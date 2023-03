Milivojević: ZSO ne može osporiti sud ili bilo koji drugi organ

Bivši diplomata Zoran Milivojević izjavio je danas da Zajednicu srpskih opština ne može da ospori nikakav sud ili bilo koji drugi organ jer je ona deo međunarodnog sporazuma na kom postoji potpis EU, koji je stariji od svakog drugog organa na teritoriji gde se sporazum primenjuje.

On je za Tanjug rekao da bez formiranja ZSO nema nikakvih uslova za nastavak ozbiljnih pregovora i oko normalizacije odnosa i oko obaveza koje su dogovorene u Ohridu.

ZSO se, kako kaže, mora primeniti onako kako je dogovorena sporazumima iz 2013. i 2015. godine, bez izmena i osporavanja.

"Što se tiče zabrane odlaska predsednika Aleksandra Vučića na KiM, to neće zavisiti od Kurtija. Da će ukoliko predsednik bude želeo da poseti Kosovo iz nekih razloga, bili poseta srpskog naroda ili srpske zajednice, mislim a će tu odlučivati neki drugi faktori politički i da će to biti vezano za neke druge interese. Nije gospodin Kurti taj koji će određivati interese KiM na način koji podrazumeva isključivost i koji podrazumeva da ima potpunu vlast i potpunu kontrolu, i da Srbija ima pun suverenitet i može samostalno da odlučuje", navodi on.

Milivojević je podsetio da je KiM protektorat pod rezolucijom 1244, koji je u nadležnosti Međunarodne zajednice, i da će odluka o načinu vođenja politike na tom području zavisiti od stranog faktora.

"Potpuno je jasno i sad posle Ohrida da nema nikakve šanse da Srbija prihvati bilo šta što bi bilo vezano za potvrdu kosovske državnosti, ili za priznanje od strane Beograda", zaključio je on.