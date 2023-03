'BITNO JE DA IM SE PODMEĆU KLIPOVI POD TOČKOVE!' Opozicija priznala: Cilj je usporiti razvoj Srbije! (VIDEO)

Profesorka Beogradskog univerziteta Biljana Stojković gostujući na Novoj S u Utisku nedelje saopštila je opštepoznatu istinu - bitno je na svaki način otežati Srbiji sprovođenje razvojnih projekata, makar na štetu naroda.

Javno priznaju da je cilj samo da uspore razvoj Srbije, a Stojković je iznela i nekolicinu neistinitih stvari, kao što je, na primer, to da je dobila batine.

- Znači, Šodroš je takođe jedna borba koja će se boriti i dalej. Poznajem ljude, tamo sam dobila i batine i imam ja saslušanja u novosadskoj policiji. Dakle, znam da tamo nisu ljudi koji odustaju. I to je, to mi je jako važno bez obzira na ove sada. - istakla je Stojković.

Stojković bi bila srećna da se uspore organi vlasti u poboljšanju države, da se zaustave, ne razmišljajući o tome da su građani ti koji najviše gube usporavanjem razvojnih projekata.

- Nekako mi se čini stalno sve je gore i gore, ali usporavaju se, nerviraju se ovi koji bi to inače da raskrče i da završe sa tom pričom. Bitno je da im se ipak podmeću klipovi pod točkove, ja mislim da je to važno - ističe Stojković, ne znajući da se razvoj Srbije, i pored svih "klipova pod točkove" ne može zaustaviti".

- Ono koliko sada može da se radi i uradi, to je to. I meni je drago što smo svi došli na istu poziciju, pozitivnu. Da ja nisam jedina koja misli da je došlo do prezasićenja ovim stvarno užasnim stvarima koje Srpska napredna stranka i njen predsednik rade svim ovim građanima - završila je ona, ali verovatno sa gorkim ukusom u ustima, jer istinu da promeni ne može.

A istina je samo jedna: Srbija se razvija sve dok je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na vlasti i čuva mir i stabilnost.

