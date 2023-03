Na Trgu Svetog Đorđa u Somboru održana je centralna manifestacija ovogodišnjeg Dana sećanja na žrtve NATO bombardovanja 1999. godine. Patrijarh Spske pravoslavne crkve Porfirije služio je pomen žrtvama, a skup na kojem je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vućić održavao se sa porukom "Oprostićemo ako budemo mogli, a zaboraviti samo ako nas ne bude bilo" .

19:10 - Okupljenima se obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić

Vučić je rekao da je 24. godina od kada je počela agresija na SR Jugoslaviju.

- Večeras nas u Somboru posle 24 godine ima ubedljivo najviše. To govori nešto loše i nešto dobro. Upravo zbog toga sam odlučio da ne čitam lepo pripremljene govore, već želim da govorim iz srca i ono što mislim i da ne dozvolim da me emocije u potpunosti savladaju i time nanesem štetu našem narodu. Pre 24 godine je umrlo međunarodno pravo - istakao je Vučić.

Kako kaže, od tada više ništa u svetu što se događa ne može da bude gore od onog što se dešavalo maloj zemlji koja je bila kriva jedino jer je želela da bude svoj na svome.

- Razorili su mnogo veće zemlje i došla je na red Srbija. Gledao sam danas svetske časopise u kojima su govorili o borbi protiv varvarstva i onih koji prave humanitarnu katastrofu jer tako sprečavaju genocid. To je sve od njihove argumentacije. Ajde da vidimo šta je istinito. U definiciji genocida suština je da postoji namera o uništenju neke etničke ili verske grupe, a to nikada nije dokazano - naglasio je Vučić,

Kako kaže, 24 godine je prošlo, ubijeno je 2.500 ljudi.

- Ko vam je dao pravo da ubijate naše policajce i vojnike, koji su na svojoj teritoriji? Je li Radovan Medić išao u Masačusets da nekoga ubija? Ili u Anadoliju? Ili ste vi došli ovde i ubili ga pored kućnog praga? A zbog čega? Išao je na svoju dužnosti - rekao je Vučić i dodao:

Mislili ste da ste nas naučili pameti? Pa da li ste? Ja vam kažem, niste! Ponosni srpski duh ste lomili, ali ga nikada nećete slomiti. I danas kada nas pritiskate, kada tražite da damo opravdanje za sve što ste neopravdano učinili našoj zemlji, kada tražite da se usaglasite da niste strašne zločine činili, govorite nam "Gledajte u budućnost". Gledamo...

Vučić je istakao da se bori da sačuva mir, kao i to da mu niko nije pomutio pamet i dodao da nije nikakav izdajnik.

- Trudio sam se slušajući Marijanu Paskaš da ne pustim suzu. Zamislite da moram ja nekom detetu da javim da mu je otac ubijen. Zato se borim za mir. Nisam postao nikakav bedni izdajnik, a to mi govore oni koji su provodili naredbe onih koji su vršili agresiju - rekao je Vučić i dodao:

- Ne čujete reč mir nigde... Niko o miru da govori neće. Da sačuvamo našu zemlju, malog Iliju, da sačuvamo svako naše dete... Ali da im damo zemlju na tacni, da im damo opravdanje za zločine koji su počinili nećemo nikada... Zaboraviti možemo samo ako nas ne bude, nisu oni tada sprečavali humanitarnu katastrofu - istakao je Vučić i dodao da je agresija pokrenuta iz dva razloga, da pokažu da su najjači i da nam otmu Kosmet.

- Nemojte da imate iluzije, to im govorim svaki dan - kazao je predsednik Vučić i dodao da će poštovanja naše zemlje biti kada zaboravimo ko smo i šta smo.

Vučić je istakao da su kolateralna šteta ti koji su ubijali nedužnu decu.

- Zapitajte se zašto je 24 godine kasnije ovoliko ljudi na ovom trgu. Zapitajte se zašto su došli - istakao je Vučić i dodao:

Niste nas ubili, živeće ovaj narod i živeće ova zemlja, nećete je slomiti!

