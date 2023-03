Kristofer Hil: Srbija je izabrala evropsku budućnost

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Kristofer Hil, prokomentarisao je na Tviteru Ohridske razgovore, koji su održani prethodnog dana u severno-makedonskom gradu.

- Najvažniji rezultat Ohridskih razgovora: Srbija je izabrala svoju evropsku budućnost i jasan plan kako da dođe do tamo - odluka za koju su bili potrebni mudrost, integritet i hrabrost. Mnogo posla preostaje, i Sjedinjene Države će biti uz vas na svakom koraku tog puta - napisao je Hil.

The most important outcome from the Ohrid talks: Serbia has embraced its European future and a clear plan for how to get there—a decision that took wisdom, integrity, and courage. Much work remains, and the United States will be with you every step of the way.