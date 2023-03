'NIKADA NEĆEMO ZABORAVITI' Brnabić: Na današnji dan, pre 24 godina, započela je NATO agresija na tadašnju SRJ

- Na današnji dan, pre 24 godina, započela je NATO agresija na tadašnju SRJ (Srbiju i Crnu Goru). Nikada nećemo zaboraviti - napisala je premijerka na svom Tviteru.

На данашњи дан, пре 24 година, започела је НАТО агресија на тадашњу СРЈ (Србију и Црну Гору). Никада нећемо заборавити.



Today, we mark 24 years since NATO aggression, committed against Federal Republic of Yugoslavia (Serbia & Montenegro). We will never forget.