Predsednik Vučić je naglasio da je naša zemlja počela da raste, da se oporavlja.

- Sa nama su ovde večeras i Romi i Mađari i pripadnici drugih naroda koji ovu zemlju osećaju kao svoju i prolazili isto. Orban mi je tek nedavno rekao da je zabranio ulazak kopnene vojske sa naše teritorije jer su hteli crni scenario. Pre samo 12 godina nismo smeli jedan venac da položimo, nismo smeli da kažemo da je ovo agresija, a sada smo počeli da podižemo našu zemlju i počeli smo da izbijamo na vrh. Naša zemlja je počela da se seća, naša zajednička je ideja da obeležavamo stradanja na Košarama, u Jasenovcu. Šta god bilo umemo to da učinimo da uvek budemo zajedno. Pred nama je težak period. Je l' ste li mogli da pretpostavite da jedan od najvećih vođa treba da ide u Hag? Naše je da se jedinstveno borimo za našu zemlju, da imamo više dece, da čuvamo ustav svoje zemlje - rekao je Vučić i dodao:

Hvala braći i sestrama sa KiM koji su došli u svoju zemlju. Naša muka je uvek i njihova muka. Hvala vam divni ljudi u Srbiji koji ste uvek dobro razumeli šta nam je činiti. U 20. veku nema rata koji nas je zaobišao, nema kuće koja nije izgubila dete, dajte da pokušamo da sačuvamo mir ne dajući ni srce ni glavu naše zemlje ni naroda. Pre 10 godina nismo imali ni vojsku, a videćete kako je imamo 22. aprila. Nismo lak plen, mudri smo i pametni. Moramo da rastemo i razvijamo se da vojska napreduje i odvaraćajujući faktor za svakoga. Nikad nećete pokoriti ovaj mali narod. Moja poruka vama je hoćemo mir nećemo sukobe ni sa kim, ali kažemo čuvaćemo Srbiju i kada kažemo šta su crvene linije ne pritiskajte, jer ćete videti šta je Srbija i ne damo Srbiju. Hvala što ste došli u ovolikom broju, živela Srbija.

18:50 - Obraćanje Milorada Dodika

- Okupljamo se zahvaljujući Aleksandru Vučiću koji je odlučio da se ovo ne zaboravi i da se nazove pravim imenom. Ne okupljamo se da bismo se sećali, nego da ne zaboravimo. Što se mene tiče, nećemo ni zaboraviti ni oprostiti. Nisu hteli samo da nas pobiju, nego i da nas potcene i ponize - poručio je Dodik.

Dodik je rekao da se nikada nije u istoriji desilo da je neko nekog napao, a da nije razgovarano o reparaciji.

- Ne smemo da izgubimo svoj suverenitet, koji je po volji naroda. Srbi danas imaju dve države- Srbiju i Republiku Srpsku. Ja želim da kažem učesnik sam teških razgovora, ali ono što je izdržao Vučić malo ko je izdržao za svoj narod. Kada vidite Francusku, Nemačku, naš narod mora da se okupi oko svog rukovodstva. Vidim budućnost našeg naroda u ujedinjenju Srbije i RS. Stalno pokušavaju da nam uzmu imovinu za koju sm se borili i dobili sporazumom, a ja im kažem, onog renutkla sazvali ste sednicu na kojoj proglašavamo samostalbnost RS i ne zanima me šta kažu. KAkav nam mir nudite, to nije samo u Sarajevu već u celoj BiH. Ponosan sam na sve Srbe, da se borimo za sve što imamo.Ostali smo i borimo se nema veze što različito mislimo, mi imamo isti cilj. Smeta im jaka Srbija i hteli bi je rasutu. Ponosni smo na ono što je učinio predsednik Vučić i sve što je postigao za srpski narod. Uveren sam da svi oni koji u Srbiji prepisuju neko ponašanje predsedniku, lažu. Znam da je on čovek pre svega veliki patriota koji uzme da bi se provukli kroz ova teška vremena, ali oni koji misle da predstavnike država ruše na ovaj način varaju se. Danas moramo da kažemo da je budućnost Srba izvesna - ostanimo okupljeni i zajedno, snaga i vera koja se meri ogromnim merilom koji ide dotle da smo spremni da se borimo - naglasio je Dodik.

