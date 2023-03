BRNABIĆ: Besmislena izjava Kurtija da Otvoreni Balkan nije po pravilima EU

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je besmislena izjava Aljbina Kurtija da inicijativa Otvoreni Balkan nije po pravilima Evropske unije.

Brnabić je, na zajedničkoj konferenciji za medije sa premijerom Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim, a odgovarajući na pitanja novinara, kazala je da su uglavnom konkretni projekti u okviru Otvorenog Balkana isti kao što se sprovode u okviru CEFTA ili Berlinskog procesa.

Kako je pojasnila, razlika je u dve stvari - prvo da je Otvoreni Balkan autohtona inicijativa koju su pokrenule zemlje regiona same, a druga je ta što u okviru Otvorenog Balkana ne mora da postoji konsenzus da bi se neke stvari implementirale.

- U ostalim inicijativama morate da imate konsenzus svih učesnica što usporava sprovođenje projekata. Mi u Cefti poslednje dve godine nismo imali nijedan sporazum jer je sve sporazume blokirala Priština. U okviru inicijative Otvoreni Balkan tako nešto nije moguće - kazala je Brnabić.

Kako je navela, čak i kada bude više članica i neko misli da projekat nije u njihovom interesu, mogu da ne učestvuju, ali ne da spreče sve ostale da to urade.

- Ako Kurti kaže da nije po pravilima EU, onda znači da ni Berlinski proces nije po pravilima EU. To je sasvim u skladu sa osnovnim principima EU, ali to dovoljno govori o Kurtijevoj političkoj ispravnosti i iskrenosti. Mislim da mu to nije dobar potez za veliki deo albanskog stanovništva i privrede - rekla je Brnabić.

Komentarišući zapadnobalkansku četvorku, Brnabić kaže da je tokom razgovora razumela da tu nema ničega.

- To nije ništa formalno, bio je jedan sastanak, nakon sastanka se neko slikao. Severna Makedonija je zemlja sa kojom nemamo otvorenih pitanja, Makedonci su naša braća - kazala je Brnabić.

Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski istakao je da su građani i poslovna zajednica kako zemlje iz koje dolazi, tako i Srbije, ali i Albanije, već osetili benefite koje donose regionalne inicijative poput Berlinskog procesa, Otvorenog Balkana ili CEFTA.

Kovačevski je kazao da je inicijativa "Otvoreni Balkan" originalna i da je zasnovana na četiri slobode na kojima se zasniva EU.

- U toj inicijativi dominira ekonomija i ekonomske teme, a ne političke. Mi kao države nemamo otvorenih političkih pitanja, a svaka inicijativa ima kritičare - kazao je Kovačevski odgovarajući na pitanje da prokomentariše to što kritičari te inicijative navode da Srbija ima najveće koristi.

Kako kaže, činjenice su da od te inicijative postoje ekonomski benefiti.

- To koliko je Severna Makedonija povećala uvoz, povećan je broj turista, smanjeno je vreme transporta, to su činjenice. Inicijativa daje rezultate - kazao je.

Kovačevski kaže da smatra da nema veće gluposti od granica. Kako navodi, države na Balkanu nekada nisu imale granice, a sada imaju.

- Ako sada izađete na Horgoš, granice nema do Skandinavije, a na Balkanu su na svakih 100 kilometara. Ne volim unapređenje granične kontrole, Zapadni Balkan zamišljam kao region bez granica, integrisan u EU - kazao je Kovačevski.