

On je dodao da iza svega postoji neki trik, i ponovio da Republika Srbija želi normalizaciju odnosa i normalan život sa Albancima.

Kako je rekao pred nama je ogroman posao tek sada je utvrđena kosolidovana lista nestalih lica kroz radnu mešovitu grupu od 3.272 lica.

Vučić je rekao da tek sad dolaze suštinski razgovori o ovim pitanjima.

Vučić je zatim prešao na temu Zajednice srpskih opština.

Kako je rekao za nas je veoma važno što se u Aneksu nedvosmilseno spominju dogovori koji su postignuti u procesu DIJALOGA.

- Zašto pominjem u procesu dijaloga i naglašavam. Zato videli ste kada je završen sastanak trudio sam se da budem korektan ni jednu lošu reč nisam rekao o drugoj strani, ali gospodin Kurti se pojavio i rekao pa vi znate mi imamo Ahtisari plan. Ahtisari plan nas ne zanima. Ahtisari plan Republika Srbija nije usvojila i on nije deo procesa dijaloga - naglasio je Vučić.

Kako je rekao gospodin Kurti je na sastanku izneo svoja tri stuba, što kao što vidite nije prihvaćeno, a na kojima je želo da se formira ZSO.

- Ja sam rekao nije problem , ja samo mogu da odem i doviđenja, onda nema smisla sve što smo radili. Mi imao potpise na četiri sporazuma. Ova četiri sporazuma koja se tiču ZSO, mi imamo potpise. Negde Hašima Tačija, negde Ise Mustafe, negde Dačićev potpis, a 2015. je mooj potpis - naglasio je Vučić.

- Kao što vidite uspeli smo da se izborimo da ono što je postignuto u dijalogu da to bude primenjeno. da li će ili neće, kao suvu drenovinu ćemo svi da cedimo, nadam se da je moguće, a plašim se da ćebiti mnogo teže od onoga što danas milslim - rekao je Vučić i dodao da ništa ne krije i da zato govori svaki detalj precizno.

On je ponovio ono što je rekao i u skupštini, da spremni smo da radimo na implementaciji, ima stvari iz sporazuma iz 2011. ni jedan od njih nije lak za nas sporazum iz 2011. su i katastarske opštine i matične knjige i carinski pečati, diplome, sloboda kretanja itako dalje.

On je dodao da postoje stvari koje mi niti možemo niti su realne.

- Šta se tu promenilo za nas. Ne mnogo toga osim što sada znamo da od onoga što mi budemo radili i po ovom pitanju zavisiće i naš evropski put. Ko god hoće sutra, jer ja ne mislim da ćemo taj put moći da završimo za tri, četiri godine, ko god hoće sutra može da kaže nisam zainteresovan za evropski put, nisma zainteresovan ni zašta, ja jesam. Ne zato što mislim da je sve divno imnogo lepo već zato što sam predsednik koji mora da vodi o državi injenim interesima - rekao je Vučić i dodao da je važno da budemo na evropskom putu.

Vučić je naglasio da su juče 12 puta menjali tekst i zahvalio se svima koji su mu poagali i pružali savete.

- Ono što je važno je da se sada krene, i to je srpski upravljački tim u skladu sa onim kako je to predviđeno moraće da iznese na najvišem nivou dijaloga svoj predlog, tako da ćemo ići sa tim e sad kako će to sve ići videćemo - rekao ne predsednik.

Nema nikakvih dodatnih obaveza za nas osim ove donatorkse konferencije, to kad će biti, dal će biti... za nas je važno da kreiramo ambijent u kojem će Srbi na Kosovu i Metohiji da budu bezbedni, naveo je Vučić.

- Pod dva da naš narod svuda gde živi ima mir. I pod tri da uvek sačuvamo svoju državu i poštujemo Ustav. To nije uvek lako postići, posebno pošto su spoljni pritisci takvi da bi vas vodili na to da se ovog trećeg odreknete. Jasno sam im rekao da to neću uraditi dok sam predsednik - kazao je Vučić.

On dodaje da će pozvati narednih dana na konsultacije predstavnike svih parlamentarnih grupa.

- Verujem da će biti ljudi koji će želeti i da čuju detalje koje ne mogu javno da kažem. Samo o jučerašnjem danu bih mogao 300 strana da napišem. Mi imamo dovoljno vremena da razmislimo šta želimo, i da radimo na razvoju naše ekonomije. Ja mogu posle na mojoj lepoj kineskoj tabli, što neke strašno nervira, skupa je ko đavo, ali vrhunska. Pišem, brišem, važno je šta će ostati narodu, a ne na tabli - kazao je predsednik.

Vučić je rekao da 5.607 ljudi, Srba i Roma, koji primaju državnu socijalnu pomoć Srbije, sada se povećava socijalna pomoć sa 11.000 na 20.000.

- Tamo gde ima jedna plata, kada se poveća na 20.000, lakše će preživeti. To je socijalna pomoć, za ljude koji ne mogu da rade u školama, vrtićima, bolnicama. Ja mislim da je ovo važna i velika podrška za njih. Već za 2 meseca primiće prvu uvećanu socijalnu pomoć. Ne želimo da to bude način na koji žive ljudi u centralnoj Srbiji, gde imaju mogućnosti da rade. Ali ćemo povećati i tu, i samo molim te ljude da pokušaju da pronađu zaposlenje. Možemo danas da pomognemo, imaćemo ove godine 100.000 radnika iz inostranstva. To su sve mogli biti naši ljudi. I da budemo fer, ima mnogo ljudi koji nisu želeli da rade - rekao je on.

Predsednik kaže da će uskoro pričati i sa Srbima sa KiM, i da će do juna posetiti Kosovo i Metohiju, i da bi voleo da ode i na jug i na sever.

- Zato nam je važna ZSO. Kada sam rekao da treba da napravimo brzu magistralu, rekli su da to ne može. Ako to traži ZSO, institucionalno, onda nema problema, i predviđeno je da Srbija to finansira. Onda možemo da izgradimo najvažnije puteve za naš narod. Da se vidi razlika. Kao što sada vreme radi za nas. Mi brže pristižemo. Ove godine očekujem 4 milijarde investicija - kazao je on.

Vučić je rekao da ćemo ove godine otvoriti 107 km auto-puteva, i da se nada da će to biti rekord.

- Prvo Novi Beograd-Surčin. Da moj drug Dule može mnogo lakše da dođe do Miloša Velikog. I posle toga, koji nam je sledeći gotov. Obilaznica oko Beograda, zatim Ruma-Šabac. Nastavićemo da gradimo pruge, i dobili smo 200 miliona evra od CEB-a, za gradnju četiri bajotek instituta, nagradiću ih posebnim priznanjem, samo da to završe za naredne 3-4 godine.