18:45 - Obraćanje Marijane Paskaš

Obraćanje Marijane Paskaš, ćerke Radovana Medića, prve žrtve NATO agresije.

- Vreme zaista leti, a danas je pune 24 godine, od kada nisi sa nama. 8.760 dana je prošlo od kada nisi sa nama. Zvuk sirene i ‘voli vas tata’ sa vrata je ono što je obeležilo naše odrastanje. Upozoravao si, ali mi nismo mogli da razumemo. A kao i bismo, ja sam imala 13, a Gogi 11 godina. Mama se uzdigla i sama podigla Gogija i mene u dobre i poštene ljude, kako si ti i želeo. Propustio si mnogo toga. Naše mature, diplomske, prve izlaske, prve poslove, venčanja, rođenja tvojih unučadi… Nisi bio tu da ispratiš svoje roditelje na večni počinak. Znam da si tamo negde da nas čuvaš i da i dalje imaš onaj blagi osmeh po kome te svi pamte - rekla je Marijana.

18:39 - Muzičko-scenski prikaz kao podsećanje na NATO agresiju 1999. godine.

18:35 - Nakon govora patrijarha, intonirana je himna Republike Srbije. Zatim je usledilo puštanje ratnih sirena u znak sećanja na početak NATO agresije.

18:30 - Skupu na prepunom centralnom gradskom trgu prisustvuju i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, poslanici Skupštine Srbije, ministri u Vladi Srbije i Republike Srpske.

18:20 - Okupljenima se obratio patrijarh Porfirije

- Poštovani narode pravoslavni sabrani iz gotovo svakog mesta na molitvu jednome za postradale u nečovečnoj i protivpravnoj agresiji najveće vojne sile, u najnesrazmernijem snaga u bojnom polju od kada je sveta i veka. Svi mi znamo kada je u 1999. u istim ovim satima pla prva bomba, kada su pala razaranja naše otadžbine, naše prirode, imovine i života. Ubijen je i prvi Srbin Radovan Medić. Opominjemo i sebe i druge da je i našem narodu i čitavom svetu da je najpotrebniji mir, svest da mesta ima za svaku dušu pod carstvom nebeskom. Dok su okolnim putevima jurile krstareće rakete da izruče smrtosnosi tovar, mi danas činimo isto ono što i tada. Somborci su se i tada okupljali na ovom trgu koji se nimalo slučajno zove Sveti Đorđe. Slali su poruke mira i molili se za isti. To isto i mi činimo danas, sabrali smo se da se pomolilmo za one koje su strdaali. Mi se danas još usrdnije molimo jer s danas u Evropi vodi vojni sukob koji preti da u vrtlog uvuče čitav svet i prolije nedužnu krv - rekao je patrijarh Porfirije.

18:00 - Pomen stradalima

Patrijarh Porfirije održava pomen stradalima u NATO bombardovanju.

17:30 - Građani su se i pre 18 sati u velikom broju okupili na Trgu svetog Đorđa. Tu se nalaze i srpski ministri i poslanici, kao i predsednica Vlade Ana Brnabić, ali i predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković.

Među okupljenima nalaze se i pripadnici Vojske Srbije u svečanim uniformama.

17:00 - Ne treba zaboraviti da je Sombor bio grad gde su pale prve bombe i izgubljeni prvi ljudski životi.

Jedna od prvih ispaljenih krstarećih raketa na SR Jugoslaviju pogodila je, u večernjim časovima 24. marta, u 19.55 somborski vojni aerodrom, pet minuta pre službeno određenog vremena početka napada NATO-saveza na SRJ.

Napad na aerodrom ponovljen je još jednom iste večeri i tom prilikom smrtno je stradao zastavnik jugoslovenske vojske Radovan Medić.