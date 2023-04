'UPLATILA SAM KAZNU, NEK SE LJUTI KOLIKO GOD HOĆE!' Vučićevićeva supruga Marija: Nisam više mogla da izdržim, imamo malu decu koja ne mogu bez njega!

Marija Đurišić, nevenčana supruga glavnog urednika Informera, Dragana J. Vučićevića, uplatila je novčanu kaznu od 200.000 dinara po sramnoj presudi Drugog osnovnog suda u Beogradu za krivično delo uvrede na osnovu tužbe Jugoslava Ćosića.

Marija je rekla da je kaznu platila na svoju inicijativu, bez prethodnog dogovora sa suprugom, jer više nije mogla da brine za njegovo zdravlje, koje je i pre njegovog odlaska u zatvor bilo narušeno.

- Meni je Vučko izričito zabranio da ja to platim. Međutim, on je čovek koji ima određene zdravstvene probleme, koji štrajkuje glađu, koji je kod kuće ostavio šestoro dece, uz to i bebu od osam meseci, koja nijednom nije spavala bez njega sve ovo vreme - rekla je Marija Đurišić i dodala:

- Ja prosto ne mogu da dozvolim da on sebe na taj način uništi, da uništi svoju decu, i da mu se, na kraju krajeva, nešto desi. Ja nisam mogla da dozvolim da njegova deca odrastaju bez oca. On će se, verovatno, jako ljutiti na mene, ali to ću ja s njim rešiti - poručila je Vučićevićeva supruga.

