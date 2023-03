Vučić: Odluka Međunarodnog krivičnog suda nije mudra i dobro politički sračunata, imaće loše posledice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da odluka Međunarodnog krivičnog suda (MKS) o podizanju optužnice protiv predsednika Rusije VLADIMIRA Putina nije mudra i dobro politički sračunata i da će imati loše političke posledice, pre svega u ljudskim životima i dodao da ona govori o velikoj nespremosti da se razgovara o miru, čak i o primirju i čuvanju ljudskih života.

“Moje pitanje je: Optužili ste ga za ratne zločine, s kim ćete sada da razgovarate? Ili možda nećete da razgovarate i pravite mir, svi čekate poraz. Koliko još da čekamo, da li stvarno mislite da je moguće poraziti Rusiju za tri meseca, šest meseci ili godinu dana. Verujete li u to?”, rekao je Vučic na konferenciji za novinare u Palati Srbija, odgovarajući na pitanje novinara šta misli o odluci MKS i šta će Srbija uraditi povodom toga, pošto je jedan od potpisnika konvencije o tom sudu.

Dodao je da ističu da je tako govorio i Slobodan Milošević, ali da se on ne može porediti s liderom jedne svakako velike zemlje.

“Nisam siguran da je to bila mudra i pametno sračunata odluka. Možda oni to znaju bolje od mene. Nesumnjivo je bilo da se oteža komunikaciju Vladimira Putina i da svako ko razgovara sa njim ima u glavi da razgovara sa nekim ko je optužen za ratne zločine, da dodatno oteža poziciju Rusije i da napravi od nje svetsku pariju i to bi bili politički razlozi koje bih razumeo. Ali politički očuvanje života i uspostavljanja mira su mnogo važniji od drugih političkih razloga”, poručio je Vučić.

Kaže da se dugo uzdržavao od toga da da svoj politički komentar, ali da, pošto vidi da svi daju komentare, Olaf Šolc, DŽo Bajden i svi drugi, i on predstavlja suvenu državu pa ima pravo na svoj stav.

Vučić je podsetio da je 2001. Srbija prihvatila Rimski stut, a 2009. potpisala i postala jedna od 123 države koje prihvataju delokrug rada Međunarodnog krivičnog suda.

“Ne bih da kritikujem, osim što mi se čini 'videla žaba da se konj potikiva pa hoće i ona'. U svakom slučaju, danas jesmo neko ko ima te obaveze”, rekao je Vučić, ali je dodao da je ideja o hapšenju Putina u Srbiji smešna.

Dok traju ratni sukobi, naglasio je, Putin nema ni gde da dođe u Srbiju, a kamoli šta drugo.

“To je smešno pitanje. Ja nisam hapsio ni one koje je tražio ad hok tribunal, a to nije MKS. Imate ove Srbe što viču po ulicama da će, tobož, da štite srpske interese što su sve Srbe u vreće trpali i slali u Hag. Mi imamo pametnije posla u ovom trenutku”, zaključio je Vučić.