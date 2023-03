Supruga uhapšenog Srbina opisala kroz kakvu su torturu prošli na Jarinju

Bivši policajac Miljan Jovanović (44), uhapšen je danas posle podne na administrativnom prelazu Jarinje, rekla je za Tanjug njegova supruga Suzana.

Njegova supruga tvrdi da godinama prolaze preko Jarinja i da su i danas otišli u Rašku bez problema.

- Krenuli smo za Rašku, prošli smo sasvim normalno iz pravca Leposavića prema Raški. Kada smo se vraćali, sklonili su nas sa strane, pozvali su supruga tamo unutra, rekli su da ima neka greška, da je na nekoj poternici već godinama greškom. Međutim, mi tu već godinama prolazimo na tom prelazu i svi znaju da je to greška, da to nije stvarna poternica. Oko sat i po, dva, dok je muž bio unutra, ja sam čekala sa decom u kolima - priča Suzana.

Po njenim rečima, nakon izvesnog vremena došao je jedan džip iz kojeg su izašli pripadnici specijalne policije i ušli u prostoriju u kojoj su policajci raspoređeni na administrativnom prelazu razgovarali sa njenim mužem.

- Kada je došao jedan policajac do mene i rekao mi da muž hoće da razgovara sa mnom, jasno mi je bilo da nešto nije u redu. Izašla sam sa decom iz kola, videla njega sa lisicama na rukama i njih četvoricu sa puškama oko njega. Ja sam pitala o čemu se radi, da li je realno da će njega sada da odvedu, da ću ja da ostanem na putu sa dvoje male dece? Odgovorili su mi da ih to ne interesuje, da je takva procedura i da je to to - dodaje Suzana Jovanović.

Ona kaže i da je pokušala da fotografiše supruga i policiju, ali su oni, kako tvrdi, na brzinu strpali Miljana u džip i odvezli u nepoznatom pravcu.

- Onda sam pitala one policajce koji su ostali na prelazu o čemu se radi, oni su mi rekli da je greška u pitanju, ali kao da je to procedura, da je takva procedura, da moraju da ga prevezu u stanicu. Nisu hteli da mi kažu ni gde je, ni koliko će da bude, ni kada će da ga puste, apsolutno ništa - ističe Suzana i dodaje da je njen suprug imao problema ranije, ali da su očekivali da je to rešeno.

- Postoji navodno poternica za čovekom koji ima slično ime kao moj suprug, koji ne živi više na Kosovu. Onda su oni tu prepravili i ubacili ime Miljan Jovanović i sve njegove podatke. Mislim da se samo ime majke ne poklapa sa podacima mog supruga. Ali svi znaju za tu grešku i glavni tužilac u Prištini. Moj muž je bio dva, tri puta kod tog tužioca, molio ih da to preprave, da to sklone, da nam pravi neprijatnosti, međutim to je tako već godinama, tri, četiri godine stoji tako - navodi Jovanovićeva.

Ona dodaje da je još uvek u šoku i da nije angažovala advokata, jer se nada da je u pitanju greška i da će se njen suprug ubrzo vratiti kući.

Miljan Jovanović je napustio kosovsku policijsku službu 5. novembra prošle godine, kada su to učinili i svi Srbi sa severa KiM.

