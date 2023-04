Petković: U Deklaraciji nema termina 'prisilno nestali', osujetili smo plan Prištine

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je danas da je u tekstu deklaracije o nestalim licima koji je u utorak usaglašen u Briselu, zahvaljujući naporima Beograda, odbačen termin “prisilno nestali” (enforced disappearances) koji je pravna kategorija definisana međunarodnom konvencijom i koji bi podrazumevao direktnu pravnu odgovornost države Srbije za sve slučajeve nestanaka tokom sukoba na Kosovu i Metohiji.

On je u saopštenju ukazao da Beograd to nije dozvolio niti dopustio u ovoj Deklaraciji, kao i da je plan Prištine osujećen.

"Umesto tog termina, usvojen je termin “prinudno nestali” (forcibly disappeared) koji nije nikakva pravna kategorija i koji se ne nalazi ni u jednoj međunarodnoj konvenciji, već isključivo opisuje okolnosti pod kojim se nestanak desio i zato ne može da proizvede nikakvo pravno dejstvo po interese države Srbije, niti njenu odgovornost", objasnio je Petković.

On je naveo da je zbog toga sasvim jasno da Priština i Andin Hoti obmanjuju i dezavuišu javnost netačnim interpretacijama da je termin “prisilno nestali” prihvaćen i da će biti u mogućnosti da traže odgovornost države, jer to apsolutno nije tačno i on to zna.

"Sem očigledne politizacije ove visoko humane teme, razumljivo je nezadovoljstvo Prištine kojoj je propao plan da Srbiju optuži za sve slučajeve nestanka na Kosovu i Metohiji i da zlodela tzv. OVK pripiše Beogradu, a što im je bila namera od početka, koju smo prozreli i osujetili", naveo je Petković.

On je istakao da je srpska strana uspela u Briselu da zaštiti interese Srbije kada su u pitanju nestala lica, ali da je od samog početka ovog procesa pokazala spremnost da ovo važno pitanje reši duboko uverena da porodice svih nevinih žrtava zaslužuju mir bez ikakve politizacije.

"Nažalost, Priština nastavlja da ovu temu politizuje i koristi za dnevno političke obračune i svoje unutar političke prilike, ali ćemo se mi kao i do sada voditi isključivo činjenicama i argumentima", zakljucio je Petković, saopšteno je iz Kancelarije.