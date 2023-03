Za skup u Ohridu, na kome je učestvovao predsednik Srbije Akleksandar Vučić, a na kome se razgovaralo o KiM, politički filozof Dragoljub Kojčić kaže da je za njega karakteristično bilo kako je to komentarisao Danijel Server.

- Zato što, mislim jednostavno je pratiti komentare onih koji slično misle i oni koji imaju sliačan sistem vrednosti. Ali kada Danijel Server kaže da je to ustvari bila velika pobeda, da kažem srpske strane, a on to sa osećajem neprijatnosti, da kažem doživljava. Tu se on poklapa sa dosta albanskih analitičara i žurnalista, pa naravno i političara, koji bi želeli nešto drugo – rekao je Kojčić id dodao:

- Međutim, ne shvataju da, ako su oni do sada koristili vreme i vreme išlo njima na ruku 10 godina, gde su rastezali primenu Briselskog sporazuma kad je u pitanju Zajednica srpskih opština, uz naravno podršku svojih poljički sponzora i mentora, e sad je već došlo nešto drugo. Došlo je vreme, koje uslovno rečeno, donekle radi za Srbiju.

Kojčić dodaje da ipak ništa nije lako, da neko danas veruje kako će to brzo biti brzo rešeno.

- Taman posla. Ali to šta je sada Vučić uradio u Ohridu, ali mislim kao kao kruna jednog dužeg perioda politike, kad je u pitanju Kosovo, odnosno privremene institucije vlasti u Prištini. To je zaista fantastično, s obzirom da su to prihvatili svi oni koji su bili tamo. Pre svega mislim naravno na Borelja i na Lajčak, ali I generalno na Međunarodnu zajednicu – istakao je Kojčić.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije prof. dr Dejan Miletić rekao je da je to onaj odnos Srbije prema suživotu.

- Mi tražimo taj suživot sa albanskim narodom. Želimo da stabilizujemo atmosferu, mir – da damo šansu za razvoj ne za sukobe i tako dalje i mržnju. Mislim da imamo sreće što je predsednik Vučić pravnik i što je zaista u kontinuitetu do detalja u ovom procesu pregovaračkom – kazao je Miletić I dodao:

- Predsednik Vučić i tu i u tom delikatnom segmentu vodi strašno računa. Uvek kaže da se zna jasno da Srbija neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu, da neće dozvoliti ulazak u UN… Vi imate jedan odgovoran, pažljiv jedan odnos prema ovom celom dijalogu, pregovaračkom procesu, s jedne strane. A sa druge strane, znate, kada imate tako sužen proctor, kada vi imate, da one države koje su priznale nezavisnost Kosova, nameću praktično jedan sporazum – kazao je Miletić i dodao da smo 30 godina u raznim varijantama sankcija, pritisaka, bombardovanja.